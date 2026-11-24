포티넷이 AI 에이전트의 기억을 노리는 사이버 공격 증가를 경고하고 통합 아키텍처 기반 대응 전략을 제시했다. 2026년 서밋 핵심 발표 요약.

24일 서울 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 포티넷 AI 사이버보안 서밋 2026에서 AI 에이전트 의 기억을 타겟으로 한 사이버 공격이 급증할 것이라고 경고했다. 다니엘 퀑 포티넷 북아시아 필드 최고정보보호책임자(CISO)는 AI가 업무 수행을 위해 축적한 메모리 데이터를 유출하거나 교란하는 새로운 위협 양상을 상세히 설명했다. 기업은 기존 데이터베이스 차원을 넘어 AI의 기억 저장소인 벡터 DB 보호까지 보안 범위를 확대해야 한다.

AI 에이전트 기억 저장소 공격 메커니즘

다니엘 퀑 포티넷 북아시아 필드 최고정보보호책임자(CISO)는 올해 말부터 내년 초에 걸쳐 AI 에이전트의 메모리를 겨냥한 공격이 늘어날 것으로 예상했다. AI가 일상적으로 업무를 처리하며 얻는 정보는 기업의 기밀 정보와 동일시될 수 있어 각별한 주의가 필요하다. 적절히 통제되지 않은 AI 에이전트는 사용자의 명령을 그대로 수행할 수 있으며, 이는 정보 유출로 이어질 수 있다. 직원들은 수일 후 이메일함을 확인해야만 정보가 유출된 사실을 알게 되는 상황이 발생할 수 있다.

Also read 野정성국 '작년 수능시험지, 전남·인천·경기 일부 이미 폐기'

이러한 공격은 AI 시스템의 판단 자체를 교란하는 방식으로도 이루어진다. 방화벽, 이메일, 엔드포인트 등 각기 다른 AI 모델을 사용하는 조직이 존재할 경우, 위협에 대한 해석이 달라질 수 있다. 보안 관측 데이터를 조작하여 특정 자산이 관리 목록에서 사라지거나 나타나는 행위가 가능하다. 이러한 혼란은 실제 사고 발생 시 대응 조치를 결정하기 어렵게 만들며, 보안 시스템의 신뢰성을 해친다.

Advertisement

기업의 보안 정책 및 통합 아키텍처 필요성

이날 행사에 참석한 김종덕 포티넷코리아 지사장은 국내 기업들의 AI 에이전트 도입 움직임과 관련해 관리의 어려움을 지적했다. 누가 무엇을 사용하는지, 그리고 얼마나 많은 에이전트를 생성하는지 추적하는 것이 중요하지만 현실적으로 이를 허용하거나 차단하기 어렵다는 것이다. 기업이 AI 사용을 전면 금지하거나 방임할 수 없는 복잡한 상황에 처해 있는 것이다. 이러한 맥락에서 포티넷은 여러 보안 솔루션의 위협 분석 정보를 연계하는 AI 네이티브 보안 패브릭 전략을 추진 중이다. 통합 아키텍처를 통해 기업 전반에 일관된 AI 사용 정책을 적용하고, AI 개발부터 운영까지 전 과정을 보호하는 것이 핵심이다.

AI 에이전트를 활용해 보안 사고 대응을 자동화하는 방안도 제안되었다. 이메일에서 시작된 공격이 내부 인프라 침투와 외부 정보 유출로 이어질 수 있기 때문에, 각 보안 솔루션이 독립적으로 작동하는 것은 한계가 있다. 위협 정보를 공유하고 유기적으로 대응하는 체계가 구축되어야 한다. 이는 단일 솔루션이 아닌 전체 보안 생태계의 연계성을 강조하는 것이다. 포티넷의 이 같은 전략은 기업이 AI 시대에 맞춰 신속하고 일관된 대응을 가능하게 할 것이다.