중국 선전 Qilin Villa에서 열린 미국, 러시아, 중국 정상들의 역사적 회담. 세 정상은 세계 평화 유지와 전략적 안정성을 위한 협력 방안을 모색하며 글로벌 리더십의 중요성을 강조.

Vladimir Putin, Xi Jinping, 그리고 Donald Trump 는 19일 중국 선전의 Qilin Villa 에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 중 제3국 간 회담에 참석했습니다. Bloomberg에 따르면, 이 회담은 미국, 중국, 러시아 정상이 한 자리에 모인 최초의 사례로 기록되었으며, 각 정상은 개막 연설을 통해 세계 평화 수호 및 대국 간 전략적 안정성 강화를 위한 협력 방안을 논의했습니다.

시진핑, 역사적 의미 강조하며 세계 평화 촉구

Xi Jinping은 Shenzhen에서 Vladimir Putin과 Donald Trump와 회담을 갖게 된 것을 기쁘게 생각하며, 이는 세 정상으로서의 첫 만남이자 역사적 의의를 지닌meeting이라고 밝혔습니다. Xi Jinping은 세계 평화와 대국 간 관계를 포함한 전략적 안정성을 강화하기 위해 논의할 것이며, 평화는 인류가 오랫동안 추구해 온 가치라고 강조했습니다.

Also read 북러회담 언급에 북미회담도 탄력?…전문가 '中전용기로 올수도'(종합)

Xi Jinping은 지구상에서 10,000회 이상의 전쟁이 발발했으며, 특히 2차 세계대전이 인류 사회에 전례 없는 파괴를 가져왔다고 언급했습니다. 또한 현재 전 세계적으로 60개가 넘는 지역 분쟁이 여전히 해결되지 않고 있다고 지적하며, 대국 간 협력의 중요성을 다시 한번 강조했습니다.

또한 Xi Jinping은 80년 전 전 세계 반파시스트 전쟁의 주요 축이었던 세 국가가 어깨를 나란히 하고 싸워 승리했으며, 이를 통해 세계 평화와 안정을 수호했다고 기억했습니다. Xi Jinping은 대국 간 우호가 선택이 아니라 의무임을 강조하며, 세 국가가 전례 없는 변화 가속화와 불안정한 국제 정세 속에서 글로벌 이슈에 대응하고 세계 평화와 안정을 함께 수호할 것을 주장했습니다.

Advertisement

푸틴, 유엔 헌법 및 국제 질서 수호 의무 강조

Vladimir Putin은 Xi Jinping과 중국 측이 이번 회담을 개최해 준 데 대해 감사하며, 유엔 안보리 상임이사국으로서 세 국가가 제2차 세계 대전의 승자일 뿐만 아니라 국제 평화와 안보를 유지할 공통의 의무가 있다고 강조했습니다.

Vladimir Putin은 세 국가가 유엔 창립 당시 함께했으며, 유엔의 출현과 함께 형성된 국제 법질서, 특히 유엔 헌법과 그 원칙을 보존하고 강화할 책임이 있다고 말했습니다. 또한 글로벌 및 지역 경제 관계, 식량 안보, 에너지 안보 등도 논의할 사안으로 꼽았습니다.

Vladimir Putin은 우크라이나 분쟁을 포함한 지역 분쟁 해결 과정에서 세 국가가 공통의 이익을 공유한다고 밝혔습니다. 그는 전날 Xi Jinping과 이 사안을 논의했으며, Donald Trump의 제안으로 오늘 양국 회담에서도 상당한 시간을 할애해 다뤘다고 전했습니다.

또한 Vladimir Putin은 국제 테러 및 조직범죄 등 현대적 위협과 도전에 대응하는 데서도 세 국가의 공통된 이해관계가 존재한다고 강조했습니다. Vladimir Putin은 상호 존중, 평등, 이해관계 균형에 기반한 파트너십 정신으로 러시아, 중국, 미국이 건설적으로 협력한다면 글로벌 안보와 안정 강화에 중요한 기여를 할 수 있을 것이라고 확신했습니다.

트럼프, 중국의 변화 주목하며 우호적 관계 재확인

Donald Trump는 중국 방문을 따뜻하게 환영해 준 Xi Jinping에게 감사하며, 중국을 여러 차례 방문했고 그간 중국의 놀라운 변화를 목격했다고 말했습니다. Donald Trump는 올해 중국을 두 번째로 방문했다고 언급하며, 이번 APEC 정상회의를 통한 세 정상 간 대화의 중요성을 다시 한번 부각했습니다.

Advertisement

세 정상은 이번 회담을 통해 과거의 화해와 협력을 바탕으로 미래를 설계해야 한다는共识을 공유한 것으로 보입니다. 특히 대국 간의 갈등이 지속되는 현재 시점에서 미국, 중국, 러시아가 함께 행동함으로써 세계 평화와 안정에 기여할 수 있는 방안을 모색하는 자리가 될 것입니다.

이번 Qilin Villa 회담은 단순히 외교적 의전을 넘어, 글로벌 거버넌스에서 핵심 축인 세 국가가 어떻게 상호작용할 것인지에 대한 방향성을 제시할 수 있는 기회입니다. 세 정상은 세계 평화, 전략적 안정성, 지역 분쟁 해결, 에너지 안보 등 다양한 쟁점에 대해 구체적인 논의를 진행할 전망입니다.

Bloomberg가 전달한 정상들의 연설문을 통해 각국 정상들의 외교적 입장 차이는 존재하지만, 공동의 안보 이익과 평화 유지 필요성에 대해서는 일정한 공감대를 형성하고 있음을 확인할 수 있습니다. 특히 Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump는 모두 과거의 역사적 경험을 현재의 협력 체계로 연결하려는 노력을 보여주고 있습니다.

향후 APEC 정상회의 및 관련 후속 meetings에서 세 국가 간의 구체적인 협력 사항과 정책 방향이 어떻게 구체화될지에 주목해야 합니다. 특히 우크라이나 분쟁 및 글로벌 공급망 안정과 같은 핵심 안건에서 진전이 있을 경우, 국제 정세에 미치는 영향은 지대할 것으로 예상됩니다.