푸틴 대통령, 우크라 영토 통제 고수 및 평화유지군 배치를 전쟁 연속으로 규정

푸틴 러시아 대통령이 미국 특사와의 협상에서 우크라이나 4개 지역 영토 통제권을 재확인하고, 평가지원군 주둔 시 공격 대상겠다고 경고했다. 발트해 러시아 군함 피격 사태 등 군사 긴장도도 계속되는 상황을 다룬다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 미국 특사들과의 평화 협상에서 우크라이나 영토에 대한 완전한 통제권 요구를 고수하며, 전후 외국 평화유지군의 주둔을 강력히 거부했다고 12일(현지시간) 보도되었다. 이 과정에서 발트해 수역에서 러시아 군함이 우크라이나 군의 드론 공격을 받는 등 군사적 긴장은 더욱 고조된 상태다.

영토 통제권 고수와 평화유지군 배치 경고

푸틴 대통령은 12일 모스크바 크렘린궁에서 미국 특사 재러드 쿠슈너와 스티브 위트코프를 만나 기존 종전 조건을 되풀이했다. 러시아가 일방적으로 병합을 선언한 우크라이나의 4개 지역에 대한 완전한 통제권을 유지하겠다는 입장은 바뀌지 않았다. 특히 푸틴 대통령은 평화가 실현된 후 우크라이나 영토에 외국 평화유지군이 주둔하는 상황을 '전쟁의 연속'으로 간주하겠다고 밝혔다.

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그는 실제 병력이 배치될 경우 이를 명백한 공격 대상으로 삼겠다고 경고하며, 외국 군대의 우크라이나 배치를 절대 허용하지 않을 뜻을 분명히 했다. 가디언은 이러한 러시아의 강경한 태도가 평화 협상의 타결에 대한 기대감을 크게 낮추게 되었을 것으로 평가했다. 러시아의 요구사항이 우크라이나의 주권과 직접적으로 충돌하기 때문에 협상 진전은 더디게 진행될 가능성이 크다.

미국 중재 노력과 유럽의 안보 체제 거부

미국 특사들은 모스크바 방문을 마친 후 아일랜드 더블린으로 이동하여 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 회담 결과를 전달할 예정이다. 스티브 위트코프 특사는 모스크바를 떠나기 전 취재진과의 만남에서 유럽이 협상 테이블에 참여하지 않는 한 협상을 마무리할 수 없다고 지적했다. 이는 향후 회담에 유럽 대표단의 참석이 필수적이될 것임을 시사한다.

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위트코프 특사의 발언은 푸틴 대통령이 평화 협상과 함께 제안한 유럽 안보 체제 개편안이 유럽 지도자들에게서 거부당한 이후 나온 것이다. 러시아는 전쟁 이후 국경 인근에 무기를 배치하는 것을 금지하고, 북대서양조약기구(NATO)의 추가 확장을 막는 내용을 포함해 이를 요구했다. 그러나 나토 중심의 안보 체제를 유지하려는 유럽 국가들은 이러한 러시아의 제안을 단호히 거부했다.

발트해 군함 피격과 스타실드 통신 제한

협상장 밖에서도 군사적 긴장은 여전히 지속되고 있다. 우크라이나 국가보안국은 전날 발트해 핀란드만에 정박해 있던 러시아 군함 '나로포민스크'호가 우크라이나군 무인기(드론)의 공격을 받았다고 밝혔다. 이는 민간 선박 통행이 허용된 발트해 수역에서 러시아 군함이 우크라이나 드론의 공격을 받은 것이初めて로 확인된 사례이다.

우크라이나 측은 이번 공격이 발트해 연안에 위치한 러시아의 우스트루가 석유 수출 기지를 겨냥한 일련의 공격 작전 일환이라고 설명했다. 우크라이나의 주요 유럽 동맹국인 핀란드 당국도 러시아 군함이 공격을 받았다는 사실을 공식적으로 확인했다. 이러한 군사 충돌은 외교적 교착 상태를 악화시키는 요인으로 작용하고 있다.

한편 우크라이나는 군용 위성 통신망인 '스타실드'의 통신 속도가 다시 제한되었다고 주장했다. 스타실드는 일론 머스크가 이끄는 스페이스X의 위성 인터넷 서비스 '스타링크'를 기반으로 한 군사용 통신망으로, 우크라이나군의 군사 작전 수행에 핵심적으로 활용되어 왔다. 앞서 지난달 젤렌스키 대통령은 스타실드 통신 속도 제한으로 인해 드론 운용에 차질이 빚어졌다고 밝히며, 이 사태의 배후로 미국 정부를 지목하기도 했다.