60대, 노동시장의 뉴트로 열풍: ‘영식스티’ 급증과 고용률 역전 현상

퇴직 후에도 왕성한 경제활동을 이어가는 60대 ‘영식스티’가 늘면서 20대 고용률을 앞지르는 현상이 나타나고 있다. 이는 생산연령인구 감소 시대에 긍정적인 영향을 줄 수 있지만, 일자리의 질과 임금체계 개편 등 해결해야 할 과제도 안고 있다.

60대 구직자들이 노동시장에서 새로운 활력을 불어넣고 있다. 조원진(62) 씨는 34년간 항공사에서 근무하다 퇴직했지만, 생활비를 벌기 위해 200곳 이상 구직 플랫폼에 지원했으나 나이 때문에 모두 서류 탈락의 고배를 마셨다. 결국 지인 소개로 관광버스 운전기사로 취직한 그는 "일을 쉴 땐 우울했지만, 지금은 매일 할 일이 있어 즐겁다"며, 향후 여행 가이드 유튜브 채널 운영이라는 꿈을 꾸고 있다. 조 씨와 같이 은퇴 후에도 경제활동을 이어가길 희망하는 60대를 ‘ 영식스티 (Young Sixty)’라고 부르는데, 이들은 과거와 달리 건강하고 사회 참여에도 적극적인 세대다. 2차 베이비붐 세대 가 은퇴 연령에 접어들면서 이들의 존재감이 더욱 커지고 있다. 한국 경제성장기에 성장한 이들은 높은 교육 수준과 디지털 기기 활용 능력을 바탕으로 강한 근로 의지를 보여준다. 실제로 60대 고용률은 20대 고용률을 앞지르는 현상이 나타나고 있다. 지난달 60대 고용률은 59.5%로 20대(58.

7%)를 넘어섰으며, 이는 통상 20대의 고용률이 더 높았던 흐름을 뒤집는 것이다. 지난해 9월에도 60대 고용률이 20대를 역전한 이후 3개월 연속 높은 흐름을 이어갔고, 최근 다시 60대가 20대를 추월하며 ‘20·60대 고용률 역전’의 상시화가 예고되고 있다. 영식스티의 노동시장 참여 증가는 저출산·고령화로 인한 부양 부담을 완화하는 긍정적인 측면이 있다. 한국의 생산연령인구(15~64세)는 2060년이면 2069만 명까지 급감할 것으로 예상되지만, 퇴직한 중장년층이 계속 일자리를 유지한다면 노동인구 감소 속도를 늦추는 데 기여할 수 있다. 한국은행 보고서에 따르면 2차 베이비부머의 은퇴 시기인 2024~2034년 동안 60대 고용률 상승이 경제성장률 하락 폭을 줄이는 데 기여할 수 있다고 분석했다. 그러나 문제는 일자리의 질이다. 은퇴 후 재취업에 성공하더라도 자신의 경력을 제대로 살리지 못하는 경우가 많다. 국회예산정책처 분석에 따르면 65세 이상 재취업자의 53.2%가 현재 일자리가 이전 주된 일자리와 거의 관련이 없다고 응답했다. 또한 한국의 65세 이상 고용률은 OECD 국가 중 1위이지만, 3명 중 1명은 단순 노무직 등 질 낮은 일자리에 종사하고 있다. 전문가들은 경험이 풍부한 영식스티 인력을 생산성을 높이는 방향으로 활용해야 한다고 지적한다. 홍석철 서울대 경제학부 교수는 대기업 퇴직 인력이 중소기업에서 전문성을 발휘할 수 있는 ‘선순환 매칭’ 구조를 만들고, 정부 주도로 퇴직자에게 적절한 일자리를 지원하는 플랫폼이나 제도를 설계해야 한다고 강조했다. 정년 연장 등 고용 연장 제도화 논의와 함께 청년 일자리 감소로 이어지지 않도록 임금체계 개편도 병행되어야 한다는 의견이 지배적이다. 현재 60세인 정년을 65세로 연장하는 방안이 논의 중이지만, 연공서열 임금체계가 남아 있는 상황에서 법정 정년 연장은 기업 부담을 가중시킬 수 있다. 석병훈 이화여대 경제학과 교수는 성과급 위주로 임금체계를 개편하고, 일본처럼 퇴직 후 계속고용(재고용)하는 방식을 고려해야 한다고 제안했다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

