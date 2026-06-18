포르투갈, 약체 콩고와 무승부… 호날두 슈팅 3회 모두 빗나가며 자존심 구겨

축구 월드컵 우승 후보 포르투갈이 콩고민주공화국과의 평가전에서 무승부를 기록하며 체면을 구겼다. 크리스티아누 호날두는 여러 슈팅 기회를 놓치고 경기장을 먼저 떠나 아쉬움을 드러냈다. 포르투갈은 압도적인 점유율에도 불구하고 콩고의 수비를 뚫지 못했고, 호날두는 메시의 해트트릭과 대비되는 부진한 모습을 보였다.

포르투갈 대표팀이 콩고민주공화국과의 평가전에서 생각치 못한 무승부 를 기록하며 자존심에 금이 갔다. 우승 후보로 꼽히는 포르투갈 은 전력적으로 열세로 평가되는 콩고를 상대로 압도적인 경기 운영을 펼쳤으나 결정력 부족에 시달리며 승점 1점만 얻는데 그쳤다.

이번 경기로 통산 6회 월드컵 본선 진출이라는 대기록을 세운 크리스티아누 호날두는 슈팅 기회를 잡고도 골문을 정조준하지 못하며 공격 포인트를 추가하지 못했고, 결국 경기가 끝난 후 가장 먼저 그라운드를 떠나며 아쉬움을 드러냈다. 포르투갈은 전반 44분 코너킥 상황에서 요안 위사의 헤더골로 먼저 실점했고, 이후 엄청난 볼 소유율과 패스 횟수를 기록하며 몰아붙였지만 콩고의 끈끈한 수비벽에 막혀 동점골조차 만들지 못했다. 호날두는 후반 23분과 28분 두 차례 결정적인 슈팅 기회를 맞았으나 모두 골대를 벗어났고, 풀타임을 소화했음에도 유효슈팅 하나 없이 경기를 마무리했다.

반면 전날 해트트릭을 기록하며 자신의 존재감을 과시한 리오넬 메시의 활약과 대비되는 모습이었다. 영국 BBC는 호날두가 경기장을 서둘러 떠난 점과 팬들에게 인사하는 팀 동료들과의 온도 차이를 보기 좋지 않다고 평가하며 포르투갈의 충격적인 무승부를 전했다





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