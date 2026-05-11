포용금융의 그림자, 23년째 빚의 굴레에 갇힌 9만 명의 비극과 상록수의 배당 잔치

민간 배드뱅크 상록수가 정부의 새도약기금 지원 대상인 장기 연체 채권을 보유하며 막대한 배당금을 챙기는 사이, 취약계층 9만 명은 20년 넘게 경제적 재기 기회를 박탈당하고 있다는 논란이 제기되었습니다.

정부가 취약계층의 경제적 재기를 돕기 위해 야심 차게 출범시킨 새도약기금 이 정작 가장 도움이 필요한 이들을 외면하고 있다는 비판이 거세게 일고 있습니다. 최근 확인된 바에 따르면, 2000년대 초반 대한민국을 강타했던 카드대란 당시 발생한 대규모 연체 채권을 관리하기 위해 설립된 민간 부실채권 처리회사인 상록수 제일차유동화전문유한회사(이하 상록수 )가 보유한 약 7000억 원 규모의 연체 채권이 이번 정부의 빚 탕감 지원 대상에서 제외된 것으로 드러났습니다.

이는 5000만 원 이하의 7년 이상 장기 연체 채권을 소각하여 서민들의 새로운 시작을 돕겠다는 새도약기금의 설립 취지와 정면으로 배치되는 결과입니다. 특히 상록수가 보유한 채권 중 지원 조건에 해당하는 대상자가 무려 9만 명에 달한다는 점은 포용금융이라는 정부의 구호가 실제 현장에서는 얼마나 무력한지를 여실히 보여주는 사례라고 할 수 있습니다. 상록수는 본래 2003년 카드대란으로 인해 폭증한 부실채권을 효율적으로 관리하고 채무자들의 회생을 지원하기 위해 주요 은행과 카드사들이 공동으로 출자하여 만든 유동화전문회사(SPC)입니다.

현재 신한카드, 하나은행, IBK기업은행, 우리카드, KB국민은행 등 국내 주요 금융기관들과 대부업체들이 주주로 참여하고 있습니다. 하지만 신용불량자의 회생을 돕겠다는 설립 목적과는 달리, 상록수와 그 출자사들은 최근 금융당국으로부터 장기 연체 채권을 새도약기금으로 매각하여 채무자들의 고통을 덜어달라는 협조 요청을 받았음에도 불구하고 매우 소극적인 태도로 일관해 왔습니다.

만약 이 채권들이 새도약기금으로 넘겨졌다면, 해당 채무자들에 대한 가혹한 추심은 즉시 중단되었을 것이며, 상환 능력이 없는 기초생활수급자 등의 경우에는 1년 이내에 채권이 자동으로 소각되어 20년 넘게 이어진 빚의 사슬을 끊어낼 수 있었을 것입니다. 그렇다면 상록수와 출자사들이 이토록 채권 매각에 소극적인 이유는 무엇일까요. 그 핵심에는 바로 금융기관들의 이윤 추구라는 냉혹한 계산이 자리 잡고 있습니다. 비록 무담보 연체 채권이라 할지라도 일부 채무자들로부터 조금씩 상환되는 금액이 발생했고, 이것이 금융사들에게는 짭짤한 배당 수익으로 돌아왔기 때문입니다.

실제 자료에 따르면 2021년부터 2025년까지 5년 동안 상록수가 보유한 후순위채 상환 금액은 총 794억 5000만 원에 달했으며, 주주들에게 지급된 총 배당액만 해도 420억 5000만 원이라는 막대한 금액으로 나타났습니다. 특히 지분율이 30%로 가장 높은 신한카드의 경우, 단순 계산으로도 약 126억 원의 배당금을 챙긴 것으로 추정됩니다. 여기에 추심을 담당한 MG신용정보 역시 연간 수십억 원의 추심 수수료와 성과 수수료를 챙기며 연체 채권 관리 사업을 통해 상당한 영업이익을 거두었습니다.

더욱 심각한 문제는 상록수가 이러한 이익을 극대화하기 위해 인위적으로 운영 기간을 연장했다는 점입니다. 통상적으로 무담보 채권은 20년이 지나면 소멸시효가 도래하여 채권으로서의 가치를 상실하게 됩니다. 하지만 상록수는 후순위채 만기를 두 차례나 연장하며 운영 기간을 2027년까지 늘렸습니다. 이는 법적인 소멸시효가 다가오는 채권들을 끝까지 쥐고 흔들며 단 한 푼의 수익이라도 더 짜내겠다는 금융자본의 탐욕이 반영된 결과라고 볼 수밖에 없습니다.

새도약기금에 채권을 매각하더라도 세제 혜택과 일정 수준의 매각 이익을 얻을 수 있음에도 불구하고, 직접 보유하며 얻는 배당 수익이 더 크다고 판단한 금융사들은 9만 명의 서민들이 겪는 고통보다 자신들의 주주 가치 제고를 우선시한 것입니다. 현재 상록수가 보유한 채권의 차주들은 20년이 넘는 세월 동안 정상적인 경제 활동을 하지 못한 채 신용불량자라는 낙인 속에서 사회 외곽으로 밀려나 있는 분들입니다. 이들은 빚을 갚고 싶어도 갚을 능력이 없으며, 정부의 지원책조차 민간 금융사의 이익 논리에 가로막혀 혜택을 받지 못하고 있습니다.

이는 금융기관이 사회적 책임이라는 포용금융의 가치를 완전히 저버리고 취약차주를 빚의 굴레 속에 가두어 수익 창출의 도구로 이용하고 있다는 강력한 비판을 피하기 어렵게 만듭니다. 이제라도 정부와 금융당국은 민간 배드뱅크의 자율적인 협조에만 기대지 말고, 상록수가 보유한 장기 연체 채권을 강제적으로라도 새도약기금으로 이전시키거나 자발적으로 소각하도록 강력한 행정적, 제도적 압박을 가해야 합니다.

결국 이번 사태는 금융 자본의 효율성과 수익성이라는 명분이 인간의 기본권과 생존권보다 앞설 때 어떤 비극이 발생하는지를 적나라하게 보여줍니다. 23년 전의 카드대란이 남긴 상처가 여전히 치유되지 않은 채, 누군가에게는 그 상처가 지속적인 수익원이 되고 있다는 사실은 우리 사회의 금융 윤리가 얼마나 무너져 있는지를 방증합니다. 진정한 포용금융은 단순히 기금을 조성하는 것에 그치는 것이 아니라, 기득권 금융기관들이 누리고 있는 부당한 이익을 내려놓게 하고 가장 낮은 곳에 있는 이들이 다시 일어설 수 있는 실질적인 사다리를 제공하는 것에서 시작되어야 합니다. 9만 명의 채무자들이 더 이상 희망 없는 기다림 속에 고통받지 않도록, 상록수의 채권 보유 문제를 해결하는 것이 새도약기금의 진정한 성공 여부를 결정짓는 척도가 될 것입니다





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