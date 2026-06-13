폴라린 발로건, 북중미 월드컵서 멀티골…미국 4-1 완승 이끌어

미국 대표팀의 젊은 공격수 발로건이 2026 FIFA 북중미 월드컵 D조 첫 경기에서 두 골을 넣으며 파라과이를 대파하는 데 기여했다. 그의 스타일과 유럽 리그에서의 경험이 미국 공격의 핵심으로 부상했고, 다음 상대에 대한 기대감도 높아지고 있다.

미국 축구 대표팀 의 공격수 폴라린 발로건 이 2026 FIFA 북중미 월드컵 D조 조별리그 첫 경기에서 맹활약하며 미국의 4-1 대승을 이끌었다. 미국 대표팀은 캘리포니아 잉글우드의 소파이 스타디움에서 파라과이 를 상대로 전반전에만 3골을 몰아치며 사실상 승부를 결정지었고, 후반에 한 골을 실점했지만 4-1로 완승을 거두었다.

발로건은 전반 31분과 전반 추가시간에 각각 한 골씩 넣으며 멀티골을 기록했고, 이번 경기 최고의 선수로 평가받았다. 축구 통계 사이트 '풋몹'은 그에게 양 팀을 통틀어 가장 높은 평점 8.9점을 부여했으며, 상대 박스 내에서 가장 많은 터치(11회)를 기록하는 등 공격의 핵심 역할을 수행했다. 2001년생인 발로건은 프랑스 리그에서의 뛰어난 활약(임대 시절 2부리그 21골, AS 모나코로 이적)을 바탕으로 미국 대표팀이 오랫동안 찾던 '9번 스트라이커'로 주목받고 있다.

그는 공을 많이 소유하기보다는 수비 뒷공간을 파고드는 움직임과 결정력으로 골을 만드는 유형이며, 특히 주장 크리스천 풀리식과의 연계가 돋보인다. 이번 대회에서 그의 기여도가 크기 때문에 다음 경기에 대한 기대도 높아지고 있다





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