폐암과 폐섬유증을 딛고 김제에서 찾은 제2의 인생, 함지애 대표의 기적

서울에서의 성공과 투병 생활을 뒤로하고 고향 김제로 내려와 자연과 함께하며 건강을 회복하고 발효식품 사업가로 거듭난 함지애 대표의 감동적인 극복기를 소개합니다.

전북 김제의 평범한 고등학생이었던 함지애 씨가 1985년 서울로 상경했을 때, 그녀의 마음속에는 세상을 향한 뜨거운 열정과 알 수 없는 갈망이 가득했습니다. 첫 직장으로 들어간 경리 업무는 꼼꼼함을 요구하는 일이었지만, 정적인 사무실 분위기는 활동적인 그녀의 성격과 맞지 않았습니다. 1년이라는 짧은 시간 만에 퇴사를 결심한 그녀의 발길이 닿은 곳은 바로 남대문 시장이었습니다.

그곳은 단순히 옷을 파는 상가가 아니라, 매 순간 살아 움직이는 생동감과 치열한 삶의 현장이 응축된 곳이었습니다. 어려서부터 옷에 깊은 관심을 가졌던 그녀는 남대문의 펄떡이는 에너지를 보며 자신의 천직이 이곳에 있음을 직감했습니다. 그동안 모아둔 적은 돈을 모두 털어 작은 옷가게를 시작한 그녀는 특유의 싹싹함과 긍정적인 에너지로 빠르게 단골손님을 확보해 나갔습니다. 손님들의 마음을 읽는 탁월한 눈썰미와 유행을 앞서가는 감각은 그녀를 남대문의 성공한 사업가 반열에 올려놓았습니다.

일주일에 수백만 원의 수익을 올리며 주변에서 부러움을 샀고, 당시 기준으로 집 한 채를 살 수 있을 정도의 큰돈을 모으기도 했습니다. 하지만 화려한 성공의 이면에는 서서히 건강이라는 무서운 대가가 따르고 있었습니다. 의류 사업은 유행에 민감해 재고 관리와 반품 리스크가 매우 컸으며, 무엇보다 가게 안팎을 가득 채운 섬유 먼지와 미세한 분진들이 그녀의 호흡기를 끊임없이 괴롭혔습니다.

늘 가벼운 기침을 달고 살던 어느 날, 함지애 대표는 가슴과 등 쪽이 마치 날카로운 바늘로 찌르는 듯한 극심한 통증을 느끼기 시작했습니다. 2009년 7월, 더 이상 견딜 수 없어 찾은 병원에서 그녀가 마주한 진단명은 폐암 1기였습니다. 조기에 발견되어 천운이라는 의사의 말조차 그녀에게는 하늘이 무너지는 소리로 들렸습니다. 곧바로 수술을 받았고 결과는 성공적이었지만, 이는 더 큰 시련의 시작에 불과했습니다. 수술 후 2년이 지난 2011년, 정기 검진을 위해 찾은 병원에서 의사는 폐암보다 더 무서운 적이 나타났다고 말했습니다.

바로 폐가 서서히 굳어지며 기능을 잃게 만드는 폐섬유증이었습니다. 이미 암 수술을 겪은 그녀에게 폐섬유증이라는 사형선고는 감당하기 힘든 고통이었지만, 그녀는 오히려 덤으로 사는 인생이라 생각하며 담담하게 받아들이려 노력했습니다. 결국 왼쪽 갈비뼈 12센티미터를 잘라내는 대수술을 받아야 했고, 육체적 고통과 정신적 피로가 극에 달한 상태에서 그녀는 자신의 삶을 근본적으로 되돌아보게 되었습니다. 병원과 집을 오가며 처절한 재활 과정을 겪던 중, 그녀의 머릿속에는 오직 하나, 고향의 흙을 밟고 싶다는 간절한 소망만이 남았습니다.

서울에서의 화려했던 삶, 치열했던 사업적 성공 모두는 이제 부질없게 느껴졌습니다. 2012년 10월, 그녀는 과감하게 서울 생활을 정리하고 전북 김제로 돌아왔습니다. 부모님이 일구어 놓은 땅에 콩을 심고, 논에는 찹쌀과 찰보리를 심으며 그녀는 자연의 순리에 몸을 맡겼습니다. 아침마다 창문을 열면 들려오는 이름 모를 새소리와 귀뚜라미의 노래, 그리고 개구리들의 합창은 그 어떤 명약보다 더 빠르게 그녀의 마음을 치유했습니다. 그러던 2013년 어느 날, 산책길에서 우연히 만난 한 은인과의 인연은 그녀의 인생을 다시 한번 바꾸어 놓았습니다.

건강에 이로운 특별한 음식과 생활 습관을 배우게 된 그녀는 2년 동안 정성스럽게 건강 관리에 매진했습니다. 그 결과, 10kg짜리 쌀포대조차 들지 못해 헐떡이던 가녀린 몸은 5년 뒤 20kg 포대도 거뜬히 들어 올릴 만큼 강인해졌습니다. 무엇보다 기적 같았던 것은 폐암 완치 판정을 받은 것이었습니다. 이제 함지애 대표는 지애의 봄 향기라는 브랜드를 통해 발효식품과 전통 술을 빚으며 새로운 인생 2막을 살아가고 있습니다.

과거의 그녀가 남대문 시장의 빠른 속도와 경쟁 속에 자신을 내던졌다면, 지금의 그녀는 기다림의 미학이 담긴 발효의 시간을 통해 진정한 행복을 찾았습니다. 자연이 주는 선물과 정성이 깃든 발효식품은 그녀의 몸과 마음을 모두 회복시켰고, 이제는 그 건강한 에너지를 다른 사람들에게 나누어주는 삶을 꿈꿉니다. 암이라는 거대한 벽과 폐섬유증이라는 절망의 구렁텅이에서도 포기하지 않고 다시 일어선 그녀의 이야기는, 절망 끝에 서 있는 많은 이들에게 희망의 메시지를 전달합니다. 그녀는 말합니다.

가장 낮은 곳으로 내려와 흙을 만지고 자연의 소리에 귀를 기울였을 때 비로소 진정한 치유가 시작되었다고 말입니다. 고통스러웠던 투병의 시간은 이제 그녀에게 어떤 시련이 와도 이겨낼 수 있다는 단단한 맷집과 삶을 사랑하는 깊은 지혜가 되었습니다. 김제의 푸른 들판에서 매일 아침 새로운 숨을 쉬는 그녀의 얼굴에는 이제 고통의 흔적 대신 봄날의 햇살 같은 평온한 미소가 가득합니다





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