6.3 지방선거 공식 선거운동, 진지한 표심 공략 시작

6.3 지방선거 공식 선거운동 첫 주말인 23일 주요 지역에선 여야 후보들이 전통 시장과 도심 상권, 지역 축제장 등을 훑으며 진지한 표심 공략에 집중했다. 특히 경기도지사 선거에서는 3대 후보자가 격렬한 대결을 펼치고, 추미애 후보는 노무현의 민주주의를 이재명의 '국민주권의 시대'로 이어갈 계획을 밝혔다.

전국종합=연합뉴스 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫 주말인 23일 전국 주요 격전지에선 여야 후보들이 전통 시장과 도심 상권, 지역 축제장을 훑으며 표심 공략에 주력했다. 현직 대통령을 배출한 경기도지사 선거에서는 더불어민주당 추미애, 국민의힘 양향자, 개혁신당 조응천 후보가 총력전을 벌이며 표밭갈이에 나섰다.

추 후보는 페이스북에 올린 글에서"노무현의 '사람 사는 세상'을 이재명의 '국민주권의 시대'로 이어가겠다"며"노무현의 민주주의는 유능한 지방자치로 완성된다. 더 강한 민주주의로 노무현 정신을 완성하겠다"고 했다. 양 후보는 페이스북 글에서 그간 걸어온 정치 역정을 설명한 뒤"(삼성전자 파업 철회 촉구) 단식 후유증으로 혈당 수치가 급격히 떨어져 쇼크가 오기도 했지만, 다시 일어서 완전히 회복"며"양향자의 승리는 경기도의 승리, 대한민국의 승리다. 꼭 이기겠다"고 했다.

조응천 후보는 이날 오전 유세차를 타고 평내·호평동 일대를 돌며 민심 잡기에 나선 데 이어 화도읍 마석시장에서 상인들과 만나 밑바닥 표심을 다졌다. 민주당 박찬대 후보는 주말 유동 인구가 많은 금강제화 부평점 앞 부평대로에서 민주당 소속 지방선거 후보들이 총출동한 '인천 원팀 총집중 유세'를 열고 인천 발전을 위한 비전과 원팀 시너지 효과를 강조했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

6.3 지방선거 소속 당 진보당 조국혁신당 더불어민주당 국민의힘 한동훈 김용남 조국 진보당 김재연 유용동 김부겸 김태흠

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

6.3 지방선거 및 재보선 공식 선거운동 개시와 여야의 전방위적 총력전6.3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 가운데 더불어민주당과 국민의힘이 각각 내란 심판론과 정권 심판론을 내세워 격전지에서 치열한 유세 경쟁을 벌이고 있으며 제3지대 정당들도 전략적 공세를 펼치고 있습니다.

Read more »

국힘 태안군 후보자들 한자리에… 윤희신 군수 후보 등 '지지 호소'오는 6.3지방선거에 출마하는 국민의힘 윤희신 충남 태안군수 후보를 비롯해 최경환‧정광섭 충남도의원 후보, 임해환‧장영숙‧오동원‧박선의 태안군의원 후보, 그리고 태안군의원 비례대표 최성미 후보까지 태안군 선거구에 출마하는 8명

Read more »

6.3 지방선거 울산시장 후보들의 출정식김상욱, 김두겸, 김종훈 등 3명의 울산시장 후보가 6.3 지방선거를 앞두고 출정식을 개최했다. 김상욱 후보는 '일 잘하는 새로운 울산' 출정식을 열고 시정 정상화를 선언, 김두겸 후보는 태화로터리에서 합동 출정식을 통해 본격적인 선거운동을 시작했다. 김종훈 후보는 남구 롯데백화점 앞 광장에서 출정식을 진행했다.

Read more »

전재수·박형준 둘 다 '큰절'했지만... 달랐던 출정식 장면6.3 부산시장 선거 공식선거운동 첫날, 전재수 민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보가 각각 출정식을 열고 큰절로 지지를 호소했다. 박 후보는 기초단체장 후보들과 국회의원 등이 참석한 대규모 합동 출정식을 열고 이재명 정권 심판을 외쳤다. 반면 전 후보는 배우자와 단둘이 큰절하며 부산의 미래를 위해 헌신하겠다고 ...

Read more »

추경호, '경제전문가' 강조하며 출정식... 찬조연설 국힘 의원 말실수에 '야유'6.3 지방선거 공식 선거운동 첫날 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 출정식을 열고 '대구 경제를 살리고 대한민국을 지켜야 한다'며 보수 결집을 호소했다. 하지만 일부 참석자들은 말실수로 비난을 자초했다.추 후보는 21일 오후 대구 중

Read more »

2022년 6.3 서울시장 선거 여론조사: 정원오-오세훈 초접전, 여성·50대 지지율 높은 정 후보정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 대화를 나누고, 여론조사 결과가 22일 나왔다. 여론조사에서는 정원오 후보와 오세훈 후보가 오차범위 내 초접전이라는 결과가 41.7%와 41.6%로 기록됐다. 정 후보는 강북동권 44.6%에서 상대적으로 지지율이 높았고, 오 후보는 강남동권 51.8%에서 상대적으로 지지율이 높았다. '이번 선거에서 반드시 투표하겠다'고 밝힌 '적극 투표층'에서는 정 후보 49.8%가 오 후보 42.4%에 앞섰다. 서울 시민을 대상으로 한 정당 지지도 조사 결과는 민주당이 40.3%, 국민의힘이 35.1%로 집계됐다.

Read more »