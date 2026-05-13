포용금융의 역설: 저신용자 금리 하락과 고신용자 역차별 논란

시장금리 상승세에도 불구하고 포용금융 정책으로 인해 저신용자의 대출금리가 오히려 낮아지는 현상이 발생하고 있습니다. 이에 따른 대안신용평가 도입의 흐름과 금융시장의 리스크, 그리고 고신용자가 부담하게 되는 비용 문제와 사회적 부작용에 대해 심도 있게 분석합니다.

최근 국내 금융 시장에서는 매우 이례적인 현상이 관측되고 있습니다. 통상적으로 시장 금리가 상승하면 모든 대출 금리가 함께 오르는 것이 일반적이며, 특히 리스크가 큰 저신용자의 금리가 고신용자보다 더 가파르게 상승하는 것이 시장의 기본 원리입니다.

하지만 최근의 흐름은 이와 정반대인 이른바 거꾸로 금리 현상이 나타나고 있습니다. 은행연합회의 최신 자료에 따르면, 지난 3월 5대 시중은행의 신규 신용대출 평균 금리를 분석한 결과 최저신용자들의 금리가 오히려 하락하는 추세를 보였습니다. 신용점수 600점 이하의 최저신용자 기준 평균 금리는 연 8.376% 수준으로, 이는 지난 1월과 비교했을 때 0.5%포인트 이상 낮아진 수치입니다. 1년 전에는 9%대를 상회했던 것과 비교하면 하락세가 매우 뚜렷합니다. 반면 고신용자들의 상황은 다릅니다.

신용점수가 951점에서 1000점 사이인 최고신용자들의 대출금리는 연 4.5% 수준으로, 불과 두 달 사이에 0.124%포인트 상승했습니다. 특히 신용대출의 기준이 되는 6개월 만기 은행채 금리가 올해 초 연 2.797%에서 3월 말 연 2.932%까지 상승한 점을 고려하면, 시장 금리의 상승분이 오직 고신용자의 대출 금리에만 반영되고 있다는 점이 극명하게 드러납니다. 이는 금융 시장의 리스크 가격 책정 원리가 정책적 요인에 의해 왜곡되고 있음을 시사합니다. 이러한 현상의 핵심 원인은 정부와 은행권이 추진하고 있는 포용금융 정책에 있습니다.

은행들은 취약계층의 금융 부담을 완화하기 위해 다양한 상생 금융 상품을 내놓고 있습니다. 우리은행의 경우 신용등급과 관계없이 개인 신용대출 금리를 최고 연 7% 이하로 제한하는 대출금리 상한제를 도입하였으며, 신한은행 역시 저신용자의 고금리 대출을 연 6.9% 수준으로 낮추는 조치를 시행했습니다. 이로 인해 과거 연 12% 이상의 고금리를 부담하던 저신용자들은 최대 5%포인트까지 금리 인하 혜택을 보게 되었습니다. 특히 일부 은행에서는 정책성 상품의 영향으로 저신용자의 금리가 고신용자보다 더 낮아지는 역전 현상까지 발생했습니다.

하나은행의 경우 경기도와 협약을 맺고 청년층을 지원하기 위해 공급한 마이너스 통장 금리가 3% 후반대로 책정되면서, 최고신용자의 금리인 4.86%보다 1.13%포인트나 낮은 사례가 나타나기도 했습니다. 더욱 주목해야 할 점은 정부가 단순한 금리 인하를 넘어 신용평가 체계 자체를 근본적으로 바꾸려 한다는 것입니다. 청와대 정책실을 비롯한 당국은 기존의 신용등급 제도가 과거의 기록에만 의존하는 낡은 틀이며, 이는 금융이 설계한 보이지 않는 계급장과 같다고 비판해 왔습니다. 이에 따라 시중은행들은 비금융 데이터를 활용한 대안신용평가 시스템 구축에 박차를 가하고 있습니다.

신한은행은 공과금 납부 내역, 통신비 결제 기록, 자동이체 정보 등 비금융 정보를 심사에 반영하는 전략을 세우고 있으며, 하나은행 또한 통신사와 플랫폼 기업이 보유한 소비 데이터를 결합한 새로운 평가 모델을 개발 중입니다. 기존의 신용평가가 부채 규모와 상환 이력이라는 결과 중심이었다면, 대안신용평가는 실제 생활 패턴과 성실성을 반영하여 중저신용자의 대출 문턱을 낮추는 효과를 목표로 합니다. 그러나 이러한 포용금융의 확대와 신용평가 체계의 변화에 대해 전문가들은 심각한 부작용을 경고하고 있습니다. 가장 큰 우려는 시장 원리를 무시한 정책적 개입이 초래할 리스크의 전가 문제입니다.

일본의 사례가 대표적입니다. 2010년 일본 정부는 다중채무자의 부담을 줄이기 위해 대부업 금리 상한을 기존 29.2%에서 20% 이하로 강제적으로 낮췄습니다. 그 결과 수익성이 악화된 합법적 대부업체들이 시장에서 퇴출되었고, 갈 곳을 잃은 영세 자영업자들은 오히려 더 위험하고 가혹한 불법 사금융 시장으로 내몰리는 풍선효과가 발생했습니다. 미국에서도 저신용자의 주택담보대출 수수료를 낮추기 위해 고신용자의 수수료를 인상하는 개편안이 추진되었다가, 고신용자들의 역차별 논란이 거세지면서 일부 방안이 철회된 바 있습니다.

결국 논쟁의 핵심은 포용을 위해 발생하는 비용을 누가 부담하느냐는 점에 있습니다. 경제학자들은 신용평가 시스템이 신용을 성실히 관리하면 더 낮은 금리 혜택을 받는다는 시장의 신뢰 위에 세워져 있다고 강조합니다. 만약 정책적으로 저신용자에게 낮은 금리를 제공한다면, 그로 인해 발생하는 리스크 관리 비용은 결국 고신용자가 지불하는 금리 인상이나 은행의 수익성 악화, 혹은 최종적으로는 금융 시스템 전체의 불안정성으로 전가될 수밖에 없습니다.

또한, 신용 관리를 철저히 해도 금리 혜택이 적고, 오히려 관리를 소홀히 한 저신용자가 혜택을 받는 구조가 고착화된다면 사람들의 신용 관리 유인이 약해지는 도덕적 해이가 발생할 수 있습니다. 이는 장기적으로 금융 시장의 효율성을 저해하고 위험의 가격표인 신용 시스템 자체를 왜곡시켜 더 큰 금융 위기의 씨앗이 될 수 있다는 분석입니다





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