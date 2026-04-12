6.3 지방선거 앞두고 장동혁 국민의힘 대표 방미… 당내·외 비판 직면

6.3 지방선거를 50여 일 앞두고 국민의힘 장동혁 대표가 미국으로 출국하며 당내외에서 비판이 쏟아지고 있다. 한동훈 전 대표는 '지방선거 포기' 뉘앙스를 지적했고, 당내에서는 외교적 성과를 통해 선거에 도움을 주겠다는 입장이다.

6.3 지방선거 가 52일 앞으로 다가온 가운데, 제1야당 대표의 미국 출국이 정치권의 뜨거운 감자로 떠올랐다. 보수진영 내에서는 지방선거 준비에 박차를 가하는 가운데, 장동혁 당 대표가 선거와 민생 현안을 챙기기보다 방미 일정을 소화하는 것에 대한 비판의 목소리가 높아지고 있다. 국민의힘 에 따르면, 장 대표는 지난 11일 미국으로 출국하여 17일 귀국할 예정이다.

6.3 지방선거가 52일 앞으로 다가온 가운데, 제1야당 대표의 미국 출국이 정치권의 뜨거운 감자로 떠올랐다. 보수진영 내에서는 지방선거 준비에 박차를 가하는 가운데, 장동혁 당 대표가 선거와 민생 현안을 챙기기보다 방미 일정을 소화하는 것에 대한 비판의 목소리가 높아지고 있다.<\/p>

국민의힘에 따르면, 장 대표는 지난 11일 미국으로 출국하여 17일 귀국할 예정이다. 당초 14일부터 2박 4일 일정으로 미국 국제공화연구소(IRI) 초청 방미를 계획했으나, 미국 측의 요청으로 출국 날짜를 앞당기게 되었다는 것이 국민의힘 측의 설명이다. 장 대표는 12일 자신의 페이스북을 통해 '저는 어제, 세계의 자유를 지키는 최전선 워싱턴으로 출발했다'며 '대한민국의 미래를 결코 외면할 수 없기에 나아간다'고 밝히며 방미의 의지를 드러냈다.<\/p>

이번 방미 일정에서 장 대표는 50여 일 앞으로 다가온 지방선거에 대한 언급도 잊지 않았다. 그는 '저는 지방선거를 앞둔 현재의 분열과 고통의 시간을 무겁게 받아들이고 있다'며 '위기의 대한민국 앞에서 우리는 모든 역량을 동원해야 한다. 6.3 지방선거는 자유와 민주주의를 지키는 거대한 전선이 될 것'이라고 강조했다. 최보윤 당 수석대변인은 12일 오전 국회 소통관에서 취재진과 만나 장 대표의 방미 일정을 설명했다.<\/p>

최 수석대변인은 '장 대표의 방미 일정이 공개된 후 미국 각계에서 면담 요청들이 쇄도했다'며 '미국 측의 요청에 따라 조기 출국을 결정하게 되었다'고 밝혔다. 면담 상대 등 구체적인 내용에 대해서는 '외교 관례상 공개적으로 밝힐 수 없다'며 말을 아꼈다. 그는 이번 방미 일정에 국민의힘 지도부의 일원인 김민수 최고위원이 동행한다고 덧붙였다. 최 수석대변인은 김 최고위원을 '자유민주주의에 대한 목소리를 높여온 분'이라고 소개하며 '보수정당 일원으로서의 역할을 수행하는 데 함께 한다'고 설명했다.<\/p>

하지만, 한동훈 전 대표는 장 대표의 방미에 대해 비판적인 입장을 보였다. 한 전 대표는 11일 경기 수원 팔달문 인근 전통시장에서 취재진과 만나 '미국에 지방선거 표를 찍어줄 유권자가 있는가?'라고 반문하며 '지방선거를 50일 남겨놓고 미국에 간다는 것은 이번 지방선거를 포기한 것으로 비춰질 수 있다'고 지적했다. 한 전 대표는 당 대표의 리더십 부재를 우려하며, 지방선거를 앞둔 시점에서 보여지는 부적절한 행보에 대한 우려를 표명했다.<\/p>

반면, 국민의힘은 장 대표의 방미가 지방선거에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 입장을 고수하고 있다. 최 수석대변인은 '이번 방미가 지방선거와 민생에 도움이 된다는 판단이 있었다'며 '지방선거에서 국민에게 약속할 수 있는 가장 확실한 성과가 민생을 지키는 외교 아니겠는가'라고 반문했다. 국민의힘은 장 대표의 방미를 통해 '국민의힘이 진정한 안보 정당이며 국익을 지키는 정당임을 국민들에게 보여주는 계기를 마련하고자 한다'고 밝혔다.<\/p>

장 대표는 IRI 간담회에서 한미동맹의 중요성을 비롯하여 한반도 현안 등을 주제로 연설할 예정이며, 미 상·하원 의원, 공화당 인사들과의 면담을 추진하고 미 연방의회 지한파 의원 모임인 '코리아 코커스' 소속 의원들과의 만남도 계획하고 있다. 또한, 백악관에서의 미 행정부 인사들과의 면담 및 교민 간담회 일정도 검토 중인 것으로 알려졌다.<\/p>





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