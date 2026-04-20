Head Topics

포스코그룹, 인도 JSW와 10.7조원 규모 일관제철소 합작 투자… 한·인도 전략적 경제 협력 대폭 강화

경제 News

포스코그룹, 인도 JSW와 10.7조원 규모 일관제철소 합작 투자… 한·인도 전략적 경제 협력 대폭 강화
포스코그룹한인도정상회담일관제철소
📆4/20/2026 2:21 PM
📰maekyungsns
43 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 51%

이재명 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 포스코그룹이 21년 숙원사업이던 인도 내 일관제철소 건설을 위한 대규모 합작투자를 확정했습니다. 양국 정상은 기존의 경제 협력을 넘어 조선, 금융, 방산, AI 등 전략 분야로 협력을 확대하고, 2030년까지 교역액을 500억 달러로 늘리는 데 합의했습니다.

포스코그룹 이 지난 20여 년간 추진해 온 인도 현지 일관제철소 건설 사업이 마침내 본궤도에 올랐다. 인도 국빈 방문 중인 이재명 대통령의 외교적 성과와 맞물려 포스코그룹 은 인도 최대 철강 기업인 JSW그룹과 합작법인(JV) 설립을 위한 본계약을 체결했다. 이번 투자 규모는 총 10조 7000억 원에 달하는 대규모 프로젝트로, 양사가 각각 50%의 지분을 투자해 공동 경영하는 구조다. 인도 동부 오디샤주에 들어설 이 제철소는 연간 600만 톤 규모의 조강 생산 능력을 갖추게 되며, 포스코가 2005년 현지 주정부와 업무협약을 맺은 이후 지연되어 왔던 숙원사업을 20년 만에 해결했다는 점에서 큰 의미를 가진다. 이번 합작은 인도 내 급증하는 철강 수요를 선점하고 글로벌 생산 거점을 다변화하려는 포스코의 전략적 결단으로 평가받는다. 경제 협력의 범위는 철강 산업을 넘어 전방위적으로 확대될 전망이다.

이 대통령은 뉴델리 하이데라바드 하우스에서 나렌드라 모디 총리와 정상회담을 갖고 양국 간 협력 수준을 격상하는 데 뜻을 모았다. 양국은 기존 전자 및 자동차 산업 중심의 관계에서 벗어나 조선, 금융, 방위산업, 인공지능(AI) 등 첨단 전략 분야로 협력을 다변화하기로 했다. 이를 뒷받침하기 위해 양국은 사상 최초로 장관급 경제협력 플랫폼인 산업협력위원회를 신설하기로 합의했다. 이 기구는 무역과 투자 촉진은 물론 핵심 광물 공급망 안정화, 원전, 청정에너지 전환 등 미래 산업 전반을 다루게 된다. 특히 2010년 발효된 한·인도 포괄적 경제동반자협정(CEPA) 개선 협상에 속도를 내어 2030년까지 양국 교역 규모를 현재의 두 배인 500억 달러 수준으로 끌어올리겠다는 구체적인 목표도 제시되었다. 에너지 안보 역시 이번 정상회담의 핵심 의제로 다뤄졌다. 중동 정세 불안으로 인한 에너지 수급 불확실성에 대비해 양국은 에너지 자원 및 나프타와 같은 핵심 원자재의 안정적인 공급을 위해 긴밀히 협력하기로 했다. 김용범 청와대 정책실장은 인도의 석유 정제 산업이 빠르게 발달하고 있음을 언급하며, 인도가 향후 한국의 중요한 나프타 수급처이자 에너지 파트너가 될 수 있다고 설명했다. 이 대통령은 불확실성이 증대되는 국제 정세 속에서 한국과 인도가 서로의 핵심 경제 파트너임을 재확인하며, 양국의 전략적 산업 협력이 글로벌 공급망 재편 과정에서 중요한 역할을 할 것이라고 강조했다. 이번 방문을 통해 구축된 탄탄한 경제적 토대는 향후 양국 기업들에게 더 많은 기회를 제공할 것이며, 지정학적 중요성이 커지고 있는 인도를 중심으로 한국의 글로벌 시장 지배력 또한 한층 강화될 것으로 기대된다

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

maekyungsns /  🏆 15. in KR

포스코그룹 한인도정상회담 일관제철소 전략산업 경제협력

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

크래프트 ‘AI ETF’ 상장 후 호성과···美대표지수 웃돌아크래프트 ‘AI ETF’ 상장 후 호성과···美대표지수 웃돌아QRFT ETF 수익률, S&P500 상회 상장 5주년 ‘AI 금융 콘퍼런스’ 개최
Read more »

“여자 손님 위주라 짜증났는데”…매출 1조 앞둔 ‘남자들의 다이소’ 뭘 팔길래“여자 손님 위주라 짜증났는데”…매출 1조 앞둔 ‘남자들의 다이소’ 뭘 팔길래1년 2개월 만에 100개점 돌파 매장당 연평균 매출 20억 달해 500개 개점해 1조원 달성 목표 2030 젊은 작업자들에 입소문 1만원대 조끼·바지 인기 높아
Read more »

“15년 강달러 전환점…글로벌 자산배분 새 국면”“15년 강달러 전환점…글로벌 자산배분 새 국면”클리어브리지 달러 보고서 발간 올 상반기 달러지수 10.7% 급락 글로벌 금융위기 이후 최악 반기 환헤지 확대·쌍둥이 적자 부담탓 AI 등 구조적 강점이 달러 지지
Read more »

경북도, '아·태 AI 센터' 설립 추진... APEC AI 협력 이니셔티브 본격화경북도, '아·태 AI 센터' 설립 추진... APEC AI 협력 이니셔티브 본격화경상북도가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 채택된 'APEC AI(인공지능) 이니셔티브(2026~2030)' 후속으로 '아시아태평양 AI 센터(Asia Pacific AI Center, 아·태 AI 센터)' 설립에 나선다.경북도는 13일 도청 브리핑룸에서 '
Read more »

나랏돈도 디지털화폐로 주는 시대…‘인프라 선점’ 삼성SDS·LG CNS 뜬다나랏돈도 디지털화폐로 주는 시대…‘인프라 선점’ 삼성SDS·LG CNS 뜬다AI 에이전트 주도 ‘보이지 않는 결제’ ‘0.0001달러’ AI 나노결제 시대 도래 빅테크·금융 합종연횡 생태계 선점전 2030년 디지털 국고금 175조 열린다
Read more »

포스코, 인도 일관제철소 합작투자 건설…2031년 준공포스코, 인도 일관제철소 합작투자 건설…2031년 준공포스코가 인도에 쇳물 생산부터 불순물 제거, 철강재 생산까지 전 공정을 갖춘 제철소 건설을 본격화한다. 인도 내 고수익 시장을 공략하고 글로벌 철강 공급망을 강화한다는 구상이다. 포스코는 20일(현지시각) 인도 현지에서 인도 대표 철강사 제이에스더블유(JSW)스틸과 일
Read more »



Render Time: 2026-04-20 17:21:21