60세 이상 고령 1인 가구 보험료 지출 4년 새 60.3% 증가

국가데이터처 가계동향조사에 따르면 60세 이상 고령 1인 가구의 월평균 보험료 지출이 2022년 상반기 대비 60.3% 늘었습니다. 같은 기간 소득 증가율의 2.7배 수준으로, 은퇴 이후 고정비 부담이 커지고 있습니다.

60세 이상 고령 1인 가구 의 보험료 지출 이 4년 새 60%를 넘게 늘어난 것으로 나타났습니다. 국가데이터처 가 6일 발표한 가계동향조사 에 따르면, 60세 이상 1인 가구의 월평균 보험료 지출 은 2022년 상반기 2만9500원에서 올해 상반기 4만7300원으로 60.3% 증가했습니다. 같은 기간 월평균 소득 증가율은 22.4%에 그쳐, 보험료 지출 증가율이 소득 증가율의 2.7배에 달합니다.

이번 결과는 은퇴 이후 가계의 고정비 부담이 얼마나 빠르게 커지고 있는지를 보여줍니다. 소득은 제한적인데 질병과 간병에 대비한 보험료 납부 부담은 해마다 무거워지고 있는 셈입니다.

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고령 1인 가구 보험료 지출 증가의 구조

고령 1인 가구의 보험료 지출 증가는 보험료를 내는 가구가 늘어난 데서 먼저 확인됩니다. 전체 고령 1인 가구 중 보험료 지출이 있는 가구 비중은 2022년 상반기 67.0%에서 올해 상반기 78.6%로 11.6%포인트 상승했습니다.

납부 가구당 지출액도 함께 커졌습니다. 월 10만원 이상을 보험료로 지출하는 가구 비중은 8.4%에서 16.3%로 두 배 가까이 높아졌습니다. 실제 보험료를 납부하는 가구의 월평균 납부액 역시 4만4000원에서 6만200원으로 36.8% 증가했습니다.

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즉 보험에 가입하는 가구가 늘어난 동시에, 이미 가입한 가구의 부담도 함께 커진 구조입니다. 가입 가구 수와 가구당 납부액이 동시에 오르면서 전체 지출 규모가 빠르게 확대된 것으로 해석됩니다.

노후 보장 보험시장의 성장세와 배경

노후 보장과 관련된 보험시장도 뚜렷한 성장세를 보였습니다. 보험개발원 보험통계조회서비스에 따르면 손해보험사의 치매·장기간병보험 초회보험료는 2023년 8월 456억원에서 올해 8월 901억원으로 두 배 가까이 늘었습니다.

지난해 8월 초회보험료 729억원과 비교해도 올해 8월은 23.5% 증가한 수준입니다. 같은 기간 지급보험금은 759억원에서 819억원으로 7.8% 늘어, 지급 규모보다 신규 계약을 통한 보험료 유입이 상대적으로 빠르게 확대된 것으로 나타났습니다.

고령층의 보험료 지출 증가는 질병과 간병에 대비하려는 수요 확대와 기존 갱신형 보험의 보험료 인상 등이 복합적으로 작용한 결과로 풀이됩니다. 두 요인이 함께 작용하면서 신규 가입과 기존 계약 유지 비용이 동시에 늘어난 것으로 볼 수 있습니다.

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생활비 압박과 보장 공백 우려

고령 1인 가구에게 보험료 부담 확대는 생활비 압박으로 직결될 수 있습니다. 은퇴 이후에는 소득을 늘리기 어려운 상황이 많아, 고정적으로 빠져나가는 보험료가 늘어나면 다른 생활비를 줄여야 하는 상황이 생길 수 있습니다.

보험료 부담이 커지면 계약을 유지하기 어려워지는 문제도 있습니다. 이 경우 중도 해지로 이어져 보장 공백이 발생할 가능성이 있다는 점이 우려됩니다. 보장이 필요한 시점에 보험이 끊기는 상황은 가계에 이중의 부담이 될 수 있습니다.

금융권 관계자는 고령층의 치매와 간병 등 노후 보장 수요가 늘면서 보험료 지출이 증가하는 추세라고 진단했습니다. 이 관계자는 은퇴 이후에는 소득이 제한적인 만큼 실제로 필요한 보장과 보험료 납부 여력을 함께 고려해야 한다고 강조했습니다.