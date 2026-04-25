평택지원특별법, '역차별' 논란…김재연 상임대표, 예산 분석 결과 공개하며 비판

진보당 김재연 상임대표가 평택지원특별법에 따른 예산 지원 분석 결과를 공개하고, 실제 지원 효과가 미미하며 오히려 역차별적인 상황이라고 비판했습니다. 20년간 24조 원 이상 투입되었지만, 대부분 일반 지원 예산으로 구성되어 실질적인 혜택은 부족하다는 주장입니다.

수정 2026년 4월 25일 22시 01분 25분 평택시 을 국회의원 재선거 에 출마한 진보당 김재연 상임대표가 평택지원특별법 에 따른 예산 지원 분석 결과를 놓고 오히려 역차별 이라고 문제제기를 하고 있다.

김 상임대표는 4월 24일 평택시청 기자회견에 이어 4월 25일 고덕동 주민들과의 타운홀 미팅을 열고 정치권의 무책임과 행정 공백을 비판했다.

‘주한미군기지 이전에 따른 평택시 지원 등에 관한 특별법(평택지원특별법)’은 2004년 제정된 뒤 현재까지 연장되고 있다. 주한미군기지를 평택으로 이전하면서 안보 및 경제적 부담에 따라 평택을 지원하는 특별법이다. 최근 진보당은 특별법 발효 이후 20년간 집행된 예산 분석 결과를 공개하며, 그 내용에 대한 심도 있는 논의를 촉구했다. 김 상임대표는 4월 25일 오후 5시 경기도 평택시 고덕동 고덕초등학교 인근에서 주민들과 예산 분석 결과를 주제로 타운홀 미팅을 개최했다.

이 자리에서 김 상임대표는 지난 20년간 평택 지역 개발 계획에 따라 투입된 총 예산이 약 24조 1,941억 원에 달한다고 밝혔다. 그러나 이 중 약 90%를 차지하는 일반지원 예산은 도서관, 보건소, 도로 건설 등 특별법의 존재 여부와 관계없이 모든 지자체가 수혜받는 기본적인 예산 항목들로 구성되어 있어, 사실상 ‘특별법’이라는 명칭이 무색하게 단순한 홍보용으로 활용되었다고 비판했다. 더욱이 경기도 내 유사한 규모의 다른 시들과 비교했을 때, 평택시가 중앙정부로부터 받은 지원금은 2008년 이후 지속적으로 최하위 수준에 머물러 있는 것으로 나타났다.

반면, 같은 기간 평택시의 지방세 수입은 무려 230%나 증가했는데도 불구하고, 도시의 유지 및 발전에 시민들의 부담이 크게 증가했다는 분석이다. 이는 평택시가 특별법의 혜택을 제대로 누리지 못하고 있으며, 오히려 시민들의 경제적 부담을 가중시키고 있다는 점을 시사한다. 예산 집행의 적절성에 대한 의문 또한 제기되었다. 김 상임대표는 “평택호 농악마을 조성에 현재까지 2,534억 원이 투입되었는데, 이는 2,500억 원 미만이 투자된 평택 아트센터보다도 적은 금액”이라며, 상식적으로 이해하기 어려운 예산 배분 상황을 지적했다.

그는 문화체육부와 국방부의 관련 자료를 면밀히 검토하여 예산 집행의 세부 내역을 투명하게 공개하겠다고 강조했다. 또한, 2024년 평택시 예산 중 교육, 보건, 문화예술 등 시민들의 삶의 질과 직접적으로 관련된 예산 비중이 경기도 내 다른 시들의 평균보다 현저히 낮다는 점을 지적하며, 시민들이 실질적으로 체감할 수 있는 분야에 예산이 우선적으로 배분되지 않았음을 강하게 비판했다. 김 상임대표는 이러한 문제의 근본적인 원인을 정치권과 행정부의 무책임한 태도에서 찾았다.

그는 “지금까지의 정치인들은 정부 지원금 부족을 제대로 알리지 않고, 특별법을 핑계로 허황된 성과만을 내세웠다”며, “실제로 주민들에게 필요한 도서관, 병원, 교통망 확충 등의 요구에 대해서는 제대로 된 답변을 제시하지 못했다”고 꼬집었다. 김 상임대표는 고덕동 타운홀 미팅을 시작으로, 앞으로 각 마을별 간담회를 통해 평택호 농악마을, 국제화 계획지구 등 주요 사업에 대한 상세 분석 결과를 주민들과 공유하고, 민원 해결을 위한 적극적인 행보를 펼칠 계획이다. 이를 통해 평택 시민들의 목소리를 직접 듣고, 실질적인 변화를 만들어내겠다는 의지를 밝혔다





newsvop / 🏆 6. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

평택지원특별법 김재연 진보당 예산 역차별 평택시 재선거 주한미군기지

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

공군, 미7공군과 '공대공·공대지 실사격 훈련' 실시공군, 미7공군과 '공대공·공대지 실사격 훈련' 실시 자유의방패 FS WS 전사의방패 김도균 기자

Read more »

‘이강인 51분 출전’ 왕의 귀환에도 웃지 못한 PSG, 음바페 선제골에도 툴루즈와 졸전 끝 1-1 무승부 [리그앙]파리의 왕이 귀환했지만 파리 생제르망은 웃지 못했다. PSG는 20일 프랑스 툴루즈의 스타디움 뮈니시팔에서 열린 툴루즈와의 2023-24 프랑스 리그앙 2라운드 맞대결에서 졸전 끝 1-1 무승부, 2경기 연속 승점 1점을 획득하는 데 그쳤다. PSG는 ‘파리의 왕’ 음바페가 돌아왔다. 그는 후반 이강인과 교체 투입 후 페널티킥으로 선제골을 터뜨렸다. 그러나

Read more »

호블란, PGA 투어 챔피언십 제패…우승 상금만 238억원쇼플리 맹추격 따돌리고 27언더파김주형·김시우 20위, 임성재 24위

Read more »

장애인 회원은 ‘두배’…헬스장 회원가입비에 붙는 ‘장애인 택스’시각장애인이자 운동선수인 20대 여성 A씨는 지난 24일 서울 은평구 소재의 한 사설 헬스장을 ...

Read more »

'삐약이' 신유빈이 해냈다, 20년 만에 준결승 오른 탁구 단식마지막 일곱 번째 게임, 상대에게 두 번이나 매치 포인트 기회를 내줬다. 눈 깜짝할 사이에 끝나버리는 탁구이니 인정하고 싶지 않은 역전패가 눈앞에 놓인 것이다. 하지만 '삐약이' 신유빈(20)은 호흡을 가다듬고 침착하게 테이블 건너 히라노 미우(24)의 실수를 기다려 믿기 힘든 세 포인트를 내리 따냈다. 희비가 엇갈린...

Read more »

또 터진 中 불법 대리모 논란…'17세 소녀가 쌍둥이 출산'지난해 중국의 조직적 대리모 사건을 폭로했던 활동가가 이번에는 10대 대리모의 출산 사실을 밝혀 논란이 일고 있다. 대리모 중개업체가 챙기는 수수료는 보통 18만~20만 위안(약 4000만원), 쌍둥이의 경우 20만~24만 위안(약 5000만원) 사이인 것으로 알려졌다. 이어 대리모 중개업체를 겨냥해 '(대리모가) 아직 너무 어린데 양심에 찔리지 않느냐'며 '불법 대리모 사업에 대해 엄중히 조사하고 처벌해달라'고 촉구했다.

Read more »