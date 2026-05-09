62회 백상예술대상, 류승룡이 '전국의 모든 낙수야, 행복해라'로 수상 소감

배우 류승룡이 62회 백상예술대상에서 방송 부문 대상을 수상한 소감을 전했다. JTBC 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’에서 주인공 ‘김낙수’로 출연한 류승룡은 긴 무명 시절을 함께한 동료 배우 유해진과 함께 각각 방송 부문, 영화 부문에서 대상을 받았다. 류승룡은 ‘30년 전 유해진과 뉴욕 라마마 극장에서 포스터를 붙이고, 조치원 비데 공장에서 아르바이트하던 때가 기억나는데 이렇게 둘이 나란히 대상까지 받게 되니 감개무량하다’고 말했다.

62회 백상예술대상 방송 화면 8일 서울 강남구 코엑스에서 진행된 ‘제62회 백상예술대상 ’에서 방송 부문 대상을 받은 배우 류승룡 이 ‘전국의 모든 낙수야, 행복해라’라고 수상 소감을 전했다. JTBC 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’에서 주인공 ‘김낙수’로 출연한 류승룡 은 이날 자신과 긴 무명 시절을 함께한 동료 배우 유해진(영화 ‘왕과 사는 남자’)과 함께 각각 방송 부문, 영화 부문에서 대상을 받았다.

류승룡은 ‘30년 전 유해진과 뉴욕 라마마 극장에서 포스터를 붙이고, 조치원 비데 공장에서 아르바이트하던 때가 기억나는데 이렇게 둘이 나란히 대상까지 받게 되니 감개무량하다’고 말했다. 두 사람은 약 30년 전 미국 브로드웨이 라마마 극장에서 전위극 ‘두타’를 함께했다. 또 이날 축하 공연으로 펼쳐진 ‘난타’를 언급하며 ‘당시의 제 모습이 떠올라 많이 울었다’고 털어놨다. 류승룡은 ‘이 작품은 어렵게 올라간 자리를 잃고 추락하는 50대 가장의 이야기를 담고 있다’며 ‘드라마로서는 다소 무겁고 외면받을 수도 있는 소재였지만, JTBC와 SLL이 과감하게 공감과 위로의 장을 열어줬다’고 감사 인사를 전했다.

자신이 연기한 ‘김낙수’ 캐릭터에 대해서도 애정을 드러냈다. 그는 ‘낙수(落水)라는 이름처럼 떨어지는 물이 끝인 줄 알았는데, 시냇물이 되고 강물이 되고 결국 바다로 흘러가더라’며 ‘그를 다시 살아가게 한 건 아내 하진의 ‘고생했다. 김 부장’이라는 한마디였다’고 말했다. 이어 ‘누군가를 살리는 건 거창한 일이 아니다.

진심 어린 말 한마디, 작은 공감과 용기가 서로에게 큰 선물이 될 수 있다고 믿는다’면서 ‘감독님과 작가님, 빛나는 스태프들, 그리고 연극처럼 치열하게 연습하며 함께해준 배우들에게 감사하다’고 했다. 류승룡은 함께 출연한 명세빈과 유승목 등을 언급했다. 끝으로 ‘실패의 여정을 외면하지 않고 따뜻하고 섬세하게 반응해주신 시청자 여러분 감사드린다’며 ‘저도 극 중 낙수처럼 제게 처음으로 선물을 전해본다. 승룡아, 고생했다.

전국의 모든 낙수야, 행복해라！ ’고 말했다. 신혜연 기자 shin.hyeyeon@joongang.co.k





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