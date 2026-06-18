포르투갈 호날두, 콩고전 부진…"선수 10명과 동상 하나" 외신 비판

2026 북중미 월드컵 조별리그 1차전에서 포르투갈이 콩고민주공화국과 무승부를 거둔 가운데 크리스티아누 호날두의 부진에 외신이 날카로운 비판을 쏟아냈다. ESPN, 인디펜던드 등은 그의 낮은 유효슈팅과 팀 공격 흐름 방해 등을 지적하며 메시의 해트트릭과 대비시켰다. 마르티네스 감독은 호날두를 계속 기용할 뜻을 밝혔으나 전문가들은 교체 없이는 팀 성적에 부정적 영향을 줄 수 있다고 경고했다.

2026 북중미 월드컵 조별리그 K조 1차전에서 포르투갈 은 콩고민주공화국 과 1-1 무승부를 기록했다. 이 경기에서 크리스티아누 호날두 는 부진한 모습을 보였는데, 3회 슈팅 중 유효슈팅은 단 한 차례도 없었고, 팀 내 최저인 25회의 볼 터치만 기록했다.

특히 후반전 중요한 기회에서 움직이지 않아 동료의 찬스를 방해하는 장면이 나오는 등 팀의 공격 흐름을 끊었다. 이에 대해 외신들은 호날두를 향한 날카로운 비판을 가했다. ESPN은 그의 부진한 통계를 나열하며 "과거의 위대함을 감안하더라도 이런 생산성은 월드컵 수준에서 통하지 않는다"라고 지적했고, 영국의 인디펜던트는 "선수 10명과 동상 하나를 데리고 싸우는 것이 얼마나 어려운지"를 보여줬다고 비꼬았다. 티에리 앙리는 경기 후 "팀이 골을 넣어야 하지, 네가 골을 넣어야 하는 게 아니다"라고 직설적인 충고를 아끼지 않았다.

메시의 해트트릭과 대비되는 상황이다. 리오넬 메시는 같은 날 아르헨티나의 승리를 이끌며 월드컵 최고령 해트트릭 기록을 경신했고, 프랑스의 음바페와 노르웨이의 홀란도 각각 두 골을 넣는 등 스타들의 맹활약이 이어졌다. 호날두는 41세의 나이로 신체 능력이 저하된 상태에서도 오랜 기간 팀의 간판으로 군림해왔지만, 이번 경기는 그의 역할에 대한 근본적인 질문을 던진다. 포르투갈은 그를 빼고 경기할 수 없는 상황이지만, 마르티네스 감독이 교체를 단행하지 못하면서 팀의 전술적 유연성이 crítico으로 지적되고 있다.

로베르토 마르티네스 감독은 경기 후 "득점이 절실한 상황에서 세계 최고의 골잡이를 빼는 건 말이 안 된다"며 호날두를 계속 기용할 뜻을 내비쳤다. 그러나 BBC 해설위원 크리스 서튼은 "마르티네스 감독은 호날두를 빼는 걸 두려워한다"며 감독의 의사결정을 비판했고, 전문가들 사이에서는 포르투갈이 플랜 B를 마련해야 한다는 주장도 제기되고 있다. 호날두는 지난해 월드컵 예선 아일랜드전에서 레드카드를 받았음에도 FIFA의 징계 유예로 첫 경기에 출전할 수 있었는데, 이는 그가 월드컵에 반드시 나서야 한다는 압력이 컸음을 반영한다.

포르투갈은 앞으로 우즈베키스탄과 콜롬비아와의 조별리그 남은 두 경기를 치른다. 호날두의 부진이 계속된다면 팀의 16강 진출에도 악영향을 미칠 수 있다.

"방 안의 코끼리"라는 표현처럼 모두가 호날두가 문제라는 걸 알지만, 그를 직시하기 어려운 상황에서 포르투갈은 어려운 선택을 해야 할 시점에 서 있다. 호날두가 스스로를 증명하거나, 감독이 과감한 전술 변화를 꾀하지 않는다면 이번 월드컵 여정은 결코 쉽지 않을 전망이다





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