6.3 지방선거 정당 지지도 분석: 민주당의 압도적 우세와 국민의힘의 국정안정론 전략

NBS 5월 3주차 전국지표조사 결과 더불어민주당이 45%의 지지율로 국민의힘(20%)을 크게 앞섰으며, 유권자의 73%가 적극적인 투표 의사를 밝힌 것으로 나타났습니다.

6.3 지방선거 의 공식적인 선거운동이 본격적으로 시작된 가운데, 전국지표조사(NBS)가 발표한 5월 3주차 정당 지지도 결과가 정치권의 뜨거운 감자로 떠오르고 있습니다. 이번 조사는 엠브레인퍼블릭, 케이스탯리서치, 코리아리서치, 한국리서치라는 국내 유수의 조사기관들이 협력하여 진행하였으며, 지난 18일부터 20일까지 전국 만 18세 이상의 성인 남녀 1001명을 대상으로 전화면접조사 방식을 통해 이루어졌습니다.

전체 통화 시도 4233명 중 응답률은 23.6%를 기록했으며, 95% 신뢰수준에서 표본오차는 ±3.1%p로 집계되어 조사의 객관성과 신뢰도를 확보하고자 노력했습니다. 가장 눈에 띄는 결과는 더불어민주당과 국민의힘 사이의 극명한 지지율 격차입니다. 조사 결과에 따르면 더불어민주당의 지지도는 45%를 기록하며 압도적인 우위를 점한 반면, 국민의힘은 20%에 그쳐 두 정당 간의 격차가 무려 25%p나 벌어진 것으로 나타났습니다. 그 뒤를 이어 개혁신당, 조국혁신당, 진보당이 각각 2%의 지지율을 보이며 소수 정당으로서의 입지를 확인했습니다.

직전 조사와 비교해 보면 민주당의 지지율은 1%p 소폭 하락했고, 국민의힘은 2%p 상승하며 미세한 변동을 보였습니다. 특히 주목해야 할 점은 지지하는 정당이 없다고 답한 무당층의 비율이 직전 조사보다 3%p 하락한 25%로 나타났다는 점입니다. 이는 선거운동이 시작되면서 유권자들이 자신의 정치적 성향을 보다 명확히 결정하고 있음을 시사하며, 향후 투표 결과에 결정적인 영향을 미칠 변수가 될 것으로 보입니다. 지역별 분석으로 들어가면 정당 지지도의 지역적 편중 현상이 더욱 뚜렷하게 드러납니다.

더불어민주당은 대구와 경북 지역을 제외한 전국의 거의 모든 지역에서 40% 이상의 높은 지지율을 기록하며 국민의힘을 크게 앞섰습니다. 하지만 보수 진영의 전통적 강세 지역인 대구와 경북에서는 국민의힘이 39%의 지지율을, 민주당이 31%의 지지율을 기록하며 국민의힘이 우위를 점했습니다. 특히 이 지역에서 국민의힘의 지지도는 직전 조사 대비 6%p 상승한 반면, 민주당은 4%p 하락하며 격차가 벌어졌습니다. 한편 부산, 울산, 경남 지역에서도 국민의힘의 지지도가 직전 조사보다 3%p 상승하는 등, 전반적으로 국민의힘이 민주당과의 격차를 조금씩 좁혀가려는 움직임을 보이고 있다는 분석이 가능합니다.

흥미로운 점은 정당 지지율과 국정 운영에 대한 태도 사이의 괴리입니다. 이번 6.3 지방선거에서 '현 정부의 국정안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다'는 이른바 여당 지지론이 52%로 과반을 넘긴 반면, '현 정부를 견제하기 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다'는 야당 지지론은 31%에 머물렀습니다. 이는 정당 지지율에서는 민주당이 앞서고 있음에도 불구하고, 국가 운영의 안정성이라는 측면에서는 여당의 필요성을 느끼는 유권자가 많다는 것을 의미합니다.

지역별로는 역시 대구와 경북 지역만이 야당 지지론(47%)이 여당 지지론(37%)보다 높게 나타났으며, 그 외 대부분의 지역에서는 여당 지지론이 우세한 흐름을 보였습니다. 이념 성향별로는 진보층에서 여당 지지론이 87%라는 이례적인 수치를 보인 반면, 보수층에서는 야당 지지론이 66%로 나타나는 등 복합적인 심리 상태가 반영된 결과로 풀이됩니다. 중도층에서는 여당 지지론 50%, 야당 지지론 28%로 여전히 국정 안정에 더 무게를 두는 모습이었습니다. 마지막으로 이번 선거에 대한 유권자들의 투표 의향을 살펴본 결과, 민주주의의 꽃이라 불리는 투표에 대한 열망이 매우 높게 나타났습니다.

'반드시 투표할 것'이라고 답한 적극적 투표층이 전체의 73%에 달했으며, '가능하면 투표할 것'이라고 답한 소극적 투표층은 18%로 집계되었습니다. 반면 투표할 생각이 전혀 없거나 별로 없다고 답한 비투표층은 9%에 불과해, 이번 지방선거에 대한 국민적 관심도가 매우 높음을 알 수 있습니다. 이념 성향별로는 진보층(83%), 보수층(77%), 중도층(64%) 순으로 적극적 투표 의사가 높았습니다. 연령별로는 세대 간의 격차가 뚜렷했는데, 70대 이상의 고령층에서는 83%가 반드시 투표하겠다고 답해 가장 높은 참여 의지를 보인 반면, 20대 청년층에서는 적극적 투표층이 50%에 그쳐 가장 낮은 수치를 기록했습니다.

이는 청년 세대의 정치적 소외감이나 투표 효능감 저하가 여전한 과제로 남아 있음을 보여주는 결과입니다. 이번 조사의 보다 상세한 내용과 구체적인 개요는 NBS 공식 홈페이지 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다





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