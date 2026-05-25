포스텍, 남방한계선 넘어 지역 혁신창업의 메카로 도약하다

포스텍이 대학 내 R&D 기술사업화와 창업 지원 체계를 통해 지방의 인재 유출 문제를 극복하고, 딥테크 스타트업의 성장을 이끄는 혁신 거점으로 거듭나고 있는 현장을 분석합니다.

일반적으로 수도권 대학생이나 직장인들 사이에서 남방한계선이라는 용어는 특정 지역 아래로는 내려가기를 꺼린다는 심리적 마지노선을 의미한다. 연구개발직은 판교, 기술직은 용인이나 평택 정도를 한계선으로 잡는 경향이 있으며, 이는 지방 기업들이 우수한 인재를 채용하고 투자를 유치하는 데 있어 거대한 장벽으로 작용해 왔다.

하지만 이러한 흐름 속에서도 예외적인 지역들이 존재하는데, 대전의 대덕특구와 경북 포항이 그 대표적인 사례다. 이들 지역의 공통점은 KAIST나 포스텍과 같은 우수한 과학기술 특성화 대학과 정부 및 기업 연구소가 밀집해 있다는 점이다. 특히 포항은 포스텍과 포항가속기연구소, 그리고 포스코라는 글로벌 대기업이 삼각 편대를 이루며 연구 성과가 기술이전이나 창업과 같은 실질적인 기술사업화로 이어지는 생태계를 구축하고 있다.

포스텍 캠퍼스 내에 위치한 체인지업그라운드는 이러한 R&D 기술사업화의 상징적인 공간이다. 7층 규모의 이 건물에는 69개의 딥테크 스타트업과 시제품 제작을 위한 메이커 스페이스, 포항창조경제센터와 팁스타운 등 다양한 창업 지원 시설이 입주해 있다. 이곳의 로비에는 '오늘의 연구가 내일의 산업이 된다'는 문구가 걸려 있어, 대학의 연구가 단순히 논문으로 끝나는 것이 아니라 실제 산업으로 연결되어야 한다는 철학을 보여준다. 실제로 포스텍의 교수들은 연구실의 원천 기술을 세상 밖으로 꺼내기 위해 적극적으로 창업 전선에 뛰어들고 있다.

기계공학과의 장진아 교수는 3D 바이오 프린팅 기술을 활용해 인공 장기를 제작하는 바이오브릭스를 창업했으며, 탈세포화 조직 기반 바이오잉크라는 핵심 기술을 통해 상당한 규모의 투자금을 유치하는 성과를 거두었다. 이는 논문 속에만 머물던 기술이 실제 제품화되어 사람들에게 도움을 줄 수 있다는 확신에서 비롯된 도전이었다.

이러한 기술사업화의 흐름은 포스텍 내의 하나의 문화로 자리 잡았다. 3D 바이오 프린팅 분야의 권위자인 조동우 교수는 제자들과 함께 티앤알바이오팹을 비롯한 5개의 딥테크 기업을 일궈냈으며, 화학공학과의 황동수 교수 역시 홍합 접착 단백질 기반의 네이처글루텍, 친환경 나노셀룰로스 원료를 제조하는 에이엔폴리, 그리고 해양 생물공학을 통해 이산화탄소를 고체화하는 블루카본을 잇달아 창업했다. 특히 황 교수는 공과대학이 사회 문제 해결보다는 논문을 위한 논문 양산에 매몰되어 있다는 점을 지적하며, 국민의 혈세로 지원받은 연구비에 대한 사회적 부채를 갚기 위해 창업을 결심했다고 밝혔다.

이는 대학의 역할이 상아탑 속에 갇힌 학문 탐구에서 벗어나 실질적인 기후 위기 해결이나 산업 혁신과 같은 사회적 가치 창출로 확장되어야 함을 시사한다. 교수들뿐만 아니라 학생들의 창업 열기 또한 뜨겁다. 과거에는 대학원 진학이나 대기업 입사가 엘리트 코스로 여겨졌으나, 최근 포스텍 학생들 사이에서는 스스로 길을 개척하는 창업이 가장 힙하고 멋진 도전으로 인식되고 있다. 자율주행 기반의 로봇제어 플랫폼을 만드는 폴라리스쓰리디와 같은 학생 창업 기업은 수백억 원대의 누적 투자 유치에 성공하며 그 가능성을 증명했다.

학생 창업 단체인 APGC랩은 교내 아이디어톤을 개최하고 서울대, KAIST 등 주요 대학 학생들과 연합하여 끝장 토론을 벌이는 스타트업 48 프로그램을 운영하며 창업 생태계를 확산시키고 있다. 이러한 분위기는 포스텍의 제도적 뒷받침이 있었기에 가능했다. 대학 측은 기술이전과 창업 실적을 교수 업적 평가에 반영하는 산학협력 친화형 인사제도를 시행하고 있으며, 학생 창업 전담 부서를 신설해 체계적으로 지원하고 있다.

그 결과 포스텍은 1995년 이후 114개의 교원 창업 기업과 2017년 이후 38개의 학생 창업 기업을 배출했으며, 제넥신, 카페24, 뉴로메카 등 6개 기업이 코스닥 상장사로 성장하는 쾌거를 이뤘다. 하지만 여전히 해결해야 할 과제는 남아 있다. 기업의 규모가 커지면 인재 채용의 한계로 인해 결국 수도권으로 본사를 옮기는 사례가 빈번하며, 포항 지역의 인구 감소세 또한 심각한 상황이다. 이에 대해 김성근 포스텍 총장은 포스텍, 포스코, 포항시라는 세 축이 긴밀하게 협력한다면 젊은 인재와 자본이 자연스럽게 유입되는 과학기술도시로 도약할 수 있다고 강조했다.

나아가 울산의 UNIST, 대구의 DGIST와 협력하여 영남권 전체의 혁신 역량을 결집함으로써 수도권 일극 체제를 극복하는 국가적 혁신 거점을 만들겠다는 포부를 밝혔다. 사실 포항은 대한민국 R&D 기술사업화의 원조와 같은 곳이다. 1960년대 KIST의 기획과 연구를 바탕으로 작은 어촌 마을이었던 포항에 포항제철이 건설되었고, 이것이 한국 중화학공업의 토대가 되어 지역 경제를 일으켰기 때문이다. 이제 포항은 과거의 산업화 성공 경험을 넘어 21세기형 딥테크 창업 생태계의 맹주로 거듭나려 하고 있다.

대학의 연구 역량이 지역의 산업과 결합하고, 그것이 다시 인재를 끌어모으는 선순환 구조가 정착된다면, 남방한계선이라는 심리적 장벽은 더 이상 의미가 없게 될 것이다. 포스텍이 보여주는 혁신의 성벽이 지방 대학과 지역 사회가 나아가야 할 새로운 이정표가 되기를 기대한다





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포스텍 기술사업화 딥테크 창업생태계 지역혁신

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