태풍 없고 작황 좋아 농산물 공급 폭증에도 소비 부진과 중동전쟁 여파로 생산비 급등. 농민들 '농산물 가격폭락' 항의하며 국회에 예산 지원 요구.

서울 광화문과 국회의사당 인근에서는 지난 20일 극심한 한파 속에서도 열띤 집회가 펼쳐졌다. 국민과 함께하는 농민의길 관계자들은 4차선 도로에 배추, 쪽파, 감귤, 사과 등 올해 가격이 폭락하거나 하락세를 보이는 농산물들을 무더기로 적재했다.

전국 각지에서 모인 수천 명의 농민들은 이 자리에 모여 '농산물 가격폭락! 이대로는 못살겠다!'라는 구호를 외치며 생계 위협을 호소했다. 농민들은 풍년이 들었는데도 불구하고 공급 과다와 소비 위축, 그리고 생산비 급등으로 인해 극심한 소득 감소에 직면해 있다고 주장하며 정부의 적극적인 대책 마련을 촉구했다.

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풍년에도 몰락하는 농산물 가격과 공급 과잉 구조

올해는 농민들에게 예외적인 해로 기록될 만큼 자연재해가 거의 없었다. 태풍이나 홍수가 발생하지 않았고, 날씨도 전반적으로 양호하여 풍년이 찾아왔지만 정작 농민들의 얼굴에는 웃음이 떠나지 않았다. 한국농촌경제연구원(KREI)의 전망에 따르면 올해 가을 배추 생산량은 121만4000톤으로 전년에 비해 19%, 평년에 비해 3% 증가했다.

사과 생산량 또한 49만6000톤으로 전년 대비 10.8%, 평년 대비 4.5% 많을 것으로 예상되며, 작황의 호조가 뚜렷하게 나타났다. 강수량도 비교적 적절해 병충해 피해가 줄었고, 사과 등 과일은 꽃이 핀 후 대부분 열매를 잘 맺었다. 그러나 농산물은 수요에 대한 가격 탄력성이 낮아 공급이 조금만 늘어나도 가격이 급격히 떨어지는 특성을 지닌다.

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실제로 23일 기준 한국농수산식품유통공사의 통계에 따르면 사과 10개의 소매가격은 1만8287원으로 전년 대비 31%, 평년 대비 28% 급락했다. 배추 역시 1포기당 2300원으로 전년 및 평년 대비 약 30% 낮은 수준을 기록했다. 이로 인해 물가 안정의 일등 공신으로 작용했던 농산물이 오히려 생산자의 재앙이 되고 있다.

소비 부진과 식생활 변화가 맞물린 수요 위축

공급은 급증했으나 소비는 살아나지 않으면서 가격 하락은 더욱 심화했다. 임성무 전국사과생산자협회 사무총장은 경기 침체와 주식시장 불안으로 재래시장 등에서 가격이 낮아도 소비가 늘지 않는다고 밝혔다. 그는 현재 농가들이 사과를 공판장에 내놓기보다 저온 저장고에 비축하고 있는 상황이라고 전했다.

한 청과도매법인 관계자는 사과 가격이 싸지면서 선물용 수요가 줄었고, 소비자들이 상대적으로 저가 제품을 기피하는 경향이 있다고 분석했다. 또한 질병관리청의 2025년 국민건강영양조사에 따르면 남성의 하루 과일 섭취량은 2016년 158g에서 100g으로, 여성은 181g에서 116g으로 크게 감소했다.

대신 육류 섭취는 10년 사이 남녀 모두 증가했으며, 김치 소비와 김장 수요도 줄었다. 한국농촌경제연구원은 이달 기준 올해 김장배추 수요가 전년보다 9.1% 감소한 58만3000톤에 그칠 것으로 추정했다. 이 외에도 홈플러스의 영업 차질로 도매시장 물량이 몰린 점과 벼 재배 면적 감축에 따른 다른 작물의 생산 확대가 가격 하락 요인으로 지적된다.

생산비 폭등과 한계적인 지원 정책, 농민의 절박한 호소

문제는 가격이 떨어지는 와중에 생산비까지 급등해 농가 소득이 심각한 압박을 받고 있다는 점이다. 지난달 말 국가데이터처가 발표한 3분기 농가구입가격지수는 전년 대비 6.9% 상승했으며, 특히 비료 가격이 36.2% 급등하는 등 중동전쟁의 여파가 컸다. 경북 상주에서 상경한 포도 재배 농민은 생산비를 건지기 어려운 현실을 호소했다.

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정부는 배추 수급안정을 위해 할인행사, 계약재배 물량 확대, 선제 출하 정지 등을 실시해 왔지만 효과는 제한적이다. 농림식품부 관계자는 배추 가격이 1400~1500원까지 떨어졌다가 현재 2500원 안팎으로 회복되고 있다며 정책 효과가 나타나고 있다고 밝혔다.

올해부터 시행된 농산물 가격안정제도 예산 부족 등으로 한계가 뚜렷하다. 이 제도는 품목이 양파와 마늘에 그치고 있어 실질적인 도움이 되지 않는다는 것이 농민단체의 설명이다. 엄청나 전국농민회총연맹 정책위원장은 작동 가격 기준이 생산비를 못 미친다고 비판했다. 농림식품부 역시 예산 부족을 걸림돌로 꼽으면서 국회 차원의 예산 확대를 요청했다.

국회에 요구하는 강력한 입법과 예산 지원 방안

농민들은 정부 역할의 한계를 인지하고 있으며, 국회에 보다 적극적인 입법과 예산 지원을 요구하고 있다. 엄 위원장은 농수산물가격안정법을 개정해 법에 대상 품목과 기준 가격을 명시하는 '공정가격' 제도를 도입해야 한다고 주장했다. 이는 시장 가격 변동에서 농가를 보호하기 위한 필수적인 제도 개선으로 평가된다.

국민과 함께하는 농민의길은 이날 농민대회에서 국회와 정부가 내년 예산안에 무기질비료 가격보조와 면세유 유가연동보조 등 농자재 지원 예산 5388억원을 반영할 것을 촉구했다. 중동전쟁으로 인한 원자재 가격 급등이 계속되는 상황에서 이러한 지원 예산은 농가의 생존을 위한 최후의 보루로 인식되고 있다.

태풍도 없었고 홍수도 없었던 올해, 농민들은 풍년의 기쁨 대신 가격 폭락과 생산비 상승의 이중고를 겪고 있다. 공급 과잉과 소비 위축, 그리고 외부 충격으로 인한 비용 증대까지 겹치면서 농가 경영은 위기의 심연에 놓여 있다. 이제 농민들의 절박한 외침이 단순한 항의를 넘어 국가 식량 안보와 농업 정책의 전환점으로 이어질지 주목된다.