포스코그룹, 인도 JSW와 10.7조원 규모 일관제철소 합작 투자… 한·인도 전략적 경제 협력 대폭 강화

이재명 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 포스코그룹이 21년 숙원사업이던 인도 내 일관제철소 건설을 위한 대규모 합작투자를 확정했습니다. 양국 정상은 기존의 경제 협력을 넘어 조선, 금융, 방산, AI 등 전략 분야로 협력을 확대하고, 2030년까지 교역액을 500억 달러로 늘리는 데 합의했습니다.

포스코그룹 이 지난 20여 년간 추진해 온 인도 현지 일관제철소 건설 사업이 마침내 본궤도에 올랐다. 인도 국빈 방문 중인 이재명 대통령의 외교적 성과와 맞물려 포스코그룹 은 인도 최대 철강 기업인 JSW그룹과 합작법인(JV) 설립을 위한 본계약을 체결했다. 이번 투자 규모는 총 10조 7000억 원에 달하는 대규모 프로젝트로, 양사가 각각 50%의 지분을 투자해 공동 경영하는 구조다. 인도 동부 오디샤주에 들어설 이 제철소는 연간 600만 톤 규모의 조강 생산 능력을 갖추게 되며, 포스코가 2005년 현지 주정부와 업무협약을 맺은 이후 지연되어 왔던 숙원사업을 20년 만에 해결했다는 점에서 큰 의미를 가진다. 이번 합작은 인도 내 급증하는 철강 수요를 선점하고 글로벌 생산 거점을 다변화하려는 포스코의 전략적 결단으로 평가받는다. 경제 협력의 범위는 철강 산업을 넘어 전방위적으로 확대될 전망이다.

이 대통령은 뉴델리 하이데라바드 하우스에서 나렌드라 모디 총리와 정상회담을 갖고 양국 간 협력 수준을 격상하는 데 뜻을 모았다. 양국은 기존 전자 및 자동차 산업 중심의 관계에서 벗어나 조선, 금융, 방위산업, 인공지능(AI) 등 첨단 전략 분야로 협력을 다변화하기로 했다. 이를 뒷받침하기 위해 양국은 사상 최초로 장관급 경제협력 플랫폼인 산업협력위원회를 신설하기로 합의했다. 이 기구는 무역과 투자 촉진은 물론 핵심 광물 공급망 안정화, 원전, 청정에너지 전환 등 미래 산업 전반을 다루게 된다. 특히 2010년 발효된 한·인도 포괄적 경제동반자협정(CEPA) 개선 협상에 속도를 내어 2030년까지 양국 교역 규모를 현재의 두 배인 500억 달러 수준으로 끌어올리겠다는 구체적인 목표도 제시되었다. 에너지 안보 역시 이번 정상회담의 핵심 의제로 다뤄졌다. 중동 정세 불안으로 인한 에너지 수급 불확실성에 대비해 양국은 에너지 자원 및 나프타와 같은 핵심 원자재의 안정적인 공급을 위해 긴밀히 협력하기로 했다. 김용범 청와대 정책실장은 인도의 석유 정제 산업이 빠르게 발달하고 있음을 언급하며, 인도가 향후 한국의 중요한 나프타 수급처이자 에너지 파트너가 될 수 있다고 설명했다. 이 대통령은 불확실성이 증대되는 국제 정세 속에서 한국과 인도가 서로의 핵심 경제 파트너임을 재확인하며, 양국의 전략적 산업 협력이 글로벌 공급망 재편 과정에서 중요한 역할을 할 것이라고 강조했다. 이번 방문을 통해 구축된 탄탄한 경제적 토대는 향후 양국 기업들에게 더 많은 기회를 제공할 것이며, 지정학적 중요성이 커지고 있는 인도를 중심으로 한국의 글로벌 시장 지배력 또한 한층 강화될 것으로 기대된다





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포스코그룹 한인도정상회담 일관제철소 전략산업 경제협력

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