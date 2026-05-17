6.3 지방선거 D-4, 여야의 엇갈린 판세 분석: 서울과 영남권이 최후의 승부처로 부상

지방선거 공식 선거운동 시작을 앞두고 더불어민주당과 국민의힘이 서울시장 선거와 영남권 판세를 두고 서로 상반된 예측을 내놓으며 팽팽한 긴장감을 형성하고 있습니다.

6월 3일로 예정된 지방선거 의 공식 선거운동 시작이 단 4일 앞으로 다가오면서, 더불어민주당 과 국민의힘 양 진영은 각자가 분석한 판세를 토대로 막바지 전략 수정과 표심 잡기에 총력을 기울이고 있습니다.

현재 여야가 가장 주목하고 있는 핵심 격전지는 단연 서울시장 선거와 영남권 지역입니다. 특히 서울의 경우, 더불어민주당의 정원오 후보는 GTX-A 노선 구간인 영동대로 지하 공간 복합개발 현장을 방문하여 철근 누락 오류 등 공사 현장의 문제점을 점검하고 관계자들과 소통하며 행정적 전문성과 세심함을 강조하는 행보를 보이고 있습니다. 반면 국민의힘의 오세훈 후보는 개혁신당 이준석 대표 및 김정철 후보와 함께 노원구 공릉동의 원룸촌을 방문해 청년 세대의 고충을 직접 듣는 등 외연 확장과 세대 통합을 통한 지지층 확보에 주력하는 모습입니다.

이러한 상반된 행보는 서울이라는 상징적인 지역에서 주도권을 잡기 위한 두 후보의 전략적 차이를 명확히 보여줍니다. 더불어민주당은 서울과 강원 지역에서 여전히 우위를 점하고 있다는 분석을 내놓고 있습니다. 정원오 후보 캠프의 이인영 상임선거대책위원장은 최근 일부 여론조사 결과에서 격차가 좁혀진 모습이 나타나고는 있지만, 이는 일부 편향된 결과일 뿐 전체적인 판세의 기본 구도는 민주당의 우위가 유지되고 있다고 주장했습니다. 즉, 상대 후보의 상승세가 판세를 완전히 뒤집을 만큼 강력하지는 않다는 판단입니다.

하지만 민주당 내부에서도 우려의 목소리는 존재합니다. 특히 선거 막판에 전개되는 네거티브 공세가 본선에서 유권자들에게 어떤 영향을 미칠지에 대한 불안감이 있으며, 주도권 싸움에서 서서히 밀리고 있다는 위기감이 감지되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 민주당 지도부는 중도층의 표심이 결국 민주당의 경험과 정책적 안정성을 선택할 것이라고 믿고 있으며, 특히 부울경 지역에서도 민주당 인사를 통해 행정을 경험했던 기억이 중도보수층의 마음을 돌리는 계기가 될 것으로 기대하고 있습니다. 반면 국민의힘은 현재 자신들이 강력한 상승세를 타고 있다고 확신하는 분위기입니다.

정희용 사무총장은 상대 후보들의 자질 논란 등으로 인해 민주당의 지지율이 하락하고 있으며, 그 간격이 빠르게 좁혀지고 있다고 분석했습니다. 국민의힘 측은 비록 현재 상황이 안심할 단계는 아니며 어려운 여건 속에서 추격하고 있지만, 여당의 독주를 견제해야 한다는 국민적 열망이 자신들에게 유리하게 작용할 것이라고 보고 있습니다. 다만, 국민의힘이 확실한 우세를 점하고 있다고 보는 지역은 경북 정도에 불과하며, 부산, 울산, 경남, 대구 등 나머지 영남권 지역에 대해서는 내부적으로도 의견이 갈리고 있습니다.

일부에서는 영남 전체의 우세를 예측하는 반면, 핵심 관계자들은 경북을 제외한 지역은 여전히 경합 수준이며 서울과 강원은 여전히 추격해야 하는 어려운 상황이라고 진단하고 있습니다. 결국 이번 선거의 승패는 중도 표심의 향방과 보수 진영의 결집 강도에 달려 있습니다. 민주당은 울산 지역에서 진보당 후보와의 단일화가 성사될 경우 승리 가능성이 매우 높다고 보고 있으며, 부산과 경남, 대구에서는 막판 보수 결집을 저지하고 중도층을 흡수하는 전략을 세우고 있습니다.

반면 국민의힘은 공소취소 특검 등으로 인해 확산된 국민적 분노가 영남권의 보수 결집으로 이어져 부울경과 대구경북 지역을 확실한 우세로 전환시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 특히 서울의 경우 정원오 후보의 리스크가 부각되면서 이미 역전 판세에 접어들었다고 주장하며 강원 지역 역시 정부 견제 심리와 혼전 양상 속에서 기회를 엿보고 있습니다. 이처럼 여야가 서로 다른 판세 읽기를 하며 치열한 수싸움을 벌이는 가운데, 유권자들의 최종 선택이 어디로 향할지 귀추가 주목됩니다





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지방선거 서울시장 더불어민주당 국민의힘 판세분석

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