평택을 재선거 여론조사 이미지 조작 논란과 진보 진영 내 갈등의 심화

평택을 재선거를 앞두고 후보자들의 지지율 이미지가 왜곡되어 유포되면서, 정당 상징색을 이용한 네거티브 공방과 범진보 진영 내의 내분이 격화되고 있는 상황을 상세히 분석합니다.

최근 경기도 평택시을 지역구에서 치러지는 재선거를 앞두고 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스를 중심으로 출처가 불분명한 여론조사 결과 이미지가 빠르게 확산되면서 정치권에 큰 논란이 일고 있다.

이번 논란의 핵심은 단순한 수치의 오류가 아니라, 정당을 상징하는 색상을 의도적으로 왜곡하여 특정 후보의 정치적 정체성을 호도하려 했다는 점에 있다. 유포된 이미지에는 평택을에 출마한 더불어민주당 김용남 후보의 지지율을 나타내는 막대 그래프가 국민의힘의 상징색인 빨간색으로 칠해져 있으며, 반대로 조국혁신당 조국 후보와 진보당 김재연 후보의 막대기는 파란색 계열로 표시되어 있다. 특히 해당 이미지에는 조국 후보의 사진과 함께 '평택시을 재선거 JTBC 여론조사 1위'라는 자극적인 문구가 삽입되어 있어, 언뜻 보기에는 조국혁신당 캠프에서 제작한 공식 홍보 자료인 것처럼 오인하게끔 설계되었다.

한국 정치 지형에서 빨간색은 보수 진영을, 파란색은 민주 및 진보 진영을 상징한다는 점을 고려할 때, 이러한 색상 배치는 김용남 후보를 마치 보수 정당 소속인 것처럼 보이게 하여 유권자들에게 혼란을 주고, 조국 후보를 민주 진보 진영의 유일한 적통 주자로 부각시키려는 고도의 심리전 혹은 꼼수라는 비판이 제기되고 있다. 실제로 조국혁신당의 상징색은 짙은 파란색인 트루블루이며, 진보당의 상징색은 빨간색이라는 점에서 해당 이미지의 색상 배치는 실제 정당 정체성과도 정면으로 배치된다.

이와 관련하여 실제 JTBC가 여론조사 기관 메타보이스에 의뢰해 지난 4일부터 5일까지 평택을에 거주하는 18세 이상 남녀 502명을 대상으로 실시한 다자 대결 지지 후보 조사 결과를 살펴보면, 조국 혁신당 후보가 26%로 1위를 차지했고 김용남 민주당 후보가 23%로 그 뒤를 이었으며, 유의동 국민의힘 후보가 18%를 기록하며 오차범위 내에서 치열한 접전 양상을 보이고 있었다. 이어 황교안 자유와혁신 후보가 11%, 김재연 진보당 후보가 6% 순으로 나타났다.

해당 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 플러스마이너스 4.4%포인트로, 상위권 후보들 간의 격차가 매우 적어 어느 한쪽의 압도적인 우세를 단언하기 어려운 상황이다. 하지만 온라인상에 퍼진 조작 의혹 이미지는 이러한 미세한 차이를 이용해 시각적인 왜곡을 가함으로써 특정 후보에게 유리한 프레임을 씌우려 했다는 점에서 문제가 되고 있다. 이에 대해 온라인 커뮤니티에서는 '김용남 후보가 왜 빨간색으로 표시되었는가'라며 강한 의문을 제기하는 이들이 많으며, 이는 매우 저급한 방식의 네거티브 공세라는 비판이 쏟아지고 있다.

특히 민주당 지지층 사이에서는 이미지의 출처가 조국혁신당 측일 가능성을 제기하며, 같은 범진보 진영 내에서 상대 후보를 보수 진영으로 둔갑시키는 행위는 선을 넘은 공격이라는 분노 섞인 반응이 나오고 있다. 논란이 확산되자 조국혁신당 측은 즉각적으로 반박에 나섰다. 박병언 혁신당 선임대변인은 언론과의 통화에서 문제가 된 이미지들이 당이나 조국 후보 캠프에서 제작한 것이 결코 아니라고 선을 그었다. 박 대변인은 해당 자료들이 물밑에서 흑색선전을 획책하는 제3의 세력에 의해 유포된 것이라 주장하며, 캠프 차원에서 비공식적으로라도 이러한 자료를 유통시킨 적이 없음을 강조했다.

또한 조국 후보는 지난 7일 자신의 페이스북을 통해 JTBC의 실제 방송 화면을 인용하며 지지율에 연연하지 않고 끝까지 낮은 자세로 뛰겠다는 의지를 밝힌 바 있는데, 당시 첨부된 이미지에는 조국 후보가 파란색, 김용남 후보가 짙은 파란색, 김재연 후보가 빨간색으로 표시된 정상적인 그래프가 담겨 있었다. 이는 조 후보 측이 의도적으로 색상을 조작하지 않았음을 보여주는 증거로 제시되고 있다. 그럼에도 불구하고 이번 사건은 조국 후보와 김용남 후보 사이의 깊은 갈등의 골을 다시 한번 확인시켜 주는 계기가 되었다.

최근 두 후보는 김 후보의 과거 발언을 둘러싼 사과 요구와 비판 등 날 선 공방을 지속해 왔으며, 범여권 내에서의 주도권 다툼이 치열해지면서 지지층 간의 감정 싸움으로까지 번지는 양상이다. 특히 김용남 후보는 과거 세월호 참사 특별조사위원회 활동을 세금 낭비라고 표현했던 발언에 대해 최근 공개 사과를 했으며, 윤석열 대통령 선거캠프에서 활동했던 이력을 자신의 과오라고 규정하며 당원들의 지지를 호소하는 등 이미지 쇄신에 주력하고 있다. 하지만 이러한 노력에도 불구하고 상대 진영의 집요한 공격과 이번 이미지 조작 논란과 같은 외부적인 변수가 겹치면서 선거전은 더욱 혼탁해지고 있다.

정치 전문가들은 범진보 진영 후보들 간의 이러한 과도한 내분과 네거티브 공방이 결과적으로 보수 진영 후보에게 반사이익을 줄 수 있다는 우려를 표하고 있다. 유권자들은 단순한 수치나 왜곡된 이미지에 현혹되지 않고 후보자의 정책과 자질을 냉철하게 판단해야 한다는 목소리가 높다. 마지막으로 이번 논란의 발단이 된 JTBC 여론조사의 상세 내용을 살펴보면, 해당 조사는 무선전화면접 방식으로 진행되었으며 휴대전화 가상번호 100%를 사용하여 표집의 대표성을 높이려 했다.

응답률은 11.6%를 기록했으며, 2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중값인 셀가중을 부여하여 결과의 정확도를 높였다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 플러스마이너스 4.4%포인트이며, 보다 구체적인 조사 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집을 통해 누구나 확인할 수 있다. 이번 사건은 디지털 시대에 이미지 한 장이 얼마나 강력한 왜곡의 도구가 될 수 있는지를 보여주는 사례이며, 선거철마다 반복되는 흑색선전의 위험성을 다시금 일깨워주고 있다





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평택을 재선거 조국 김용남 여론조사 조작 네거티브 공방

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