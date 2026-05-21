6.3 지방선거 울산시장 후보들의 출정식

김상욱, 김두겸, 김종훈 등 3명의 울산시장 후보가 6.3 지방선거를 앞두고 출정식을 개최했다. 김상욱 후보는 '일 잘하는 새로운 울산' 출정식을 열고 시정 정상화를 선언, 김두겸 후보는 태화로터리에서 합동 출정식을 통해 본격적인 선거운동을 시작했다. 김종훈 후보는 남구 롯데백화점 앞 광장에서 출정식을 진행했다.

김상욱 "울산의 기본을 다시 세워야... 시정 정상화에 나서겠다" 6.3지방선거 선거운동이 시작된 21일, 울산광역시장 후보자들과 각 당의 출마자들이 태화강 국가정원·태화로터리·롯데백화점 앞 광장에 각각 집결해 승리의 의지를 다졌다.

더불어민주당 김상욱 울산시장 후보와 출마자들은 21일 태화강 국가정원 만남의광장에서 '일잘하는 새로운 울산' 출정식을 열고, 취임 직후 바로 착수할 '6대 즉시실행 공약'을 발표하며 본격적인 선거전 돌입을 선언했다. 김상욱 후보는"울산의 기본을 다시 세워야 한다"며"당선되면 즉시 시급한 현안부터 챙겨 실질적인 시정 정상화에 나서겠다"고 밝혔다. 김상욱 후보는"단순히 표를 얻기 위한 선심성 행정을 멈추고 시민의 삶을 실질적으로 바꾸는 유능한 지방정부를 세우겠다"며"취임 직후 곧바로 6대 과제 실행에 돌입해 '일 잘하는 시장'의 면모를 성과로 증명하겠다"고 말했다.

김상욱 후보 캠프는 이번 출정식을 기점으로 울산 전역을 순회하며 핵심 공약을 알리고, 시민들과 직접 소통하는 현장 밀착형 유세를 이어갈 계획이다. 김두겸"울산의 변화가 멈추지 않고 더 큰 성과로 이어질 수 있도록" 국민의힘 김두겸 울산시장 후보와 출마자들은 21일 오전 10시, 울산 태화로터리에서 합동 출정식을 갖고 본격적인 선거운동에 돌입했다.

이날 출정식에는 박성민 울산시당위원장을 비롯해 김기현 총괄선거대책위원장, 서범수·박대동·김상회 공동선거대책본부장, 김두겸 울산광역시장 후보와 5개 구·군 기초단체장 후보자, 광역·기초의원 후보자들, 선거사무원 및 당원 등이 함께 참석해 필승 의지를 다졌다. 김두겸 울산시장 후보는"지난 4년간 시민 여러분과 함께 울산의 변화와 도약을 위해 쉼 없이 달려왔다"며"이제 시작된 울산의 변화가 멈추지 않고 더 큰 성과로 이어질 수 있도록 시민 여러분과 함께 새로운 울산의 미래를 완성해 나가겠다"고 말했다.

박성민 시당위원장은 출정사를 통해"이번 지방선거는 울산의 미래를 결정하는 절체절명의 매우 중요한 선거"라며"국민의힘 후보들은 시민의 삶을 바꾸고 울산의 더 큰 발전을 이끌 준비된 후보들인 만큼 반드시 승리로 시민 여러분께 보답하겠다"고 밝혔다. 김기현 총괄선거대책위원장은"울산의 발전과 대한민국 산업수도의 자존심을 지켜낼 수 있는 정당은 국민의힘뿐"이라며"깨끗하고 유능한 국민의힘 후보들에게 힘을 모아주신다면 '새로운 울산, 시민이 힘 나는 울산'을 반드시 완성해 내겠다"고 강조했다.

참석자들은 필승 대북 타고를 치며 지방선거 승리 의지를 다졌으며, 시민들에게 감사와 지지를 호소하는 의미를 담아 합동 큰절을 올렸다. 김종훈"민주단일후보는 이미 김종훈이 대세라 생각... 울산대전환 만들어내겠다" 김종훈 진보당 울산시장 후보와 지방선거 출마자들은 21일 11시 울산 남구 롯데백화점 앞 광장에서 합동 출정식을 진행했다. 김종훈 후보는"울산을 바꿀 적임자가 누구인지 시민들은 알고 있다.

능력도, 실력도, 역량도 준비된 사람, 제대로 일할사람은 김종훈 이라고 힘을 모아주시고 있다"며"민주단일후보는 이미 저 김종훈이 대세라고 생각한다. 반드시 승리해서 내란을 종식하고 울산대전환을 만들어내겠다"라고 말했다. 방석수 선대본부장은"김종훈 후보는 물론, 10명의 시의원 후보, 15명의 구의원 후보와 비례 후보들이 있다"며"인물도, 실력도 모두 주민들께 검증받은 훌륭한 후보들이다. 승리해서 울산을 변화시키자"라고 말했다.

윤종오 원내대표는"시의원, 구청장, 국회의원까지 거치며 말이 아니라 정책으로, 실력으로 검증된 김종훈 후보를 민주진보 단일후보로 만들어달라"라고 호소했다. #울산시장 #출정





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