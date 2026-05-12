포항 이호재의 결정적 한 방과 FC서울의 단독 선두 수성 K리그1 14라운드 분석

포항 스틸러스가 이호재의 결승골로 인천을 꺾고 4위로 도약했으며, FC서울은 광주를 제압하며 리그 1위 자리를 굳건히 지켰습니다. 강원FC 또한 대전을 꺾으며 상승세를 이어갔습니다.

K리그1 의 순위 경쟁이 한층 더 치열해지는 가운데, 포항 스틸러스가 팀의 핵심 공격수인 이호재 의 결정적인 활약에 힘입어 인천 유나이티스를 상대로 값진 승리를 거두었습니다. 박태하 감독이 지휘하는 포항은 지난 12일 인천축구전용경기장에서 펼쳐진 2026시즌 K리그1 14라운드 원정 경기에서 인천을 1대 0으로 꺾으며 팀의 상승세를 이어갔습니다.

이번 승리로 포항은 최근 4경기에서 3승 1무라는 뛰어난 성적을 기록하며 무패 행진을 달렸으며, 승점 22점을 확보해 리그 4위로 뛰어오르는 쾌거를 이뤘습니다. 특히 포항은 현재 3위인 전북 현대와 승점은 동일하지만, 다득점 부문에서 약간 뒤져 4위에 랭크되었습니다. 하지만 이번 승리를 통해 선두권 팀들을 바짝 추격할 수 있는 강력한 발판을 마련했다는 점에서 의미가 매우 큽니다. 반면 2연승을 노렸던 인천 유나이티드는 아쉽게 패배하며 승점 18점으로 6위에 머물게 되었습니다.

이날 경기의 승패를 가른 결정적인 순간은 전반 39분에 찾아왔습니다. 포항의 어정원이 상대 수비의 반칙으로 페널티킥을 얻어냈고, 키커로 나선 이호재가 침착하고 정확한 슈팅으로 골망을 흔들며 팀에 선제골이자 결승골을 안겼습니다. 이는 이호재의 시즌 7호 골로, 이 득점을 통해 그는 리그 최상위권 득점자인 무고사와 득점 수에서 어깨를 나란히 하게 되었습니다. 비록 출전 경기 수에서 무고사 선수가 12경기로 이호재 선수보다 2경기 적게 뛰었기 때문에 득점 순위에서는 2위로 기록되었지만, 이호재의 결정력은 리그 전체에서 가장 위협적인 수준임을 다시 한번 입증했습니다.

특히 이호재는 191cm의 큰 키와 85kg의 탄탄한 체격을 갖추고 있어 유럽 선수들과 비교해도 손색없는 압도적인 피지컬을 자랑합니다. 이를 바탕으로 공중볼 경합 상황에서 제공권을 완전히 장악하며, 상대 수비수와의 치열한 몸싸움에서도 밀리지 않는 강점을 보여주고 있습니다. 또한 그의 강력한 슈팅 능력은 과거 현역 시절 캐넌 슈터라는 별명으로 이름을 날렸던 부친 이기형 옌볜 감독의 재능을 그대로 물려받은 것으로 평가받습니다.

현재 이호재는 오는 16일 발표될 북중미 월드컵 축구대표팀 명단에 이름을 올리는 것을 목표로 매 경기 최선을 다하고 있으며, K리그의 대표적인 골잡이로서 자신의 가치를 증명해 나가고 있습니다. 한편 광주월드컵경기장에서 열린 또 다른 경기에서는 리그 선두를 달리고 있는 FC서울이 최하위에 머물러 있는 광주FC를 1대 0으로 제압하며 왕좌의 위엄을 보였습니다. 서울은 이번 승리로 승점 29점을 기록하며 최근 4경기에서 1무 2패의 부진을 딛고 다시금 승전고를 울렸습니다.

이로써 서울은 단독 선두 자리를 더욱 공고히 했으며, 한 경기를 덜 치른 2위 울산 HD와의 승점 차이를 6점으로 벌리며 여유 있게 선두를 유지하고 있습니다. 특히 서울은 지난 3월 22일 광주와의 시즌 첫 맞대결에서도 5대 0이라는 압도적인 스코어로 대승을 거둔 바 있으며, 이번 경기까지 포함해 광주와의 2전 전승을 기록하며 절대적인 우위를 점하고 있음을 확인시켰습니다. 반면 광주FC는 직전 강원FC와의 경기에서 0대 0 무승부를 기록하며 8연패의 늪에서 간신히 탈출했으나, 다시 서울에 패하며 시즌 9패(1승 4무)라는 최악의 성적표를 받아 들었습니다.

광주는 전술적인 보완과 팀 분위기 쇄신이 시급한 상황이며, 꼴찌라는 불명예스러운 위치에서 벗어나기 위해 뼈를 깎는 노력이 필요해 보입니다. 강릉하이원아레나에서 펼쳐진 강원FC와 대전하나시티즌의 맞대결에서는 강원이 2대 0의 완승을 거두며 기세를 올렸습니다. 강원은 최근 4경기에서 2승 2무를 기록하며 무패 행진을 이어가고 있으며, 이번 승리로 승점 19점을 획득해 리그 5위로 올라섰습니다. 강원은 홈 경기장의 이점을 최대한 활용하며 짜임새 있는 조직력과 효율적인 공격 전개를 통해 대전의 수비진을 무너뜨렸습니다.

반면 대전하나시티즌은 최근 3경기에서 1무 2패로 승리를 거두지 못하는 심각한 부진에 빠졌으며, 이번 패배로 승점 17점에 머물며 리그 8위까지 순위가 내려앉았습니다. 대전은 공격진의 결정력 부족과 수비 불안이라는 고질적인 문제를 해결하지 못하면서 중하위권으로 밀려나는 추세이며, 빠르게 반등구를 찾지 못한다면 시즌 후반기에 더욱 힘든 싸움을 이어가야 할 것으로 보입니다. K리그1은 이제 중반을 넘어 후반기로 향하며 각 팀의 전략적 수정과 선수들의 컨디션 관리가 승패를 가르는 핵심 요소가 될 전망입니다





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K리그1 포항스틸러스 이호재 FC서울 강원FC

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