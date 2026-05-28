포항시장 선거, 박용선 후보 법정토론회 불참 논란…사법 리스크 회피 의혹

국민의힘 박용선 포항시장 후보가 법정 선거방송토론회에 불참해 논란이 일고 있다. 시민사회와 경쟁 후보들은 검증 회피와 유권자 알 권리 무시를 비판하며 사퇴를 요구하고 있다. 박 후보 측은 상대 후보들의 네거티브 공세를 이유로 들었지만, 사법 리스크와 도덕성 문제가 제기되는 상황에서 불참은 적절치 않다는 지적이 나온다.

경북 포항시장 선거 가 일주일 앞으로 다가온 가운데, 국민의힘 박용선 후보가 법정 선거방송토론회에 불참하면서 논란이 거세지고 있다. 이번 사건은 단순한 불참을 넘어 후보의 도덕성과 시민에 대한 책임감에 의문을 제기하며 선거판에 큰 파장을 일으키고 있다.

지난 27일 포항MBC에서 열린 포항시장 후보 법정토론회 시작 1시간 전, 박 후보는 돌연 불참을 통보했다. 법정토론회는 공직선거법에 따라 선거방송토론위원회가 의무적으로 개최하는 자리로, 후보들은 정당한 사유 없이 불참하면 1000만원 이하의 과태료를 물게 된다. 또한 불참 사실이 공개적으로 게시되어 유권자들의 판단에 영향을 줄 수 있다. 실제로 2024년 국회의원 선거에서 불참한 조인철 광주서구갑 민주당 후보에게 1000만원 과태료가 부과된 사례가 있다.

포항참여연대와 포항바로세우기실천연대본부는 28일 성명을 내고 "박 후보가 공개 검증의 자리이자 민주주의의 최소한 장치인 법정토론회에 불참했다"며 "시민 앞에 서야 할 후보가 검증을 회피한 것은 유권자의 알 권리를 외면한 행위"라고 강하게 비판했다. 이어 "박 후보를 둘러싼 각종 사법 리스크와 도덕성 문제가 제기되는 상황에서 토론회 불참은 시민사회의 우려를 더욱 키우고 있다"며 "시민 검증을 거부한 후보는 포항시장이 될 자격이 없다"고 밝혔다. 경쟁 후보들도 즉각 반응했다.

더불어민주당 박희정 후보는 "법정토론회는 후보의 선택 행사가 아니라 유권자가 후보의 정책·비전·자질을 직접 비교할 수 있도록 마련된 공식 검증 절차"라며 "토론 불참은 유권자의 판단 기회를 빼앗는 것"이라고 질타했다. 무소속 박승호 후보는 "자신의 사법리스크를 지목당하는 것이 두려운 것 아니냐"며 "시민을 무시하고 중앙당과 국회의원에게만 잘 보이면 된다는 안이한 생각의 후보는 사퇴해야 한다"고 주장했다. 박 후보의 사법 리스크는 이미 여러 차례 불거졌다. 경북경찰청은 지난 4월 박 후보를 공직선거법 위반과 횡령 혐의로 검찰에 송치했다.

대구지검 포항지청은 최근 보완수사를 요구하며 사건을 경북경찰청으로 다시 돌려보낸 것으로 알려져, 사건이 장기화될 조짐을 보인다. 이러한 상황에서 토론회 불참은 사법 리스크를 의식한 회피라는 비판을 피하기 어렵게 만들었다. 박 후보 측은 해명에 나섰다. 선거대책위원회는 "최근 상대 후보들의 마타도어 선거가 도를 넘고 있고 토론회마저 정책은 뒷전인 채 박 후보를 향한 공격의 장으로 흐를 우려가 크다고 판단해 불참을 결정했다"며 "토론회를 통해 전달하지 못한 정책과 공약을 시민들에게 더 적극적으로 알리겠다"고 밝혔다.

하지만 이러한 입장은 시민사회와 정치권에서 설득력을 얻지 못하고 있다. 토론회는 정책과 비전을 검증하는 자리임에도, 후보가 사법 리스크와 네거티브 공격을 두려워해 불참한 것은 오히려 의혹을 키우는 결과를 낳았다는 지적이다. 이번 사건은 지방선거에서 후보의 책임성과 민주적 절차의 중요성을 다시 한번 상기시킨다. 유권자들은 후보의 자질을 판단할 권리가 있으며, 법정토론회는 그 핵심적인 수단이다.

박 후보가 불참으로 인해 과태료를 부과받고 여론의 뭇매를 맞는 사이, 남은 선거운동 기간 동안 어떻게 자신의 이미지를 회복할지 주목된다. 포항시장 선거는 이제 막바지로 치닫고 있으며, 이번 논란이 투표 결과에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목된다





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