폭염·한파에도 100% 생존율…씨엠아이 수직정원, 도시 녹화 ‘새 지평’

씨엠아이 슈퍼그린 수직정원이 공공주택 외벽에서 사계절 안정적인 생육 성과를 입증하며 도시 녹화 기술의 새로운 가능성을 제시했습니다. 극한의 기후 조건에도 식물 생존율 100%를 기록하며 기존 조경 방식의 한계를 극복했습니다.

기후 변화의 심각성이 날로 더해지면서 극심한 폭염과 한파가 반복되는 현실 속에서, 도시의 녹지 공간 확보를 위한 혁신적인 대안으로 수직정원 기술이 주목받고 있다. 특히 씨엠아이 (주)의 슈퍼그린 수직정원 은 공공주택 외벽에 설치되어 사계절 내내 안정적인 식물 생육을 입증하며, 도시 녹화 분야에 새로운 가능성을 제시하고 있다.

씨엠아이는 경기주택공사(GH)가 추진한 공공주택 단지에 적용된 수직정원의 사계절 생육 상태를 면밀히 점검한 결과, 놀랍게도 전 기간 동안 식물 생존율 100%라는 괄목할 만한 성과를 달성했다고 밝혔다. 이는 단순한 성공이 아닌, 실제 주거 환경에서 장기간 운영되며 얻어진 결과라는 점에서 그 의미가 더욱 깊다. 동탄2신동포레경기행복주택과 다산포레스트2단지 공간복지홈에 적용된 수직정원은 2023년 12월 설치 이후 약 2년 3개월, 총 830일 동안 운영되면서 여름철 최고 35℃의 폭염과 겨울철 최저 –9℃의 한파라는 혹독한 기상 조건을 견뎌냈다.

이러한 과정은 단순히 눈으로 관찰하는 수준을 넘어, 날짜별 생육 기록, 온도 데이터, 그리고 관리 주체의 확인 절차 등을 통해 철저하게 검증되었으며, 이는 실증 데이터 측면에서도 매우 중요한 의미를 지닌다. 기존의 공동주택 조경 방식은 여러 가지 한계를 가지고 있었다. 일반적으로 지하주차장 상부에 조성되는 인공지반 녹화는 얕은 토심과 콘크리트 복사열의 영향으로 인해 식물 생존율이 낮고, 하자 발생 가능성이 높은 구조적인 문제점을 안고 있었다. 하지만 씨엠아이의 수직정원은 이러한 기존 방식보다 훨씬 더 열악한 조건인 수직 구조 환경에서도 안정적인 식물 생육을 유지하며 기술적 완성도를 높였다.

이는 환경 연동 AI 시스템, 적절한 식물 선정, 그리고 체계적인 유지관리 시스템이 유기적으로 결합된 결과로 분석된다. 씨엠아이의 슈퍼그린 수직정원 기술은 도시 개발 시 요구되는 생태면적률 확보와 녹지율 개선에 크게 기여할 수 있으며, 녹색건축 인증 획득에도 유리한 기술적 기반을 제공한다. 실제로 해당 아파트 시설 관계자는 “기온 변화가 심한 환경에서도 식물 상태가 안정적으로 유지되고 있으며, 일반 조경 방식에 비해 유지관리 부담도 크지 않다”고 평가하며, “외부 환경 속에서도 자연의 변화를 지속적으로 체감할 수 있다는 점이 수직정원의 가장 큰 특징”이라고 덧붙였다.

이러한 긍정적인 평가는 수직정원이 단순한 경관 개선 요소를 넘어, 도시 열섬현상 완화와 기후 변화에 대응하기 위한 실질적인 녹화 기술로 활용될 수 있음을 보여주는 중요한 사례이다. 씨엠아이의 수직정원 기술은 적절한 관리 체계를 구축할 경우 기존 조경 방식에 비해 하자율을 낮추고 운영 효율성을 높일 수 있다는 점도 입증했다. 이는 장기적인 관점에서 도시 환경 개선에 기여할 수 있는 중요한 요소이다.

씨엠아이 정종문 기획실 실장은 “이번 사계절 생육 안정성 확인을 통해 수직정원이 기후위기 시대에 대응 가능한 지속형 녹화 시스템임이 다시 한번 입증되었다”고 강조하며, “향후 공공주택뿐만 아니라 교육시설, 도심 인프라 전반으로 적용 범위를 확대하여 도시 녹화에 더욱 적극적으로 기여할 계획”이라고 밝혔다. 씨엠아이의 슈퍼그린 수직정원 기술은 도시의 지속 가능한 발전을 위한 중요한 솔루션으로 자리매김할 것으로 기대된다. 특히, 급격한 기후 변화에 대응하고 도시 환경을 개선하기 위한 노력의 일환으로, 수직정원 기술은 앞으로 더욱 많은 주목을 받을 것으로 예상된다.

씨엠아이는 지속적인 연구 개발을 통해 수직정원 기술을 더욱 발전시키고, 다양한 환경에 적용할 수 있도록 노력할 것이다. 또한, 수직정원 설치 및 유지관리에 대한 전문적인 서비스를 제공하여 도시 녹화 사업의 성공적인 추진을 지원할 것이다. 이러한 노력들을 통해 씨엠아이는 도시 환경 개선에 기여하고, 지속 가능한 미래를 만들어 나가는 데 앞장설 것이다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

수직정원 도시녹화 기후변화 씨엠아이 생존율 공공주택 환경기술

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

올해 새로 나온 ETF 절반이 '액티브'순자산 10조 늘며 100조 돌파급등락 장세 유연한 대처 가능지수추종 넘어 초과수익 추구매달 1조원의 투자자금 유입해외처럼 지수연동 요건 없앤완전한 액티브형도 도입 추진

Read more »

“투자 똥손인 나보단 낫겠지”…펀드매니저 직접운용에 100조 베팅했다중시 급둥락에도 유연한 대처 지수추종 넘어 초과수익 추구 올해 상장한 ETF절반 액티브 해외처럼 지수연동 요건 없앤 완전한 액티브형도 도입 추진

Read more »

박찬대, 인천시장 공식 출마선언…첫 일정은 송도 바이오클러스터송도 롯데바이오·셀트리온 방문 긴급 민생회복 100일 프로젝트 가동 “지금이 인천 운명 가를 골든타임 평균연봉 전국 톱5로 끌어올릴 것”

Read more »

노조 요구대로 성과급 지급땐 삼전닉스 '2년간 100조' 훌쩍산업계 곳곳 파업 청구서'해외선 일괄 현금지급 드물어엔비디아도 주식으로 성과급'

Read more »

“허리띠 바짝 졸라맨다”…물가 뛰고 경기는 둔화, 서민들 지갑 닫는다소비자심리지수, 1년 만에 100 밑돌아 12·3 비상계엄 당시 이후 최대 감소폭 집값전망지수 8p↑·한 달 만에 ‘상승’

Read more »

중동 전쟁 여파에 소비심리 ‘비관 전환’…1년 만에 100 아래로중동 전쟁에 따른 불확실성 확대로 소비자들의 경제 심리가 1년 만에 비관적 수준으로 떨어졌다.· 한국은행이 23일 발표한 ‘소비자동향조사’에 따르면 4월 소비자심리지수(CCSI)는 99.2로 전월보다 7.8포인트 하락했다. 지수가 기준선인 100 아래로 내려간 것은 지난해 4월 이후 1년 만이다. 한국은행은 중동 전쟁에 따른 에너지 가격 상승과 공급 차질, 국내외 경기 불확실성 확대가 소비 심리를 위축시킨 주요 요인으로 분석했다.

Read more »