포스코 노사, 4개월 만에 2026년 임금협정 잠정 합의

4개월에 여유를 두고 진행된 포스코의 2026년 임금협정 합의 과정은 차근차근의 논의 끝에 '기본급 2.6% 인상'을 중심으로 포함됐으며, 노조와 회사가 만난 광경과 파업 소식까지 담아 한국 철강산업의 현주소를 조명한다.

포스코 (주)와 노무조합이 수개월에 걸친 임금교섭의 끝으로 2026년 임금협약에 대한 잠정 합의를 도출했다. 30일 오전 10시 30분, 경상북도 포항 소재 본사의 강당에서 교섭이 시작되어 오후 늦게 양측은 작은 기적 같은 고석을 마련했다.

잠정 합의안에는 '기본급 2.6% 인상'이라는 핵심 요구를 채택했으며, 일시금 600만원, '특별승호' 세 번째 봉급, 명절 상여금은 200만원에서 기본급의 20%까지 확대(2028년 이후에는 30%로 상향)하고 교대 휴일에 대한 추가 수당, 상주·정비에 관한 2만원 수당, 의료제도 확대(배우자·자녀 포함)가 포함됐다. 노총 금속노련 포스코노동조합은 이 잠정안에 기반해 곧 이번 주 모임에서 조합원 찬반 투표를 진행할 예정이며, 과반수의 찬성이 나오면 최종 임금협약이 체결될 전망이다.

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포스코 노조와 임금 교섭 경과

포스코노조는 6월 16일 교섭 개시 이후 지금까지 약 30회의 실무·본교섭을 진행해 왔으나, 기본급 인상률에 대한 의견 차이로 합의까지 이르지 못했다. 노조는 7.1% 인상과 600%의 격려금, 50주 회사주식 공여, 명절 상여금 200%를 요구해 왔으며, 현재까지 외부에 공개적으로 요구안을 고수해 왔다. 반면 회사 측은 올해 목표 영업이익 달성 시 기본급 1.2% 인상을 제시했다가, 점진적으로 인상률을 높여 최근 교섭에서는 2.5% 인상을 제안했다.

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그러나 철강업계 전반의 불황이 계속되고, 포스코의 상반기 영업이익이 지난해와 비교해 43% 하락하며 비상경영 상태에 돌입했으니, 노조 요구를 완수하기 어렵다는 입장을 드러냈다. 노조는 경영 실적이 개선된 시기에도 회사가 필요한 '희생과 양보'를 요구해 왔으며, 포스코홀딩스가 브랜드 사용료와 임대료 등으로 수천억원을 지출하는 상황을 받아들일 수 없다는 입장을 분명히 했다. 결국 교섭이 교착 상태에 빠지자 지난달에 2차를 거쳐 '부분파업'을 벌였으며, 이는 포스코의 설립 이래 58년 만에 처음이라 큰 시사점이 되었다.

지역 기관과 단체의 대화 촉구

부분파업이 끝난 뒤에도 합의점을 찾지 못해 교섭이 결렬되자, 노조는 3차 파업에 들어가겠다고 선언했다. 3차 파업이 직전이라 보도된 가운데 박용선 포항시장 및 포항지역발전협의회, 포항상공회의소 등 지역 기관·단체가 대화와 타협을 통해 빠른 합의점을 찾으라고 촉구했다.