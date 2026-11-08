폴란드 크라쿠프 총격테러 6명 사망, 국가애도기간 선포

크라쿠프 구시가지 광장에서 발생한 극우 성향 남성의 무차별 총격 사건으로 6명이 사망하고 다수 부상자가 발생했다. 폴란드 정부는 이를 테러로 규정하고 이틀간 국가애도기간을 선포했다.

폴란드 제2의 도시 크라쿠프 에서 발생한 최악의 총격 사건으로 6명이 숨지고 최소 15명이 다치는 대형 사고가 발생했다. 7일 현지 시각 오후, 크라쿠프 구시가지 중심부 중앙시장광장에서 극우 성향을 가진 24세 남성이 차량을 몰고 광장으로 진입해 행인을 향해 무차별 총격을 가했다. 폴란드 정부는 이번 사건을 테러로 규정하며 희생자들을 애도하고 치안을 안정시키기 위해 이틀간 국가애도기간 을 선포했다.

크라쿠프 광장 총격 전말과 피해 현황

사건이 발생한 크라쿠프 구시가지 중앙광장은 평소 관광객과 시민들로 붐비는 주요 관광지이자 생활 공간이었다. 그러나 이날 오후, 군복 스타일의 옷을 입은 용의자가 미국 에이아르 아티클 15와 유사한 반자동 소총을 사용해 불특정 다수를 향해 사격했다. 이로 인해 여성 4명과 남성 2명 등 총 6명이 사망했고, 16명이 부상을 입어 병원으로 이송되었다.

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순식간에 아수라장이 된 광장에서는 목격자들이 주변 상점, 식당, 골목으로 대피했다. 시민들과 구조대원들은 쓰러진 피해자들에게 심폐소생술을 실시하고 옷조각으로 출혈을 멈추게 하려 하는 등 즉각적인 응급조치를 취했다. 광장 인근 술집에서 근무하는 한 주민은 아에프페 통신과 인터뷰에서 크라쿠프가 역사적으로 매우 안전한 도시였으며, 살아오면서 이런 비극적인 사건은 처음이었다고 증언했다.

범인 체포와 가족 사망 및 수사 현황

경찰의 급한 대응으로 용의자는 현장 인근에서 저지당하다 경찰 총격을 받고 제압되었으며 병원으로 이송되었다. 범인 제압 과정에서 경찰관 2명도 부상을 입어 입원했고, 이 중 한 명은 위독한 상태인 것으로 알려졌다. 경찰은 용의자가 착용하던 군복 스타일 의류와 함께, 차량 내부에서 여러 가지 무기를 추가로 발견했다고 밝혔다.

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수사당국은 용의자의 가족도 관련성이 높다는 정황을 포착했다. 크라쿠프에서 북동쪽으로 약 150킬로미터 떨어진 오스트로비에츠시비엷토크시스키에 위치한 용의자의 가족 집에서 주검 3구가 발견되었다. 경찰은 이들이 용의자의 부모와 누나로 확인되었으며, 총상으로 사망한 것으로 보고 있다. 광장에서의 연쇄 총격 사건과 가족들의 사망 경위 사이의 연관성에 대해 조사가 진행 중이다.

국내외 반응 및 향후 대응 조치

이번 사건은 1989년 공산주의 체제 붕괴 이후 폴란드에서 발생한 가장 참혹한 총격 사건으로 기록되고 있다. 총기 범죄가 상대적으로 드문 폴란드에서는 최근 총기 수요가 증가하고 있으며, 경찰 통계상 총기 소지 허가 규모는 약 41만 1000건에 달한다. 이러한 배경 속에서 이번 사건은 폴란드 사회의 안전에 대한 큰 충격을 던졌다.

사건 이후 크라쿠프 광장에는 희생자들을 추모하는 촛불이 밝혀졌고, 다음날 오전까지 광장 일부 지역이 통제되었다. 도날트 투스크 폴란드 총리는 희생자들에 대한 애도를 표하며 경찰관들의 헌신을 높게 평가했다. 우크라이나와 독일, 유럽연합도 애도와 연대의 뜻을 전달했고, 카야 칼라스 유럽연합 외교안보 고위대표는 폴란드를 훨씬 넘어선 곳까지 여파가 느껴질 비극이라고 평가하며 국제사회의 관심을 촉구했다.