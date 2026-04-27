포니.AI 7세대 로보택시 체험기…‘레벨4 자율주행’의 정점

중국 포니.AI의 7세대 로보택시는 베이징에서 체험한 바에 따르면 레벨4 자율주행으로 복잡한 교통 환경에서도 유연하게 주행했다. 이중 안전 장치와 AI의 자가 평가 기능으로 안정성을 극대화했으며, 글로벌에서 3000대로 확대할 계획이다. 한국에서는 아직 제한적 운영 중.

중국 포니. AI의 7세대 로보택시 는 자율주행 기술의 정점을 보여주었다. 지난 23일 베이징 이좡경제기술개발구에서 체험한 이 차량은 레벨4 자율주행 으로, 운전자 없이도 도시의 복잡한 교통 환경에서 유연하게 주행했다.

좁은 골목길과 혼잡한 6차선 도로를 오가며 가속·감속과 제동이 부드럽게 이어졌고, 주변 차량과 보행자 반응을 실시간으로 인식해 안전하게 운행했다. 차량 내부 디스플레이는 주변 상황을 시각화해 승객에게 안심을 주었으며, 예기치 못한 상황에도 신속하게 대응했다. 예를 들어, 트럭이 차선을 막는 경우 오토바이가 앞질러 나오자 즉시 정지하고 오토바이를 보내고 다시 주행하는 등 방어 주행과 함께 유연한 판단력을 보여주었다. 불법 정차 차량에 대해서는 클랙슨을 울리는 등 적극적인 대응도 가능했다.

또한, 하차 시 물건을 잊고 내린 경우 차량이 알람을 울리는 등 세심한 서비스도 제공했다. 포니. AI의 로보택시는 철저한 이중 안전 장치(리던던시)로 무인 주행이 가능하다. 차량에 장착된 수많은 센서를 여러 그룹으로 묶어 일부 센서가 고장 나도 나머지 센서가 역할을 대신해 주행을 유지한다.

비상 상황에 대비해 브레이크와 통신 시스템도 이중으로 설계했으며, 극단적 교통 시나리오를 반복 학습하는 소프트웨어 훈련 시스템 ‘포니월드’를 구축해 AI의 학습 완성도를 높였다. 특히, AI가 스스로 잘못을 진단하는 자가 평가 기능까지 갖추어 안정성을 극대화했다. 경제성 측면에서도 우수해, 7세대 시스템은 이전 세대 대비 하드웨어 원가를 70% 절감했다. 현재 포니.

AI는 베이징·상하이·광저우·선전 등 중국 4개 도시에서 로보택시를 운영 중이며, 베이징에서는 출퇴근 시간에도 운행이 가능해 주요 거점을 연결하는 대규모 구역에서 서비스하고 있다. 알리페이와 위챗 등 주요 앱을 통해 로보택시를 부를 수 있어 편리성이 높다. 광저우와 선전에서는 24시간 풀 서비스를 제공하며, 한국·미국·UAE·크로아티아 등에서도 레벨4 자율주행 택시를 운영 중이다. 올해 말까지 글로벌에서 3000대로 확대할 계획이다.

한국에서는 서울 상암과 강남, 제주 등 일부 지역에서 자율주행 시범 운영이 진행 중이나, 포니. AI처럼 자유로운 이동이 가능한 로보택시는 아직 서울 강남에서만 운행된다. 또한, 24시간이 아닌 정해진 시간에만 운행 가능하며, 안전요원이 탑승해야 하는 레벨3(조건부 자율주행)에 그치고 있다. 포니.

AI 관계자는 ‘사람보다 10배는 잘 운전을 한다’고 강조하며, 자율주행 기술의 미래를 이끌고 있음을 보여주었다. 글로벌 시장에서도 지속적인 확장을 통해 자율주행 산업의 선두주자로 자리매김할 전망이다





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