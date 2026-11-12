포항지진 9주년, 범대본 대법원 상고심 적극 개입 촉구

포항지진범시민대책본부는 포항지진 9주기를 맞아 대법원과 대구고법에 피해 시민의 손해배상 소송 재심을 촉구하며 국가 책임 명확화를 요구했다.

포항지진범시민대책본부 (이하 범대본)는 포항지진 9주기를 앞두고 발생한 피해 시민들의 정신적 피해에 대한 손해배상 소송 이 아직 제대로 된 보상을 받지 못하고 있다며, 사법부의 신속한 재심과 판결을 촉구했다.

범대본은 12일 포항시청에서 기자회견을 열고 대법원 및 대구고법에 피해 시민의 상고심과 항소심을 검토해 줄 것을 공식적으로 요청했다. 이는 2017년 11월 15일 규모 5.4의 지진과 2018년 2월 11일 규모 4.6의 지진으로 인해 발생한 큰 피해와 그에 대한 보상 절차의 지연에 대한 항의 성격이 강하다.

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지열발전 인과관계 인정과 항소심 기각의 이율배반

범대본은 현재 대법원이 포항지진 피해 시민 111명이 국가 등을 상대로 낸 손해배상 소송의 상고심을 맡고 있으며, 대구고법에서는 같은 지진 피해로 별도로 제기된 소송의 항소심이 진행 중임을 강조했다. 범대본은 두 기관에서 이전 재판에서 제출하지 못한 증거와 증언, 사건의 주요 쟁점을 충분히 살펴봐야 한다고 요구했다.

모성 범대본 의장은 기자회견에서 '촉발지진은 분명하나 배상은 할 수 없다'는 법리는 이해할 수 없다며 강한 비판의 뜻을 밝혔다. 그는 사법부가 지진 발생의 원인이 지열발전 연구 때문임을 인정하면서도 왜 배상해야 하는지에 대한 논리를 명확히 해줄 것을 촉구했다.

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사실 관계에 따르면, 정부조사연구단은 2019년 3월 지열발전 연구를 위해 땅속에 물을 주입하는 과정에서 포항지진이 촉발됐다고 공식 발표했다. 지진백서에 따르면 이 두 지진으로 인해 1명이 숨지고 117명이 다치는 인명 피해가 발생했다.

200만 원 위자료 판결의 부활 가능성과 법적 쟁점

피해 시민들은 정부 등을 상대로 지진으로 입은 정신적 피해를 배상하라는 소송을 냈다. 2023년 11월 1심 재판부는 지열발전사업과 지진 사이의 인과관계를 인정하며, 원고들에게 1인당 200만 원에서 300만 원의 위자료를 지급하라는 판결을 내렸다.

하지만 지난해 5월 항소심 재판부는 공무원이나 관련 기관의 과실을 인정할 만한 증거가 부족하다며 시민들의 청구를 받아들이지 않았다. 시민들은 이에 불복해 상고했으며, 현재 사법부의 최종 판단을 기다리고 있는 상황이다.

범대본은 이번 소송이 국내 사법 역사상 가장 규모가 큰 집단소송으로 기록될 것이라고 밝혔다. 지난해 법원으로부터 받은 정보공개 청구자료에 따르면, 소송에 참여한 인원은 총 49만 9881명이다.

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특별법 이행 점검과 10주기를 향한 시민의 발걸음

범대본은 이번 소송 외에도 포항시와 지역 정치권에 공문을 보내 특별법에 따른 피해 지원 실적과 앞으로의 대책을 30일 안에 서면으로 답해 달라고 요청했다. 이는 지역 정치권이 특별법을 추진할 때 약속한 '실질적 보상'이 얼마나 이뤄졌는지 확인하기 위한 조치이다.

범대본은 답변 내용과 답변하지 않은 기관을 공개할 계획이다. 내년 지진 10주기에는 기관별 약속이 얼마나 이행됐는지도 알릴 예정이다. 또한 시민들이 실제로 어떤 지원을 받았고 무엇이 부족했는지 직접 듣는 공청회도 열 계획이다.

2017년 11월 기준 포항시 인구는 51만 9581명이었으며, 이 중 96%가 소송에 참여한 셈이다. 모성 범대본 의장은 9년의 노력에도 불구하고 시민권익 회복은 아직 어떤 결실도 보지 못했다고 언급했다.

그는 대법원이 더 이상 시민들의 고통을 외면하지 말고 정의로운 판결로 국가 책임을 분명히 해주기를 바란다고 덧붙였다. 포항지진 9주기를 앞두고 시민들은 여전히 정의로운 보상을 기다리고 있다.