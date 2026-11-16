푸틴 이후 러시아 과두정치, 올리가르히들의 권력 회복 전망

블라디미르 푸틴 대통령 퇴진 시나리오를 중심으로 러시아 올리가르히들이 90년대 과두체제로의 복귀를 꿈꾸고 있으며, 안드레이 멜니첸코의 발언이 시사하는 바가 크다.

2022년 2월 24일, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나에 대한 전면 침공을 선언한 직후 크렘린궁 의 예카테리닌스키 홀에서 최고 부호들을 소집했다. 마스크를 쓴 기업인 30여 명은 창백한 얼굴로 앉아 침묵을 지켰으며, 푸틴은 간접적인 어조로 그들의 지지를 요청했다.

올리가르히들의 정치적 생존 전략

러시아의 최고 부호들은 푸틴에 대한 공개적 비판 시 재산 몰수와 투옥이라는 강력한 리스크에 직면해 있다. 2003년 부정부패를 비판했던 석유 재벌 미하일 호도르콥스키는 10년의 형을 선고받았으며, 이는 다른 잠재적 비판자에게 보내는 명확한 경고였다.

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전쟁 이후 충성을 선언한 재벌들은 전쟁 관련 계약을 통해 보상받은 반면, 비판자들은 제재로 인해 해외 자산 동결과 이동의 자유를 잃었다. 현재 러시아의 억만장자 수는 포브스 집계 기준 155명이며, 총자산은 7,000억 달러(약 9,345조 원)로 사상 최고치다.

1990년대 과두체제 복귀 가능성

분석가들과 재벌들은 푸틴이 물러날 경우 러시아가 1990년대의 과두체제(올리가르히 공화국)로 회귀할 가능성을 점친다. 당시 소련 붕괴 후 등장한 '뉴 러시안'들은 국영 기업 매각을 통해一夜에 백만장자가 되며 정계까지 장악했다.

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미하일 미슈스틴 총리가 후임이 될 것이나 그는 대통령직에 대한 야망을 드러내지 않았다. 이에 권력 공백이 발생하면 강력한 엘리트 기업 가문이 결탁하여 국가를 좌지우지할 것이란 전망이 지배적이다.

안드레이 멜니첸코의 신호와 변화

러시아 부호 순위 8위인 안드레이 멜니첸코는 이코노미스트와의 인터뷰에서 일인 통치의 종식을 암시했다. 그는 우크라이나를 전장이라고 주장하면서도 러시아의 대외 교류 확대와 체제 변화 필요성을 제기해 관측통들의 주목을 받았다.

알렉산드라 프로코펜코는 재벌들이 푸틴을 경멸적인 뜻의 '데드(Ded)'로 부르기 시작했다고 지적했다. 이는 이전의 존중어 '나찰리크'와 달리 무시가 담긴 호칭으로, 권력층에 대한 태도 변화를 시사한다.

러시아 재벌들은 현재 숨 막히는 분위기 속에서 행동에 나서지 못하고 있으나, 푸틴 이후의 세대를 대비해 재정적 여유가 있는 자들이 정치적 게임을 준비하고 있다. 이는 러시아가 막다른 골목에 몰렸다는 위기감에서 비롯된 생존 전략이다.