영식스티 60대 취업 고용률 역전 베이비붐 세대 정년 연장

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“60억 있다고 공무원 그만두나요?”....금융자산만 10억, 젊은 부자들의 철칙하나금융硏 ‘웰스리포트’ 발간 금융자산 10억 이상 ‘K-에밀리’ 50대 이하 신흥부자로 떠올라 부동산보다 금융투자에 적극적

Read more »

의류·뷰티·건설자재 … '트럼프 상호관세' 20일부터 환급 신청美, 상호관세 환급절차 개시Q&A로 기업 영향 살펴보니언제까지, 얼마나 받나신고접수 후 60~90일 내 지급납부 관세액에 이자까지 포함韓수출품 환급 대상은품목관세 적용 車·철강 제외에이피알 환급액 수백억 예상냉장고·세탁기 일부 해당될듯

Read more »

연 소득 5억, 자산 60억…부동산보다 주식하는 요즘 부자최근 10년 이내에 10억원 이상의 금융자산을 형성한 ‘요즘 부자’들은 주로 고소득·투자형 직장인으로 나타났다. 전통적 ‘일반 부자’들이 부동산 투자와 증여·상속을 통해 부를 축적한 것과 달리, 높은 근로소득을 바탕으로 한 금융투자로 자산을 불렸다. 금융자산 10억원 이상 부자 713명을 대상으로 한 설문을 바탕으로, 이 가운데 최근 10년 내 자산을 형성한 50대 이하 부자 243명을 별도로 추려 분석했다.

Read more »

'이란 탈출' 국가대표 출신 DF 이기제, 60일 공백 무색했다... 성공적인 방콕 '데뷔전'국가대표 수비수 이기제가 이란 공습을 피해 귀국한 지 60일 만에 태국 방콕 유나이티드 소속으로 AFC 챔피언스리그2 4강전에 데뷔했다. 감바 오사카전에서 후반 21분 교체 투입된 이기제는 26분간 패스 성공률 88%, 수비 행동 3회, 크로스 성공 1회 등 인상적인 활약을 펼쳤다. 그는 지난 2월 이란 메스 라프산잔 소속으로...

Read more »

미 민주, 또…‘60일 시한 전’ 전쟁 중단 결의안 5번째 부결이란에 대한 공격을 중단할 것을 도널드 트럼프 미국 대통령에게 요구하는 전쟁 반대 결의안이 15일(현지시각) 미 연방 상원에서 부결됐다. 이날 미 상원에서 진행된 본회의 표결 상정 여부를 결정하는 ‘절차 표결’에서 해당 안건은 찬성 47표, 반대 52표로 부결됐다. 상

Read more »

IMF, 2029년 한국 정부 부채비율 60% 돌파…“부채비율 유의미하게 상승”국제통화기금(IMF)이 내년 한국의 국내총생산(GDP) 대비 일반 정부부채(D2) 비율이 2029년 60%를 넘어설 것이라는 전망을 내놨다. 16일 IMF는 ‘재정점검보고서’ 4월호에서 한국의 GDP 대비 정부 부채 비율은 올해 54.4%에서 2029년 60.1%로 상승하고, 2031년에는 63.1%까지 오르겠다고 예상했다. IMF가 선진국 경제권으로 분류하는 40개국 중 올해부터 2031년까지 한국보다 부채 증가 속도가 빠른 곳은 미국·에스토니아·벨기에·슬로바키아·리투아니아·독일 6개국뿐이다.

Read more »