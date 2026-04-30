6월 말 서울서 한·일 국방장관 회담 예정…안보 협력 강화 논의

일본 언론에 따르면 오는 6월 말 서울에서 한·일 국방장관 회담이 열릴 예정이다. 고이즈미 신지로 일본 방위상이 한국을 방문해 안규백 국방장관과 회담하며, 북한의 군사적 도발과 러시아와의 협력 강화에 대응하기 위한 안보 협력 강화 방안을 논의할 것으로 예상된다. 이번 회담은 한·일 국방협력의 새로운 전환점이 될 것으로 기대된다.

오는 6월 말 서울에서 한·일 국방장관 회담 이 열릴 예정이라고 일본 언론들이 보도했다. 일본 요미우리신문과 아사히신문은 30일 복수의 일본 정부 관계자 말을 인용해 고이즈미 신지로 방위상이 6월 말께 한국을 방문해 안규백 한국 국방장관과 회담을 조율하고 있다고 밝혔다.

아사히신문은 이번 장관회담 일정을 6월 28일부터 29일로 염두에 두고 조정이 진행되고 있다고 전했다. 고이즈미 방위상의 한국 방문은 이번이 처음이다. 요미우리신문은 북한이 러시아와 군사 협력을 강화하고 지난 19일에는 집속탄으로 보이는 탄두 탑재 미사일 발사 실험을 실시하는 등 군사 능력을 고도화하고 있다고 지적하며, 한·일 정부는 이런 움직임을 감안해 이번 장관회담을 통해 안보 면에서도 긴밀한 의사소통을 통한 연대를 과시하려는 것이라고 분석했다. 고이즈미 장관은 이번 방한 때 군사분계선과 주한 미군 부대를 시찰하기 위한 일정도 조정 중인 것으로 알려졌다.

이를 위해 한·일 정부는 다음달 초 외무·국방부 차관급에 의한 '2+2' 협의를 처음 진행할 예정이라고 이 매체는 보도했다. 이재명 정부는 다카이치 사나에 일본 정부와 방위 협력 강화에 공을 들이고 있다. 한·일 국방장관은 지난해 11월 말레이시아, 올해 1월 일본 요코스카에 이어 세번째 만남이 추진되고 있다. 특히 안 장관은 지난 1월 일본을 찾아 고이즈미 방위상과 회담에서 한국 해군과 일본 해상자위대 간 해상수색·구조훈련(SAREX)을 9년 만에 재개하기로 했다.

당시 두 장관은 엄중해지고 역내 평화와 안정 유지와 한반도의 완전한 비핵화, 항구적 평화 구축에 대한 의지를 재확인하고 한-일·한-미-일 공조를 지속해 나가기로 한 바 있다. 아울러 두 장관은 한·일 국방교류협력을 안정적으로 추진해 나가는 것이 중요하다는 데 의견을 같이하며, 상호 방문 및 국방장관회담 연례화로 국방당국 간 소통을 강화해 나가기로 했다. 한·일은 올해 한국 육군 3사관학교와 일본 육상자위대 간부후보생학교 간 교류, 한국 공군 블랙이글스와 블루임펄스(일본 항공자위대 특수비행팀)와의 교류 등을 시작했다. 1월 말 블랙이글스가 항공자위대의 오키나와 나하 기지에 처음 기착하기도 했다.

한·일 국방협력은 최근 들어 더욱 강화되고 있는 추세다. 특히 북한의 군사적 도발과 러시아와의 협력 강화에 대응하기 위해 양국은 군사적 협력과 정보 공유를 확대하고 있다. 이번 회담에서는 한반도와 동북아 지역의 안보 상황, 북한의 핵 및 미사일 위협 대응, 주한 미군과 일본의 역할, 한·미·일 협력 강화 방안 등이 주요 논의 사항으로 예상된다. 또한 양국은 군사훈련과 장비 교류, 사이버 보안 협력, 인권 및 국제법 준수 등 다양한 분야에서 협력 방안을 논의할 것으로 보인다.

이번 회담은 한·일 관계의 새로운 전환점이 될 것으로 기대된다. 두 국방장관은 한반도 평화와 안정, 지역 안보 협력 강화, 한·미·일 동맹 강화 등 다양한 분야에서 협력 방안을 논의할 예정이다. 특히 북한의 핵 및 미사일 위협 대응, 주한 미군과 일본의 역할, 한·미·일 협력 강화 방안 등이 주요 논의 사항으로 예상된다. 이번 회담은 한·일 관계의 새로운 전환점이 될 것으로 기대된다.

두 국방장관은 한반도 평화와 안정, 지역 안보 협력 강화, 한·미·일 동맹 강화 등 다양한 분야에서 협력 방안을 논의할 예정이다. 특히 북한의 핵 및 미사일 위협 대응, 주한 미군과 일본의 역할, 한·미·일 협력 강화 방안 등이 주요 논의 사항으로 예상된다. 이번 회담은 한·일 관계의 새로운 전환점이 될 것으로 기대된다. 두 국방장관은 한반도 평화와 안정, 지역 안보 협력 강화, 한·미·일 동맹 강화 등 다양한 분야에서 협력 방안을 논의할 예정이다.

특히 북한의 핵 및 미사일 위협 대응, 주한 미군과 일본의 역할, 한·미·일 협력 강화 방안 등이 주요 논의 사항으로 예상된다





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