19일 중국 선전 치린산장에서 열린 푸틴 러시아 대통령, 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석의 3자 회동 현장. 체게트 핵가방 반입과 참석자 위치 배치가 국제사회의 관심을 끌었다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석이 19일 중국 선전 치린산장 에서 한자리에 모였다. 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의 전체회의 참석을 위해 집결한 세 정상의 대면은 외교적 상징성과 안보적 긴장감이 교차하는 순간이었다. 미·중 양국은 사전 양자 회담과 오찬까지 마친 후 푸틴 대통령을 기다리는 형식으로 회동이 진행되었다.

치린산장 세 정상의 좌석 배치와 발언 양상

치린산장의 원형 탁자에는 시진핑 중국 국가주석이 중앙에 앉았고, 왼쪽에는 푸틴 러시아 대통령이, 오른쪽에는 트럼프 미국 대통령이 착석했다. 시 주석이 모두 발언을 시작하자 트럼프 대통령은 경청하는 모습을 보였고, 푸틴 대통령은 종이에 무언가를 기록하는 태도를 유지했다. 이 같은 좌석 배치는 중국 측이 주재하는 장소에서의례적 우위를 반영한 것으로 해석된다.

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회담 중 트럼프 대통령이 핵무기 문제를 언급하자 푸틴 대통령은 고개를 들어 그를 주시했다. 이어 트럼프 대통령이 국제형사재판소(ICC)를 비판하자 푸틴 대통령은 미소를 지었다고 AP통신은 전했다. 러시아 측은 1시간 30분가량 이어진 회담이 끝난 후, 시 주석이 푸틴 대통령을 차까지 배웅하며 악수하는 영상을 공식적으로 공개했다.

푸틴 대통령은 시 주석과 헤어지며 '일이 이렇게 잘 풀릴 것이라고는 아무도 예상 못했을 것'이라고 말한 것으로 AP통신이 보도했다. 회동이 마무리되자 트럼프 대통령은 곧장 공항으로 이동하여 귀국길에 올랐다. 이번 3자 회동은 특정 주제보다는 정상들 간의 관계 설정과 시선을 의식한 포지셔닝이 강조된 자리가 되었다.

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강화된 치린산장 경비와 장소의 역사적 의미

치린산장은 선전시 당 위원회와 시 정부가 주요 인사를 맞이하는 영빈관으로, 1997년 홍콩 반환을 앞두고 건설된 곳이다. 약 38만㎡ 부지에 유럽풍 별장과 대형 연회장, 회의실이 조성되어 있으며, 중국 현대사의 주요 인물들이 머문 곳이기도 하다. 시 주석의 아버지 시중쉰은 2002년 암 진단을 받고 이곳에서 몇 달간 요양하다 세상을 떠났다.

2006년 김정일 당시 북한 국방위원장이 선전 경제특구를 방문하며 머물렀고, 2008년에는 중국 고위급 인사와 달라이 라마 측의 티베트 문제 관련 비공개 회담이 이곳에서 열렸다. 이러한 역사적 배경은 치린산장이 단순한 회의장을 넘어 중국의 외교적 결정을 알리는 상징적 공간으로 기능함을 보여준다. 19일 회동 전부터 주변 경비가 한층 강화되었다.

홍콩 매체 홍콩01에 따르면 경찰관들이 100m 간격으로 2명씩 배치되어 외부인 출입과 사진 촬영을 통제했다. 인근 도로의 차량 통행이 제한되었고, 주변 관광지도 문을 닫아 외부인의 접근이 전면 차단되었다. 이러한 엄중한 보안 조치는 세 정상 회동의 민감성을 반영하며, 언론과 일반 시민의 접근을 최소화하는 데 목적이 있었다.

체게트 핵가방 반입과 러시아의 안보 메시지

APEC 정상회의 기간 중 푸틴 대통령과 함께한 '체게트'는 러시아군 장교가 검은색 서류 가방 형태로 들고 다닌 것으로 확인되었다. 블룸버그통신은 러시아 대표단이 APEC 정상회의에 핵가방을 가져왔다고 보도했다. 체게트는 러시아 대통령이나 국방부 장관이 핵무기 발사 명령을 내릴 때 사용하는 전용 장비를 지칭한다.

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러시아 국영방송 영상에서 러시아군 장교 한 명이 이 서류 가방을 들고 회담장 부근을 걷는 모습이 포착되었다. 이는 러시아 측이 단순한 외교적 회동을 넘어 핵전력을 과시하려는 의도를 담고 있다는 해석을 낳았다. 푸틴 대통령이 트럼프 대통령의 ICC 비판에 미소 지으며 대응한 점과 함께, 체게트의 존재는 러시아의 군사적 자신감과威慑力을 과시하는 장치로 작용했다.

이번 회동은 푸틴 대통령이 미·중 양국 간의 긴장 완화 혹은 협력 확대를 어떻게 포석할지 보여주는 실험장이기도 했다. 트럼프 대통령의 트럼프 행정부 외교 노선과 시 주석의 중국 중심 외교 정책이 교차하는 지점에서, 러시아는 독립적인 외교적 행보와 군사적 존재감을 동시에 유지하고자 했다. 세 정상 간의 미묘한 균열과 공존은 선전 치린산장이라는 장소에서 구체적으로 구현되었다.

치린산장의 높은 담장과 엄격한 경비는 외부의 시선으로부터 정상들을 보호하는 동시에, 그들의 발언과 행보가 지닌 파장을 강조하는 효과를 낳았다. 푸틴 대통령의 '체게트' 반입은 핵 보유국으로서 러시아의 위상을 재확인시키는 수순이었으며, 시 주석의 호칭과 배려는 중국의 지역 내 주도권을 강조하는 의미를 가졌다. 트럼프 대통령의 즉각적인 귀국 행보는 미국의 즉각적 외교 성과 주장과도 연결된다.

이번 3자 회동은 공식 선언문보다 정상들의 미세한 표정과 행동, 그리고 상징적 소품들이 더 큰 의미를 가졌던 자리였다. 특히 푸틴 대통령의 종이에 쓰는 모습과 체게트 반입은 러시아가 안보 문제를 외교적 협상 테이블에서 가장 우선시한다는 메시지를 전달했다. 치린산장은 19일 세 정상의 만남을 통해 현대 중국 외교의 다층적 구조를 다시 한번 확인시키는 무대였다.