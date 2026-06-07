포항제철 제1고로, 48년 간 한국 산업화의 심장으로 날다

1973년 포항제철 제1고로 점화로 시작된 한국 산업화의 여정. 작은 용광로가 48년간 쇳물을 생산하며 세계 10위권 경제 대국으로의 도약을 이끌었으나, 2021년 가동 종료로 불씨는 꺼졌다. 산업화 상징의 역사와 legacy를 돌아본다.

1973년 6월 8일 오전 박태준 포항제철 사장은 비장한 표정으로 점화용 화입봉을 손에 쥐고 있었다. 그날은 포항제철 제1고로 에 처음으로 불을 지피는 역사적인 순간이었다. 화입봉이 풍구에 들어가자 고로에 불이 붙었고, 이는 대한민국 산업화의 상징적인 시발점이 되었다.

철은 '산업의 쌀'이라 불리며, 제철소가 부뚜막이라면 고로는 솥에 비유될 수 있다. 박정희 정부의 강력한 의지에도 불구하고 당시 한국의 기술력과 자본은 매우 부족한 상황이었으나, 박태준 사장과 임직원들은 '실패할 경우 우향우하여 영일만에 투신한다'는 각오로 통상 4~5년이 걸리는 제철소 건설을 단 3년 만에 완수했다. 6월 9일 새벽부터 제1고로는 첫 쇳물을 토해내기 시작했고, 이 날을 기념해 '철의 날'로 지정되었다. 용적 1660㎥의 제1고로는 당시 기준으로 크지 않았고, 지금의 초대형 고로와 비교하면 약 3분의 1 수준이었다.

그러나 이 작은 고로는 가동 다음 날부터 48년이 넘게 쇳물을 생산해내며 총 5520만 톤의 쇳물을 생산했다. 그 사이 대한민국은 세계 GDP 순위 30위권 밖의 개발도상국에서 세계 10위권으로 도약하는 기적을 이룩했다. 박태준 사장은 임직원에게 "여러분은 역사에 길이 남을 위업을 이뤄냈고, 나에게는 생명의 은인입니다"라고 말했고, 이는 대한민국 국민 모두의 마음에도 깊이 와닿았다. 그러나 작고 낡은 제1고로는 중국 및 개발도상국의 저가 경쟁에 밀려 2021년 12월 29일 생산을 종료하며 그 불씨를 껐다.

하지만 첫 고로가 남긴 불씨는 새로운 산업과 다음 세대 손에서 계속 타오르며 대한민국의 산업화 정신을 이어가야 할 과제가 되었다





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