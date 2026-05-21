폭발력 발휘한 일본인 타자 무라카미 무네타카, 뉴욕 Yankees 타자 저지와 격전 양상

무라카미 무네타카가 올 시즌 아메리칸리그(AL) 이 부문 선두를 달리고 있으며, 오타니 쇼헤이가 보유한 동양인 메이저리거 최다 홈런 기록도 넘어설 기세다. 홈런은 시즌 17개 중 16개를 골드러핑, 16세에만 65홈런 기록을 세우며 75세까지도 홈런 기록을 유지하는 최상의 기록을 세웠다.

시카고 화이트삭스의 일본인 타자 무라카미 무네타카. 올 시즌 홈런 17개를 때려 아메리칸리그 이 부문 선두를 달리고 있다. 그는 오타니 쇼헤이가 보유한 동양인 메이저리거 최다 홈런 55개 기록도 넘어설 기세다.

일본인 타자 무라카미 무네타카(26·시카고 화이트삭스·사진)가 메이저리그(MLB) 무대를 뒤흔들고 있다. 21일(한국시간) 기준 무라카미는 시즌 17호 홈런으로 애런 저지(뉴욕 양키스·16개)를 제치고 아메리칸리그(AL) 홈런 단독 선두에 올랐다. 산술적으로 56홈런 페이스다. 지난해 오타니 쇼헤이가 세운 동양인 메이저리거 최다 홈런 기록(55개)을 넘어설 기세다. 무라카미는 4월 5경기 연속 홈런에 이어 지난 17일 시카고 컵스전에서는 연타석 홈런을 쏘아 올리는 등 폭발력을 과시하고 있다.

AL 신인왕 레이스에서도 돋보이는 모습이다. 무라카미는 키 1m88㎝, 체중 97㎏의 탄탄한 체격이다. 오타니(1m92㎝, 103㎏)나 저지(2m, 128㎏) 같은 거인은 아니지만 MLB 평균을 웃돈다. 몸통과 목, 하체가 두껍고 고교 시절 데드리프트 200㎏, 벤치프레스 110㎏을 들어 올린 장사다.

일본 야쿠르트 스왈로스 입단 2년 차인 2019년 36홈런으로 두각을 나타내며 센트럴리그 신인왕에 올랐다. 2021년엔 39홈런으로 홈런왕에 올랐고, 2022년에는 56개를 몰아쳐 1964년 오 사다하루(왕정치·55개)를 넘어 일본인 타자 시즌 최다 홈런 신기록을 썼다. 이승엽이 2003년 기록한 동양인 최다 홈런 기록과도 타이를 이뤘다





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