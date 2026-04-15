6.3 지방선거, '박정희 마케팅' 논란… 대구 미래는 어디로?

6.3 지방선거를 앞두고 대구 시장 후보들이 '박정희'를 소환하며 선거 전략을 펼치자 지역 사회에서 비판의 목소리가 커지고 있다. 시민단체들은 과거의 인물을 통해 현재의 문제를 해결하려는 시도에 대해 '시대착오적'이라며 비판하고, 대구의 현실을 제대로 반영하는 정책을 요구하고 있다. 전문가들은 이러한 현상이 지역 정치의 한계를 드러내는 것이라고 분석하며, 미래를 위한 정책 중심의 선거를 강조했다.

6.3 지방선거 를 앞두고 대구시장 출마를 선언한 여야 후보들이 ' 박정희 마케팅'을 활용하는 선거 전략 을 펴면서 지역 사회에서 비판의 목소리가 높아지고 있다. 더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리는 엑스코를 ' 박정희 엑스코'나 ' 박정희 컨벤션센터'로 부르자는 제안을 하면서, 대구와 광주의 교류를 통해 상호 이해를 높일 수 있다고 주장했다. 김 전 총리는 2012년 대구시장 선거에서도 ' 박정희 전시컨벤션센터' 건립을 공약하고, 박근혜 전 대통령과 함께 찍은 사진을 활용하는 등 ' 박정희 마케팅'을 시도한 바 있다.

국민의힘 후보들 역시 박정희 전 대통령을 선거 소재로 적극 활용하고 있다. 공천에서 배제된 주호영 의원은 동대구역 박정희 전 대통령 동상 앞에서 출마를 선언하며 '박정희'를 통해 대구를 다시 일으켜 세우겠다고 밝혔다. 주 의원은 '박정희공항' 건설까지 언급하며, 박정희 전 대통령의 업적을 지역 발전의 주요 동력으로 강조했다. 이진숙 전 방송통신위원장 또한 '박정희'의 결단력과 추진력을 통해 대구의 새로운 도약을 이끌겠다고 강조하며, 지역 경제 회복의 상징으로 '박정희'를 내세웠다. 홍석준 전 의원 역시 박정희 정권의 업적을 언급하며, 지역 경제 회복의 상징으로 '박정희'를 제시했다.

이러한 여야 후보들의 '박정희' 소환은 대구 정치 지형의 특수성을 반영한다는 분석이다. 과거 산업화에 대한 향수를 가진 보수 유권자들에게 박정희는 여전히 선거 전략으로 유효하다는 판단이 작용한 것으로 보인다. 그러나 지역 시민단체들은 후보들의 '박정희 마케팅'에 대해 강력하게 반발하고 있다. 박정희우상화사업반대범시민운동본부, 대구시민단체연대회의, 민주노총 대구본부 등 시민단체들은 기자회견을 열고 '박정희 소환 중단'과 '시대착오적인 박정희 동상, 컨벤션센터 구상 즉각 철회'를 촉구했다.

이들은 박정희를 '청산의 대상'으로 규정하며, '대구를 살리겠다'는 후보들이 현재 대구의 현실을 제대로 반영하지 못하고 있다고 비판했다. 특히, 전임 시장의 박정희 동상 건립을 비판하며, 시민 정서와 동떨어진 행보라고 지적했다. 시민단체들은 청년들의 탈 대구 현상, 지역 소멸의 위기를 언급하며, '박정희'를 대구의 상징으로 삼는 것이 과연 시민들에게 어떤 의미가 있는지 되물었다. 또한, '미래를 말하면서 과거의 망령을 불러오는 시대착오적 시도'를 즉각 중단하고, '박정희 시대가 남긴 지역주의와 색깔론부터 극복'해야 한다고 강조했다.

민주노총 대구지역본부 사무처장은 '가난하지 않은 일자리, 아프면 쉴 수 있는 삶, 내일을 걱정하지 않아도 되는 사회'를 대구에 필요한 것으로 제시하며, '지역의 구조적 위기를 상징 정치로 덮으려는 무책임함'을 비판했다. 대구참여연대 사무처장은 '산업화 공로를 인정한다고 민주주의가 확산되고 정착되었느냐'고 반문하며, '개발독재 시대로 되돌아가자는 것이냐'고 비판했다.

이소영 대구대 교수는 '박정희' 논란을 '우리 지역 정치에 가장 첨예하고 구조적인 한계를 드러내는 상징적인 현상'으로 평가했다. 이 교수는 현재 직면한 다양한 위기들을 극복하기 위해서는 '미래 정책 중심의 선거'가 필요하며, '과거가 항상 끼어드는 방식의 선거'는 지역의 한계라고 지적했다. 이 교수는 박정희를 '산업화의 상징'이자 '권위주의의 상징'으로 규정하며, '미래를 이야기하는 선거'가 되어야 한다고 강조했다. 특히, '지역 유권자들이 제대로 발전할 수 있는 방안을 기대하고 있다'며, '구체적인 방안을 이야기하는 선거'로의 전환을 촉구했다.

이번 지방선거에서 후보자들이 '박정희 마케팅'을 통해 과거의 영웅을 소환하는 대신, 대구의 미래를 위한 실질적인 정책과 비전을 제시해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 과거의 유산에 갇히지 않고, 현재의 문제점을 정확히 진단하고 미래를 위한 해법을 제시하는 선거가 되어야 한다는 요구가 거세지고 있다. 대구 시민들은 더 이상 과거의 그림자에 머무르지 않고, 새로운 시대의 희망을 만들어갈 수 있는 리더십을 갈망하고 있다. 지역 경제 활성화, 청년 일자리 창출, 사회적 약자 보호 등 현실적인 문제 해결을 위한 구체적인 공약과 비전 제시가 절실하다. 과거의 향수를 자극하는 선거 전략은 더 이상 유효하지 않으며, 시민들의 삶을 변화시킬 수 있는 실질적인 정책 경쟁이 이루어져야 한다





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