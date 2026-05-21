6.3 지방선거 및 재보선 공식 선거운동 개시와 여야의 전방위적 총력전

6.3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 가운데 더불어민주당과 국민의힘이 각각 내란 심판론과 정권 심판론을 내세워 격전지에서 치열한 유세 경쟁을 벌이고 있으며 제3지대 정당들도 전략적 공세를 펼치고 있습니다.

6월 3일 실시되는 지방선거 와 국회의원 재보선 을 앞두고 5월 21일부터 공식 선거운동이 본격적으로 막을 올렸습니다. 이번 선거는 대한민국 정치 지형에 있어 매우 중요한 분기점이 될 것으로 보이며, 특히 계엄과 탄핵이라는 격동의 사태를 지나 이재명 정부가 출범한 지 1년 만에 치러지는 첫 전국 단위 선거라는 점에서 그 의미가 남다릅니다.

서울 서초구의 주요 사거리를 비롯한 도심 곳곳에는 더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 국민의힘 오세훈 서울시장 후보의 대형 홍보 현수막이 나란히 걸리며 본격적인 표심 잡기 전쟁이 시작되었음을 알렸습니다. 여야는 각자의 전략적 요충지로 명명된 격전지에 모든 화력을 집중하며 총력전에 돌입한 모습입니다. 더불어민주당은 이번 선거의 핵심 프레임을 내란 심판론으로 설정했습니다. 2022년 윤석열 정부와 궤를 같이하며 탄생했던 국민의힘 지방정부의 실정을 정면으로 겨냥하며, 강력한 추진력을 가진 여당 후보를 통해 국정 운영의 안정성을 확보해야 한다는 논리를 펼치고 있습니다.

정청래 총괄상임선거대책위원장은 서울 내에서도 가장 치열한 경합지가 될 것으로 예상되는 한강벨트 지역인 광진구와 동작구를 집중적으로 방문하며 초반 기세를 잡기 위해 고군분투했습니다. 특히 동작구 장승배기역 인근에서 류삼영 동작구청장 후보와 함께 출근길 시민들에게 인사를 건네며 현장 중심의 유세를 펼쳤으며, 이후 충청권으로 이동해 허태정 대전시장 후보와 장기수 천안시장 후보의 유세에 합류하며 외연 확장에 나섰습니다. 또한 한병도 공동상임선대위원장은 전북 지역을 방문해 이원택 전북도지사 후보의 공약 발표 현장에 참석하며 호남 지역의 결집을 독려했습니다.

반면 국민의힘은 민주당의 조작 기소 특검법안 등을 연결고리로 삼아 이재명 정부의 실책을 부각하는 정권 심판론을 전면에 내세웠습니다. 특히 유권자들의 민감도가 높은 부동산 정책의 실패와 과도한 세금 문제 등 경제적 이슈를 전략적으로 활용하여 민심을 공략하고 있습니다. 장동혁 상임선거대책위원장은 수도권 일부 지역에서 나타난 거리두기 현상을 극복하기 위해 본인의 연고지인 충청권과 보수 지지세가 강한 영남권 방문에 집중하는 전략을 취했습니다.

충남 공주산성시장을 방문한 장 위원장은 윤용근 국회의원 보궐선거 후보 및 최원철 공주시장 후보와 함께 시장 상인 및 시민들과 직접 스킨십하며 지지를 호소했습니다. 동시에 송언석 공동선대위원장은 부산 지역의 최대 격전지를 찾아 오차범위 내 접전이 예상되는 부산시장 선거와 3파전 양상의 부산 북갑 국회의원 보궐선거를 지원하며 승리를 위한 전략적 행보를 이어갔습니다. 제3지대 정당들의 움직임 또한 매서웠습니다. 조국혁신당은 평택 지역 국회의원 재선거에 출마한 조국 후보를 중심으로 강한 결집력을 보였습니다.

평택시 고덕면 KTX 경기남부역사 예정부지에서 열린 출정식에서 조국 후보는 지역 발전을 위한 구체적인 비전을 제시하며 지지를 호소했습니다. 특히 조국혁신당 서왕진 상임선대위원장은 전북 군산시장 후보 이주현의 사무소에서 회의를 주재하며 호남 지역의 일당 독점 구조를 비판했습니다. 그는 공천이 곧 당선으로 이어지는 구태 의연한 정치 구조가 유권자의 선택권을 제한하고 부패를 야기했다며, 호남에서도 민주당에 대한 심판이 필요하다는 파격적인 주장을 펼치며 틈새시장을 공략했습니다. 개혁신당은 이준석 총괄선대위원장의 지역구인 화성시를 중심으로 세력을 확장하고 있습니다.

전성균 화성시장 후보의 사무실에서 열린 출정식에서 이준석 위원장은 경기도가 반도체 산업의 중심지이자 젊은 층의 유입이 많은 역동적인 지역임을 강조했습니다. 그는 조응천 경기지사 후보를 필두로 하여 수도권 지역에서 기존 거대 양당의 대안이 될 수 있는 개혁신당의 정체성을 분명히 했습니다. 특히 경기도 5대 권역별 맞춤형 공약을 발표하며 일자리 창출과 청년 정책에 집중하는 모습으로 젊은 세대의 표심을 잡겠다는 전략을 구체화했습니다. 종합해보면 이번 6.3 지방선거는 단순히 지역 행정 책임자를 뽑는 것을 넘어, 이재명 정부 출범 이후 1년의 성적표를 받는 정치적 심판의 성격이 강합니다.

더불어민주당의 내란 심판론과 국민의힘의 정권 심판론이 정면으로 충돌하는 가운데, 조국혁신당과 개혁신당 같은 제3지대 세력들이 특정 지역과 세대를 겨냥한 전략적 접근을 시도하고 있어 예측 불허의 결과가 예상됩니다. 부동산과 세금 같은 실생활 밀착형 이슈와 더불어 각 정당이 내세우는 거대 담론들이 유권자들의 선택에 어떤 영향을 미칠지가 이번 선거의 최대 관전 포인트가 될 전망입니다. 각 후보들은 공식 선거운동 기간 동안 거리 유세와 공약 발표를 통해 자신들의 정당성을 입증하고 유권자의 마음을 얻기 위한 치열한 사투를 벌일 것으로 보입니다





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