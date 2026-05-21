60대 여성 '김옥희'가 6명에게 새 생명을 선물, 남편 '박천식'의 마지막 인사

60대 여성 김옥희는 장기 기증을 통해 6명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다. 김씨는 남편 박천식씨의 적극적인 호소로 전남대병원에서 신장, 안구, 폐, 간 등을 기증받았다. 김씨는 장기 외에도 뼈와 연골, 혈관 등 인체 조직도 나눴다. 증기 투석 수술 중 뇌출혈로 쓰러졌지만 끝내 의식을 회복하지 못해 밤낮 없이 응원을 해줬던 남편 박씨도 김옥희씨의 마지막 인사를 전했다.

장기기증 으로 6명에게 새 생명을 나누고 세상을 떠난 김옥희(왼쪽)씨와 남편 박천식 씨. 사진 한국장기조직기증원 노인복지회관에서 일하면서 어르신들 끼니를 챙기느라 여행도 마다하던 60대 여성이 6명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.

지난 21일 한국장기조직기증원은 지난달 15일 전남대병원에서 김옥희(68)씨가 양쪽 신장과 안구·폐·간을 기증했다고 밝혔다. 김씨는 장기 외에 뼈와 연골·혈관 등 인체 조직도 나눴다. 김씨는 지난달 9일 직장에서 일하던 중 뇌출혈로 쓰러져 수술받았지만 끝내 의식을 회복하지 못했다. 김씨의 남편 박천식씨는 의료진에 먼저 다가가 장기·조직 기증 뜻을 밝혔다.

지난 14일이 결혼 20주년인 부부는 이미 10여 년 전 기증 희망 등록을 해둔 상태였다. 박씨는 ‘허무하게 아내를 보낼 수 없었다’며 ‘할 수 있으면 장기기증을 하고 가자는 이야기를 생전에 아내와 여러 차례 했었다’고 말했다. 전남 영암군에서 태어난 김씨는 서울에서 젊은 시절을 보내다 40대 중반에 남편을 만나 15년 전 고향으로 돌아갔다. 꽃을 좋아해 집 앞마당에 꽃을 심고 키우는 것을 즐겼고 요리에도 재능이 많아 음식 관련 일을 주로 했다.

최근까지는 노인복지회관에서 조리사로 일하며 어르신들의 식사를 챙겼다. 어르신들이 입을 모아 칭찬할 정도로 음식 솜씨가 좋았다고 한다. 밝고 서글서글한 성격 덕분에 주변 사람들과도 잘 어울렸지만 정작 남편과는 자주 여행하지 못했다





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장기기증 새 생명 선물 60대 여성 김옥희 남편 박천식 전남대병원 기증

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