폭우 시 서울 지하차도 통제 정보, 내비게이션으로 실시간 안내

다음 달부터 서울 시내 주요 지하차도 통제 시, 운전자들은 차량 내비게이션을 통해 실시간 통제 정보와 우회 경로를 안내받을 수 있습니다. 전국 최초로 시행되는 이 서비스는 시민 안전과 교통 혼잡 완화에 기여할 것으로 기대됩니다.

2021년 기록적인 폭우로 침수 피해를 겪었던 서울 서부간선지하도로의 모습은 시민들에게 깊은 인상을 남겼습니다. 당시 지하차도 의 통제는 갑작스럽게 이루어져 운전자들의 불편을 야기했고, 안전 문제에 대한 우려를 증폭시켰습니다.

이러한 과거의 경험을 바탕으로 서울시는 운전자들에게 실시간 지하차도 통제 정보를 제공하는 혁신적인 서비스를 도입하기로 결정했습니다. 다음 달부터 서울 시내 주요 지하차도가 폭우나 기타 사유로 통제될 경우, 운전자들은 차량 내비게이션을 통해 해당 정보와 함께 최적의 우회 경로를 실시간으로 안내받게 됩니다. 이는 전국 최초로 시행되는 서비스로, 시민들의 안전과 편의 증진에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 서울시는 이번 서비스 도입을 위해 행정안전부, 경찰청, 그리고 주요 내비게이션 업체들과 긴밀하게 협력했습니다.

서울 시내에 위치한 총 73곳의 지하차도에 대한 통제 정보를 실시간으로 제공하는 시범 서비스를 29일 발표했습니다. 통제 결정이 내려지면 서울시는 즉시 해당 정보를 행정안전부의 재난안전데이터 공유플랫폼에 전송합니다. 이후 경찰청과 협력하여 내비게이션 업체들에게 정보를 전달하고, 이들은 운전자들의 차량 내 내비게이션 시스템과 연동하여 ‘진입 금지’ 알림과 함께 우회 경로를 실시간으로 안내합니다. 티맵, 카카오내비, 네이버지도, 현대차·기아 커넥티드카 서비스, 아이나비, 아틀란 등 총 6개 업체가 이번 서비스에 참여하여 광범위한 사용자들에게 혜택을 제공할 예정입니다.

이러한 다각적인 협력 체계는 서비스의 효율성과 신뢰성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 서울시는 과거 침수 피해를 예방하기 위해 지하차도 95곳에 차량 진입 차단 시설을 설치하고, 비상방송, 전광표지판(VMS), 현장 인력 배치 등 안전 조치를 강화해왔습니다. 하지만 차단 시설이 작동하더라도 운전자들이 사전에 이를 인지하지 못하는 경우가 많아, 통제 구간 인근에서 갑작스럽게 우회해야 하는 불편함이 있었습니다. 이에 서울시는 진입 차단 시설 작동 정보를 실시간으로 전송하는 인프라를 구축하고, 오류 방지를 위한 점검 모드 등을 개발하여 통제 정보를 즉시 제공할 수 있는 체계를 마련했습니다.

현재 시가 관리하는 73곳의 지하차도를 대상으로 시범 서비스를 먼저 시행하며, 향후 자치구 관리 지하차도 22곳까지 확대 적용할 계획입니다. 서울시는 이 서비스가 정착되면 운전자들이 통제 구간 진입 전에 우회 경로를 미리 확인하여 급작스러운 회차로 인한 2차 사고와 교통 혼잡을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 한병용 서울시 재난안전실장은 “집중호우 시에도 시민들이 보다 안전하게 이동할 수 있도록 재난 정보 제공 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔습니다. 이처럼 서울시는 시민 안전을 최우선으로 생각하며, 첨단 기술을 활용하여 재난 예방 및 대응 시스템을 강화하고 있습니다





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