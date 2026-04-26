포스코모빌리티솔루션, 친환경차 심장 생산 능력 확대…AI 기반 지능형 공장 구축

포스코모빌리티솔루션이 천안공장에 연구개발(R&D) 센터를 건설하고 AI 기반 지능형 공장 구축을 통해 구동모터코어 생산 능력을 확대한다. 친환경차 시장 캐즘에도 불구하고 전동화 부품 시장의 성장 가능성에 주목하고, 기술 고도화와 생산 효율성 향상에 집중하고 있다.

천안 포스코모빌리티솔루션 공장에서는 쉴 새 없이 기계가 돌아가는 소리가 끊이지 않았다. 마치 심장이 빠르게 뛰는 듯한 압도적인 소음은 전기강판을 프레스로 찍어내는 과정에서 발생하는 소리였다.

공장 관계자는 1분에 120번에서 최대 300번까지 부품을 생산한다고 설명했다. 이렇게 생산된 얇은 전기강판 150장에서 290장 사이를 쌓아 올리면, 친환경차의 핵심 부품인 구동모터코어가 완성된다. 이 부품은 높이가 4cm에서 7.5cm에 불과하지만, 무게는 2.5kg에서 5kg에 달하는 묵직한 제품이다. 최근 친환경차 시장은 일시적인 수요 둔화, 즉 캐즘의 영향을 받고 있지만, 업계는 장기적으로 친환경차로의 전환은 피할 수 없는 흐름이라고 보고 있다.

이러한 전망에 따라 구동모터코어와 같은 전동화 부품 업체들은 생산 효율성을 높이고 기술력을 향상시키기 위한 노력을 기울이고 있다. 국내 구동모터코어 시장의 70% 이상을 점유하고 있는 포스코모빌리티솔루션 역시 연구개발과 지능화에 투자를 확대하고 있다. 구동모터코어는 매우 얇은 전기강판을 정밀하게 가공하고 쌓아 올려야 하므로, 금형 기술과 공정 개선이 매우 중요하다. 이를 위해 포스코모빌리티솔루션은 천안 공장 부지에 약 3306제곱미터 규모의 연구개발(R&D) 센터를 건설할 계획이며, 다음 달 중순 착공하여 10월에 준공하는 것을 목표로 하고 있다.

이 센터는 기존 금형 연구개발 공간과 연계하여 금형 기술 개발, 기술 지원, 인력 양성 기능을 강화하고, 멕시코, 폴란드, 인도 등 해외 법인 지원을 체계화하는 데 기여할 것이다. 공장 내부에서는 자동화 시스템이 이미 상당 부분 구축되어 있었다. 일본 야스카와전기 로봇이 빠른 속도로 관절을 움직이며 조립 작업을 수행했고, 작업 중 이물질이 발생하면 스스로 제거한 후 작업을 이어갔다. 로봇 팔이 작동하는 라인에서는 단 한 명의 작업자가 최종 검수 작업을 담당하고 있었다.

포스코모빌리티솔루션은 2010년부터 자동화를 도입해 왔으며, 지난해부터는 자동화 시스템을 고도화하고, 올해는 인공지능(AI)을 접목한 지능화에 집중하고 있다. 특히, 구동모터코어의 적층 높이를 맞추는 작업에 인공지능을 적용하여 소재 두께를 실시간으로 파악하고 오류를 잡아내는 시스템을 개발 중이며, 연내에 가동을 목표로 하고 있다. 코아사업실 사업지원그룹장 최기오는 이 시스템이 도입되면 작업자의 손 베임 사고와 같은 안전 위험을 줄이고 수작업 부담을 경감할 수 있다고 설명했다. 또한, 현재 생산성 등을 측정하는 내부 시뮬레이션을 진행 중이라고 덧붙였다.

포스코모빌리티솔루션은 전기차 시장의 캐즘 이후 수요 회복에 대비하여 2030년까지 국내 천안 및 포항공장 중심의 연간 250만대 생산 체제를 국외 법인을 포함하여 750만대 이상으로 확대할 계획이다. 최 그룹장은 하이브리드차, 전기차, 수소전기차 시장의 수요 변화에 맞춰 지속적인 물량 확대를 통해 안정적인 성장 기반을 구축할 것이라고 강조했다





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