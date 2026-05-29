푸틴, 항노화 연구에 39조원 투입... 장수 기술 개발 박차

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 주도하는 항노화 및 수명 연장 기술 개발에 약 260억 달러(39조원)가 투입된다. 유전자 치료, 장기이식, 바이오프린팅 등 다양한 연구가 포함되며, 푸틴의 딸 마리아 보론초바와 쿠르차토프 연구소 소장이 핵심 역할을 맡고 있다. 과학적 검증 여부와 관계없이 냉동요법 등에도 관심을 보이는 푸틴의 행보가 주목된다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 항노화 와 수명 연장 기술 개발에 대규모 자금을 투입하며 본격적인 연구에 나섰다. 러시아 정부는 약 260억 달러, 우리 돈으로 약 39조원을 들여 신 건강 보존 기술 개발 국가계획을 추진 중이다.

이 계획은 2024년 공개되었으며, 푸틴 대통령은 당시 항노화 기술 개발을 통해 2030년까지 17만5000명의 생명을 구할 수 있을 것이라고 밝혔다. 연구 분야는 유전자 치료, 장기이식, 바이오프린팅 등 다양한 생명공학 기술을 포함한다. 특히 러시아 과학자들은 세포 노화를 늦추는 유전자 치료제를 개발 중이며, 이를 노화와의 싸움에서 가장 유망한 방법 중 하나로 소개했다. 또한 3D 프린터로 생체 조직을 출력하는 바이오프린팅 기술과 돼지 체내에서 인간 장기를 배양하는 이종 장기이식 기술도 주요 연구 과제다.

러시아 연구진은 2030년까지 장기 교체 기술 실현을 목표로 인간 연골 조직과 쥐 갑상선 조직을 바이오프린팅하는 데 성공했다고 주장하고 있다. 이 프로젝트의 핵심 인물로는 푸틴 대통령의 장녀이자 소아내분비과 전문의인 마리아 보론초바와 러시아 대표 핵 연구기관인 쿠르차토프 연구소의 미하일 코발추크 소장이 꼽힌다. 푸틴 대통령은 과학적으로 검증되지 않은 장수 기술에도 깊은 관심을 보여왔다. 2018년 제바스티안 쿠르츠 당시 오스트리아 총리와의 회담에서 영하 110도 환경에 몸을 노출하는 냉동요법, 즉 크라이오테라피의 장점을 적극 소개한 것으로 알려졌다.

냉동요법은 일부 피부 질환 치료와 통증 완화에 사용되지만, 노화 방지나 수명 연장 효과는 아직 과학적으로 입증되지 않았다. 그럼에도 푸틴 대통령은 이 기술을 장수 비법으로 믿고 있는 듯한 모습을 보였다. 또한 지난해 9월 베이징 전승절 열병식에서는 시진핑 중국 국가주석과 장기이식과 수명 연장 기술에 대한 대화를 나누는 장면이 중계 카메라에 포착되기도 했다. 당시 푸틴 대통령 측 통역사는 생명공학 발전과 장기 교체 기술을 설명하며 인간은 더 오래 살 수 있고 심지어 불사에 이를 수도 있다는 취지의 발언을 했고, 시 주석은 일부에서는 인간이 150세까지 살 수 있다고 전망한다고 답한 것으로 전해진다.

크렘린궁은 이에 대해 러시아는 생명공학과 건강 보존 기술 분야의 국가 연구 프로그램을 진행하고 있으며 다수의 연구기관이 참여하고 있다고 밝혔다. 그러나 일부 전문가들은 이러한 대규모 투자와 야심찬 목표에도 불구하고 과학적 검증이 부족한 기술에 과도하게 집중하고 있다는 우려를 제기한다. 특히 냉동요법과 같은 논란의 여지가 있는 방법을 장수 기술로 홍보하는 것은 오해를 불러일으킬 수 있다는 지적이다. 푸틴 대통령의 개인적인 관심이 국가적 프로젝트로 이어지면서 러시아의 생명공학 연구는 빠르게 발전하고 있지만, 그 방향성에 대한 논란은 계속될 전망이다.

장수 기술에 대한 푸틴의 집착은 그의 정치적 리더십과도 연결되어 있으며, 이 프로젝트가 성공할 경우 러시아의 국제적 위상에도 큰 영향을 미칠 것으로 보인다





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