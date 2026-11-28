포켓몬코리아가 주최한 '포켓몬 더 오케스트라' 공연이 11월 28일 서울 KBS홀에서 열려 역대 게임 음악 80여곡이 연주되었다. 플래직 게임 심포니 오케스트라&밴드의 연주와 2027년 신작 정보까지.

포켓몬 코리아가 주최한 ' 포켓몬 더 오케스트라: 꿈과 모험, 그리고 만남의 기적' 공연이 11월 28일 서울 영등포구 KBS홀 에서 개최되었다. 이 행사는 게임 속 판타지를 오케스트라의 웅장한 연주로 재현하며 수많은 팬들의 발길을 사로잡았다.

오케스트라 연주된 역대 게임 음악 80여곡 소개

무대 위에는 포켓몬을 포획하는 도구인 '몬스터볼'을 형상화한 장식이 돋보였다. 관악기가 포켓몬스터의 오프닝 선율을 연주하고 현악기가 이를 깊이 있게 뒷받침하면서, 전자음으로만 들어보던 게임을 오케스트라가 연주하자 관람객들의 큰 박수가 터져 나왔다.

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이번 공연에서 진솔 지휘자가 이끄는 플래직 게임 심포니 오케스트라&밴드는 시리즈 첫 작품인 '포켓몬스터 레드·그린'부터 최근작까지의 역대 게임 음악 80여곡을 메들리 형식으로 선보였다.

관객석에는 가져온 포켓몬 인형을 포토존 한가운데 앉혀 사진을 찍는 이들로 북적였다. 공연에 맞춰 마련된 포켓몬 스토어에도 관람객들의 발길이 이어졌으며, 지휘봉을 든 피카츄 봉제인형과 피규어, 30주년 기념 핀 배지 세트 등 공연 기념품이 가득했다.

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1세대부터 5세대까지 음악으로 담은 트레이너의 길

공연의 제1부인 '포켓몬 트레이너의 길'에서는 시리즈 1세대부터 5세대까지의 음악을 활용해 마을을 떠나 라이벌과 겨루며 챔피언에 오르는 과정을 담았다.

특히 전투 음악에서는 일렉트릭 기타가 가세하여 기타 독주와 짧게 끊어 치는 연주가 빠른 박자의 전투 음악에 리듬감을 더했다. '포켓몬스터 금·은'에서 주인공이 첫 포켓몬을 받아 연구소를 나서는 모습과 라이벌이 연구소 안을 엿보는 장면 등 게임을 즐겼던 이들이라면 기억할 만한 광경이 음악에 맞춰 이어졌다.

일부 작품의 게임 화면에서는 등장인물의 대사가 일본어로 표시되어 원작을 접하지 않은 관람객이 내용을 이해하기 어려운 점은 아쉬움으로 남았다. 하지만 원작의 특징을 살린 영상은 게임을 즐겼던 기억을 떠올리게 했고, 관현악 편곡은 원작을 잘 모르는 관람객도 음악 자체를 즐길 수 있도록 했다.

2027년 신작 포켓몬스터 윈드웨이브 음악 공개

피카츄 모자를 쓴 채 다시 무대에 오른 진 지휘자는 관람객들에게 인사를 건넸다. 지휘복을 입은 피카츄도 특별 손님으로 무대에 등장하여 분위기를 한층 고조시켰다.

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공연 중 2027년 출시 예정인 신작 '포켓몬스터 윈드·웨이브'의 음악이 연주되었다. 지난 2월 공개된 '포켓몬스터 윈드·웨이브'는 섬과 바다를 배경으로 새로운 모험을 펼치는 작품으로, 내년 닌텐도 스위치2를 통해 전 세계에 동시 출시될 예정이다.

특히 '포켓몬스터 소드·실드'의 가라르지방 메들리는 대형 경기장에서 포켓몬 대결이 펼쳐지는 원작의 분위기를 웅장한 연주로 살려냈다. 이번 공연은 오랜 팬에게는 추억을, 신참에게는 매력을 선사하며 포켓몬 브랜드의 지속적인 영향력을 입증했다.