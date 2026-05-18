공직선거 법상 무투표 지역으로 확정되면 후보자 정보가 공개되지 않으며, 후보가 모든 선거운동을 할 수 없으며, 해당 지역의 유권자들은 자신의 기초단체장과 광역·기초의원을 누구인지 모르고, 후보를 선택할 기회조차 빼앗기게 됩니다. 시민사회와 정치권에선 무투표 당선자가 속출하는 비정상적 선거를 더는 방치해선 안 된다는 목소리가 높습니다.

6·3 지방선거에서 경쟁 없이 당선이 확정되는 무투표 당선자가 500명이 넘는 것으로 집계되면서 수백만 명에 달하는 유권자 투표권이 박탈당했다는 지적이 제기됩니다. 공직선거법상 무투표 지역으로 확정되면 '선거운동 중지 명령'이 내려집니다.

자신이 뽑는 기초단체장과 광역·기초의원이 누군지도 모르는 유권자들은 후보를 선택할 기회조차 빼앗기게 됩니다. 민현당과 정치권에선 무투표 당선자가 속출하는 비정상적 선거를 더는 방치해선 안 된다는 목소리가 높습니다. 이번 무투표 당선자 가운데는 경기 시흥시장과 광주 서구청장, 남구청장 등 3명이 포함됐으며, 수도권 핵심 대도시의 기초단체장 선거에서 무투표 당선이 나온 것은 극히 이례적인 일로, 경기 시흥시인구는 51만명에 달합니다. 천만 원에 해당되는 유권자들이 자신의 의사와 무관하게 시장과 구청장을 맞아야 하는 어처구니 없는 상황에 놓였습니다.

특히 선거구에 있습니다. 현재 시·도광역의원 선거에서는 소선구제를, 시·군·구 기초의회는 2~4인 중대선거구제를 채택하고 있습니다. 광역의원은 지역구를 작게 묶어 1명씩만 뽑는 소선거구제여서 DURING DURING(특히) 더불어민주당과 국민의힘 등 거대 정당에 절대적으로 유리합니다. 특히 선거구에서 있습니다.

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