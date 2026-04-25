평택을 재선거, 조국·김재연 민심 잡기 경쟁

6·3 재선거를 앞두고 조국 조국혁신당 대표와 김재연 진보당 상임대표가 평택을 지역구에서 민심을 다지는 행보를 보이고 있습니다. 두 후보는 각자의 강점을 내세우며 평택 발전과 서민들을 위한 정책을 약속하고 있습니다.

‘절부터 받으시죠 어머니! ’ ‘일거리 있으면 언제든 주세요! ’ 6·3 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 대표와 김재연 진보당 상임대표가 각자의 방식으로 민심을 다지고 있다. 조국 대표는 23일 평택 오성면 경로당을 방문해 어르신들을 만났고, 김재연 대표는 팽성시장을 찾아 상인들과 소통했다.

두 후보 모두 ‘평택 발전’을 약속하며 선거 열기를 고조시켰다. 이번 선거의 주요 지역으로 떠오른 평택을에 도전한 두 후보는 각자의 강점을 내세우고 있다. 조국 대표는 ‘국정운영 능력’을, 김재연 대표는 ‘서민들의 마음을 잘 아는 후보’로서의 생활 밀착형 정치를 강조했다. 후보 단일화 가능성에 대해서는 두 후보 모두 열린 자세를 보이고 있다.

민주당은 현재 단일화를 고려하지 않고 있으며, 평택을에 전략 공천할 계획이다. 평택을은 이병진 전 의원의 공직선거법 위반으로 재선거를 치르게 된 지역구로, 조국, 김재연, 황교안 자유와혁신 대표 등 다양한 인물들이 출마하여 다자 구도를 형성하고 있다. 국민의힘에서도 유의동, 이재영 전 의원 등이 출마 의지를 밝혔다. 평택을 지역구는 팽성읍, 안중읍, 포승읍, 청북읍, 고덕면, 오성면, 현덕면, 고덕동으로 구성되어 있으며, 도농복합도시의 특징을 지니고 있다.

안중읍과 청북읍은 인구가 많고 학교와 아파트 단지가 밀집해 있으며, 고덕동은 ‘고덕 국제신도시’ 개발지구로 진보 지지세가 강하다. 미군기지가 위치한 팽성읍은 상대적으로 보수세가 강한 지역으로 평가된다. 조국 대표는 23일 오후 평택 오성면 창내4리 경로당을 방문하여 어르신들에게 큰절을 올리며 “국정운영 경험으로 평택 발전을 이끌겠다”고 약속했다. 한 어르신은 “텔레비전에서 저 양반(조국) 대통령 나와야겠다고 했어요”라고 말했고, 조국 대표는 겸손하게 “열심히 하겠습니다”라고 답했다.

조국 대표는 경로당 시설 개보수와 증설을 약속하며 어르신들의 지지를 호소했다. 조국혁신당 선거운동복을 입은 조국 대표는 “평택에 새로 왔지만 평택 발전을 위해 최선을 다하겠습니다. 어르신들을 잘 모시고 효자가 되도록 노력하겠습니다”라고 말했다. 조국 대표는 지난 21일 배우자 정경심 교수와 함께 안중읍에 전입신고를 마쳤으며, 평택을 지역구의 시장, 복지관, 경로당 등을 방문하며 현장 행보를 이어가고 있다.

경로당에서 만난 한 어르신은 조국 대표에 대해 “시원스럽고 이미지가 좋다”라며 “3번(혁신당)을 찍겠다”라고 말했다. 또 다른 어르신은 “똑똑하고 괜찮은 양반”이라고 평가했다. 조국 대표는 오후 6시경 평택 안중오거리에 서서 “평택을 큰 일꾼”이라고 쓰인 피켓을 들고 퇴근길 인사 운동을 펼쳤다. 자유와혁신당 선거운동원들도 함께 인사를 나누며 시민들의 지지를 호소했다.

조국 대표는 “안녕하세요! ”, “감사합니다! ”, “도와주십시오! ”라고 외치며 지나가는 차량에 고개를 숙였다.

안중오거리에는 조국, 김재연, 황교안 등 후보들의 선거 포스터가 붙어 있었다. 조국 대표는 인터뷰에서 “평택에서 승부를 걸어보려고 왔다”라며 “평택 시민들이 저로 인해 평택 정치가 재미있어졌다고 좋아하신다. 보수적인 지역인데도 평택의 과제를 해결할 수 있냐고 물어보시는 것도 고무적이다”라고 말했다. 조국 대표는 자신의 경쟁력으로 ‘국정운영 경험’을 꼽으며 “법무부 장관, 대통령 민정수석비서관, 당대표, 국회의원 등을 하면서 쌓은 경험이 평택 발전에도 도움이 될 것”이라고 강조했다.

같은 날 오후 4시경 팽성시장을 방문한 김재연 대표는 상인들과 시민들에게 친근하게 인사를 나누며 “평택 발전을 위해 열심히 뛰겠다”고 약속했다. 김재연 대표는 조국 대표보다 먼저 평택을 출마를 공식 선언했으며, 팽성시장을 돌며 “인사 한번 드리겠습니다”, “평택이 뜨겁죠? ”, “최선을 다하겠습니다”라고 목소리를 높였다. 시민들 사이에서는 “처음 본다”라는 반응도 있었지만, 대부분은 “서민 마음을 잘 안다”라거나 “똑똑한 후보”라며 긍정적인 평가를 내놓았다.

팽성시장에서 피자집을 운영하는 이씨는 김재연 대표가 자영업자 관련 정책에 대해 적극적으로 검토해 준 것에 대해 감사를 표하며 “가장 일하려는 후보라고 생각해서 왔다”라고 말했다. 금은방을 운영하는 하씨는 김재연 대표가 미군 부대 인근 노후주택 문제 해결에 적극적으로 나선 것에 대해 “다른 정당에서도 이야기는 들어줬지만 실제로 움직이는 건 처음이었다. 지역에 필요한 일을 해주는, 꼭 필요한 당이라고 생각했다”라고 말했다. 한 시민은 조국 대표가 페이스북에서 평택시를 ‘평택군’으로 잘못 쓴 일을 언급하며 김재연 대표에게 반면교사로 삼으라고 조언했다.

김재연 대표는 “열심히 공부하고 있다. 무엇보다 서민들 마음을 잘 아는 후보가 되겠다”라고 답했다. 민주당을 지지한다는 한 시민은 김재연 대표에 대해 “딱 보면 열심히 할 것 같다고 느껴지는데 진보당 자체가 인지도가 떨어지다 보니 안타깝다”라고 말했다. 김재연 대표는 인터뷰에서 다른 후보들과의 차별점으로 ‘서민의 마음을 제일 잘 아는 것’이라고 강조하며 “선거운동을 하면서 시민들이 ‘진정성 있다’는 칭찬을 많이 해주셨다”라고 말했다.

김재연 대표는 “공약 한 줄 한 줄에 담긴 시민들의 정서와 마음을 이해하고 있기 때문에 주민들께서 저희가 ‘생활밀착형 정치’를 한다고 표현해 주시는 게 아닐까 싶다”라고 설명했다





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