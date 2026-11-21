중국 선전 APEC 정상회의에서 푸틴 대통령은 유럽 대표단 러시아 방문을 제안했으나, 우크라이나의 나토 가입과 EU 가입 모두 불가하다는 기존 입장을 재확인했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 19일(현지 시각) 중국 선전 기린산 비라에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 직후 삼자 회동에서 중요한 외교적 제안을 제시했다. 중국 시진핑 국가주석 및 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회동 직후 열린 기자회견 자리에서 푸틴 대통령 은 유럽 측의 러시아 모스크바 방문을 제안했다.

유럽 대표단 방문 제안과 안전 보장 논의

푸틴 대통령은 기자회견에서 우크라이나의 안보가 유럽 안보 구조에 통합되어야 한다고 강조하며, 유럽 없이 유럽 안보를 논의하는 것은 이상한 일이라고 지적했다. 따라서 유럽 측이 러시아를 방문하여 유럽의 입장을 확인하는 것이 필요하다고 제안했다. 이에 따라 러시아 측은 유럽 대표단의 러시아 방문을 조율 중이며, 이는 가까운 시일 내에 추진될 사안이라고 밝혔다.

러시아 타스 통신에 따르면 세르게이 리야브코프 외무차관은 20일(현지 시각) 유럽 대표단의 러시아 방문事宜가 현재 검토 및 조율 중이라고 밝혔다. 인터팍스 통신은 유럽 대표단 세 명이 러시아 방문을 논의 중이라고 보도했다. 이는 푸틴 전 대통령이 전날 APEC 정상회의 기자회견에서 유럽 측의 모스크바 방문을 제안했던 배경을 뒷받침하는 것이다.

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우크라이나 나토 가입 및 EU 진출 단호 거부

러시아는 유럽 측의 방문 제안과 함께 우크라이나의 나토(NATO) 가입은 어떤 형태에서도 용납될 수 없다는 기존 입장을 재확인했다. 리야브코프 차관은 우크라이나가 준회원국 자격으로라도 나토에 가입하는 계획은 러시아에게 받아들이기 어렵다고 명시했다. 또한 우크라이나의 유럽연합(EU) 가입은 나토 가입과 다름없는 행동이라고 경고했다.

이러한 러시아의 입장은 미국의 제러드 커슈너 특사가 전날 베를린에서 열린 '우크라이나 지지 의지 동맹' 회동 이후 러시아가 나토의 집단방위와 동등한 보안 보장 계획을 우크라이나에 제공할 수 있다고 언급한 점과 대조적이다. 러시아는 우크라이나의 서구 편입을 군사적 위협으로 간주하며 강력히 반발하고 있다.

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키예프 교량 공격과 크림 가교 보복 조치

외교적 공방이 계속되는 동안 러시아는 우크라이나 주요 지역에 대한 공습을 지속했다. 우크라이나 당국에 따르면 19일 키예프의 드네프로 강을 건너는 세 개 교량이 공격을 받아 민간인 3명이 사망하고 15명이 부상했다. 이 사건은 러시아의 전면전 이후 키예프의 교통 인프라를 표적으로 한 최대 규모 공격으로 기록되었다.

또한 드니프로페트로우스크 및 하르키우 지역에서도 최소 9명이 부상했다. 로이터 통신은 이번 공격이 16~17일 우크라이나 군의 크림 가교 공격에 대한 보복성 공격으로 분석된다고 보도했다. 크림 가교는 2014년 러시아가 불법 병합한 크림반도와 러시아 본토를 연결하는 다리로, 푸틴 대통령이 2018년 직접 개선했으며 러시아의 크림 병합을 상징하는 시설이다.

강력한 보복 경고와 향후 대응 방향

푸틴 대통령은 미국·중국·러시아 삼자 정상회의 기자회견에서 우리의 보복 조치는 훨씬 더 고통스러울 것이라고 경고하며 추가적인 군사 대응을 시사했다. 이는 우크라이나의 크림 가교 공격에 대한 강력한 대응 의지를 드러낸 것이다. 외교적 대화의 문은 열려 있으나, 군사적 긴장은 고조된 상태이며 유럽 측의 모스크바 방문 결과가 향후 우크라이나 전쟁의走向에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.