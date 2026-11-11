60세 이상 고령층이 주도, 10월 취업자 2917만9천명 증가

지난 10월 15세 이상 취업자 수가 2917만9천명으로 전년 대비 13만9천명 증가했다. 고령층이 가장 큰 성장세를 보인 가운데 청년층은 지속적으로 감소했다.

10월 15세 이상 취업자는 2917만9천명으로 전년 대비 13만9천명 증가했다. 고령층 60세 이상이 가장 큰 비중을 차지하며 전년 대비 19만6천명 늘었다.

고령층이 주도한 취업 증가

60세 이상 취업자 수가 730만6천명으로 전년 대비 19만6천명 증가하면서 전체 취업자 증가세를 견인했다. 보건업·사회복지서비스업에서는 24만9천명 증가해 모든 산업 중 가장 큰 폭을 보였다.

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공공행정 및 국방·사회보장행정 분야에서도 일자리 수가 2만5천명 증가했다. 이는 정부의 노인 일자리 사업과 연계된 결과다.

청년층 취업은 4년 연속 감소

청년(15~29세) 취업자 수는 332만5천명으로 19만6천명 감소했다. 이는 48개월 연속 하락한 수치이며, 청년 고용률도 42.9%로 30개월 연속 하락했다.

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청년 인구가 14만1천명 감소한 반면 취업자 감소폭이 더 크서 고용률이 감소했다. 데이터처 사회통계국장은 '인구 감소보다 취업 감소폭이 더 크다'라고 말하였다.

업종별 실태와 자동화 영향

숙박·음식점업 취업자 수가 전년 대비 13만7천명 감소해 3개월 연속 축소되었다. 이는 민생회복소비쿠폰의 기저효과와 업종 부진의 연계 때문이다.

산업별 서비스업생산지수도 7~9월 3개월 연속 감소했다. 국장은 '키오스크 등 무인화 영향'이 아르바이트 감소를 촉발했다고 분석했다.

정부의 취약계층 일자리 방안

제13차 관계부처 합동 일자리전담반 회의에서 권대영 재정경제부 1차관은 '취약계층 일자리 개선을 최우선'이라며 국민일자리 프로젝트 추진에 힘을 다하겠다고 밝혔다.

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이번 회의에서는 올해 사업의 차질 없는 마무리와 내년 사업 준비를 위한 전 과정을 포함해 대응책을 논의했다.