중소기업중앙회 실태조사에 따르면 폐업 소상공인 28.5%가 계획보다 폐업이 늦어졌고, 지연 과정의 평균 추가 비용·손실은 1524만 원으로 추정됐다. 폐업을 결심한 단계부터 경영 지속과 채무조정을 지원하는 정책이 필요하다는 주장도 나왔다.

중소기업중앙회 가 17일 노란우산 폐업공제금 을 지급받은 폐업 소상공인 을 대상으로 실시한 '2026 폐업 소상공인 경영실태조사' 결과를 발표했다. 조사는 지난 6월 4일부터 8월 12일까지 진행됐으며, 폐업 소상공인 10곳 중 3곳은 계획한 시점보다 폐업이 늦어지는 폐업 지연 을 경험한 것으로 나타났다.

조사 대상은 노란우산 폐업공제금을 지급받은 폐업 소상공인(일반폐업자) 1116명과, 폐업 후 다시 창업해 노란우산에 가입한 폐업 후 재창업자 633명이다. 중소기업중앙회는 두 집단을 나눠 폐업 과정의 부담과 재창업 실태를 함께 살펴봤다.

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폐업 소상공인 28.5% 폐업 지연, 인수자 탐색이 주된 이유

조사에 따르면 폐업 소상공인의 28.5%가 폐업 과정에서 당초 계획한 시점보다 실제 폐업이 늦어지는 일을 겪었다. 폐업이 늦어진 이유로는 새로운 인수자 탐색이 34.9%로 가장 높았고, 대출금 상환 부담이 21.7%, 폐업 이후 대안 부재가 20.8%로 뒤를 이었다.

폐업 지연 여부와 관계없이 폐업을 결심한 시점부터 사업자등록 말소까지 걸린 기간은 중윗값 기준 12개월, 평균 16.7개월이었다. 폐업이 행정 절차 한 번으로 끝나지 않고 1년 안팎의 긴 과정으로 이어진다는 의미다.

지연 기간에 발생한 추가 비용·손실은 1000만~3000만 원 미만 구간이 28.9%로 가장 많았다. 금액구간별 대푯값을 적용한 평균 비용·손실 추정치는 1524만 원이었다.

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폐업이 지연되면서 경제활동을 하지 못해 생기는 기회비용도 905만 원에 달했다. 폐업을 결심한 시점의 평균 부채는 8192만 원으로, 폐업 지연이 부채 부담과 맞물려 있음을 보여준다.

수익성 악화·매출 부진이 폐업 이유 76.1%, 지원제도 인지도는 낮아

폐업을 선택한 가장 큰 이유는 수익성 악화·매출 부진으로 76.1%에 달했다. 건강 및 노령에 따른 은퇴는 7.5%, 적성·가족 등 개인 사정은 6.1%로 집계됐다.

수익성 악화와 매출 부진의 원인으로는 내수 부진에 따른 고객 감소가 28.4%로 가장 컸다. 인건비 상승은 22.2%, 물가 상승에 따른 원재료비 부담은 13.4%로 나타나 폐업 결정에 영향을 미쳤다.

폐업 비용은 철거비, 원상복구비, 퇴직금 등을 포함해 평균 1386만 원이었다. 폐업 시 정부 지원제도를 활용했다는 응답은 26.9%에 그쳤다.

지원제도를 활용하지 않은 이유로는 정부 지원 내용을 알지 못해서가 53.7%로 가장 많았다. 신청 방법·요건이 까다로워서라는 응답은 19.5%였다.

폐업 시 가장 필요한 정부 정책으로는 폐업 비용 지원이 40.1%로 꼽혔다. 대출금 상환유예·이자감면은 23.3%, 폐업 이후 진로(재창업·취업) 지원은 22.3%로 뒤를 이었다.

노란우산 공제금이 폐업 이후 도움이 됐다는 응답은 66.8%를 차지했다. 공제금 제도가 폐업 소상공인에게 실질적인 버팀목 역할을 했다는 평가로 볼 수 있다.

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재창업자 51.5% 생계형 선택, 62.1%는 동일 업종 재창업

폐업 후 재창업한 소상공인 중 과반인 51.5%는 다른 일자리를 구할 수 없어 생계유지 수단으로 재창업을 선택했다고 답했다. 재창업자 중 62.1%는 이전에 폐업한 업종과 동일한 업종으로 다시 창업했다.

재창업 시 소요 비용은 평균 1억3812만 원이었다. 구성은 본인부담금 7493만 원, 대출금 5550만 원, 정부지원금 453만 원, 노란우산 공제금 317만 원이다.

재창업 준비 과정의 가장 큰 애로사항은 1순위 기준 자금 조달로 67.0%에 이르렀다. 성공적인 재창업을 위해 필요한 정부 지원으로는 재창업 자금 지원이 43.0%, 기존 채무 조정이 18.8%로 나타났다.

재창업자 조사 결과는 폐업 이후에도 자금 문제가 해소되지 않은 채 생계를 위해 다시 사업에 나서는 구조가 이어지고 있음을 보여준다. 같은 업종으로 재창업하는 비율이 높다는 점도 이와 맞물려 있다.

김희중 중기중앙회 본부장 폐업 결심 단계부터 정책 지원 필요

김희중 중소기업중앙회 경제정책본부장은 폐업이 사업자등록을 말소하는 하루가 아니라 폐업을 결심한 순간부터 시작되는 긴 과정이라고 강조했다. 인수자를 기다리거나 대출 상환 부담으로 폐업을 미루는 동안에도 임대료와 이자는 계속 쌓인다고 설명했다.

김희중 본부장은 현행 폐업 지원이 점포 철거비 등 폐업 시점의 비용 보전에 집중돼 있다고 지적했다. 이에 따라 폐업을 결심한 단계부터 경영 지속, 정리 진단, 채무조정 등을 함께 지원해야 한다고 주장했다.

중소기업중앙회는 이러한 정책 지원이 폐업에 드는 시간과 비용을 줄이는 방향으로 이어져야 한다는 입장이다. 폐업 지연으로 발생하는 추가 비용과 기회비용이 평균 수백만 원 단위로 쌓이는 만큼, 조기 진단과 채무조정의 필요성이 커지고 있다는 해석이다.