폴란드와 한국의 의학적 조우, 맨발걷기로 잇는 건강의 새로운 지평

폴란드 신경외과 전문의 파베우 소칼 교수와 한국 재활의학과 김정훈 원장이 만나 맨발걷기와 그라운딩의 과학적 근거 및 실질적 효능을 논의하고, 한국의 독특한 맨발걷기 문화를 통해 본 건강 증진의 가능성을 탐색합니다.

서울 용산가족공원의 붉은 황톳길 위로 두 명의 의학 전문가가 나란히 발을 내디뎠다. 지난 10일, 맨발걷기 국민운동본부가 주최한 대규모 맨발걷기 행사 현장에서 폴란드 니콜라우스 코페르니쿠스 의과대학의 파베우 소칼 교수와 대구 행복한H병원의 김정훈 원장이 만난 것이다.

이들의 만남은 단순한 산책을 넘어, 현대 의학의 관점에서 맨발걷기와 접지 이론을 어떻게 바라보고 이를 실제 치료와 건강 관리에 어떻게 접목할 것인가에 대한 깊이 있는 학문적 교류의 장이 되었다. 특히 파베우 소칼 교수는 맨발걷기의 이론적 기초가 되는 어싱(Earthing) 개념을 세상에 처음 알린 것으로 평가받는 카롤 소칼 박사의 아들이라는 점에서 이번 방문이 더욱 특별한 의미를 지닌다.

소칼 교수는 의대생 시절이었던 1995년부터 약 3년 동안 심장내과 전문의였던 아버지의 연구를 도와 어싱의 원리와 그에 따른 신체적 효능을 입증하기 위한 임상 연구에 매진했으며, 이후 본인이 신경외과 전문의가 된 뒤에도 가업과도 같은 이 연구를 계승하여 과학적 근거를 찾는 여정을 이어오고 있다. 어싱, 즉 접지는 지구 표면이 띠고 있는 음전하가 맨발로 땅을 밟는 신체와 접촉할 때, 체내에 축적된 양전하가 중화되면서 전기적 균형을 이룬다는 이론에 기반하고 있다. 현대인은 고무 밑창의 신발을 신고 아스팔트와 콘크리트로 둘러싸인 환경에서 생활하며 지구와의 전기적 연결이 끊어진 상태로 살아간다.

이 과정에서 체내에 전기적 불균형이 발생하고, 이것이 염증이나 통증, 심지어는 다양한 현대병의 원인이 될 수 있다는 것이 어싱 이론의 핵심이다. 인체가 전기적 평형 상태를 회복할 때 면역력이 강화되고 신진대사가 원활해지며, 결과적으로 더 건강한 상태가 된다는 주장이다. 따라서 단순히 걷는다는 운동 효과를 넘어, 지구라는 거대한 배터리로부터 전자를 공급받는 행위 자체가 치유의 과정이 된다는 점이 맨발걷기의 독특한 매력이다. 재활의학과 전문의인 김정훈 원장 역시 이러한 효능을 직접 체험한 인물이다.

과거 고지혈증으로 고생했던 그는 맨발걷기를 통해 건강을 회복한 경험을 바탕으로 3년 전부터 자신의 병원 환자들에게 치료와 치유 목적으로 맨발걷기를 권장하며 실질적인 임상 사례를 쌓아오고 있다. 두 전문가는 용산공원의 황톳길을 걸으며 각자의 전문 분야인 신경외과와 재활의학적 관점에서 맨발걷기에 대한 의견을 나누었다. 흥미로운 점은 두 사람 모두 맨발걷기의 실질적인 효능에 대해서는 확신을 가지고 있으면서도, 그 이론적 토대인 어싱에 대해서는 매우 신중하고 유연한 태도를 보였다는 것이다.

현재 주류 의학계에서는 맨발로 걷는 것이 암과 같은 중증 질병을 치료한다는 주장을 완전히 수용하지 않고 있으며, 이를 과학적으로 입증할 정교한 데이터가 부족한 실정이다. 소칼 교수는 이러한 현실을 직시하며, 단순히 믿음에 기대는 것이 아니라 과학적 증거를 수집하는 작업이 끊임없이 이루어져야 한다고 강조했다. 특히 그는 접지를 뜻하는 용어로 '어싱'이라는 단어보다 보다 학술적이고 물리적인 느낌의 '그라운딩(Grounding)'이라는 표현을 선호하며, 이를 통해 더 객관적인 연구 체계를 구축해야 한다고 역설했다.

김정훈 원장 또한 이에 동의하며, 아직 맨발걷기에 관한 논문이나 체계적인 임상시험이 부족한 것은 사실이지만, 실제 현장에서 느끼는 신체 기능의 향상과 긍정적인 에너지의 변화는 부정할 수 없는 사실이라고 말했다. 그는 어싱 이론을 얼마나 맹신하느냐와는 별개로, 맨발걷기가 주는 신체적 이점이 분명하기 때문에 이를 터부시하거나 배척할 이유가 전혀 없다는 견해를 밝혔다. 파베우 소칼 교수가 이번 한국 방문을 결정한 가장 큰 이유는 전 세계적으로 유례없는 한국의 맨발걷기 열풍을 직접 확인하고 싶었기 때문이다.

맨발걷기운동본부가 추산하는 '맨발 인구 200만 명'이라는 수치에 대해 그는 놀라움을 금치 못하며, 이는 매우 유니크한 사회적 현상이라고 평가했다. 소칼 교수는 용산가족공원을 시작으로 서울 안산의 숲길, 대전의 계족산 황톳길, 그리고 부산의 해운대 백사장과 땅뫼산에 이르기까지 한국의 대표적인 맨발걷기 명소들을 직접 체험했다. 그는 각 지역의 지형과 토양의 특성이 맨발걷기 경험에 어떤 영향을 미치는지 관찰했으며, 한국인들이 자연과 교감하며 건강을 찾는 열정적인 모습에서 깊은 인상을 받았다.

소칼 교수는 이번 한국에서의 경험을 바탕으로, 아직 맨발걷이가 생소한 폴란드와 유럽 지역에 이를 확산시킬 수 있는 구체적인 방법과 프로그램 개발을 고민하겠다고 밝혔다. 결국 이번 만남은 신경외과 전문의와 재활의학과 전문의라는 서로 다른 전공의 두 의사가 '인간의 자연 회복력'이라는 공통 분모 아래 하나가 된 시간이었다. 신경외과적 관점에서 접지를 치료의 보조 수단으로 활용하는 소칼 교수의 시도는 한국 의료계에서도 매우 신선한 접근으로 다가온다.

비록 현대 의학의 엄격한 잣대로는 여전히 증명해야 할 과제가 많지만, 자연으로 돌아가 땅을 밟는 행위가 주는 심리적 안정감과 신체적 활력은 이미 수많은 이들의 삶을 바꾸고 있다. 두 전문가는 과학적 검증과 실천적 경험이 조화를 이룰 때, 맨발걷기가 단순한 유행을 넘어 인류의 건강을 지키는 보편적인 치유법으로 자리 잡을 수 있을 것이라는 희망적인 메시지를 남겼다. 황토의 부드러운 감촉과 지구의 에너지가 맞닿은 그 길 위에서, 폴란드와 한국의 의학적 교류는 건강한 미래를 향한 새로운 발걸음이 되었다





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