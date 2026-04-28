평택을 재보선, 여야 신경전 격화…조국 vs 김용남, 단일화 논의 '빨라기다'

6·3 재보선 주요 격전지인 경기 평택을에서 더불어민주당 김용남, 조국혁신당 조국 대표 등 여야 후보들의 신경전이 본격화되었습니다. 과거 발언 공세, 단일화 가능성 등 다양한 이슈들이 얽히면서 선거 결과에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

6·3 국회의원 재보궐선거 격전지로 떠오른 경기 평택을 대진표가 확정되면서 여야 후보들 간 신경전이 본격화되었다. 더불어민주당 김용남 전 의원은 조국 혁신당 조국 대표를 향해 선공불공의 원칙을 언급하면서도 과거 사모펀드 투자 의혹을 재차 제기했다.

혁신당은 김 전 의원의 과거 세월호 참사 관련 발언을 비판하며 불쾌감을 표출했다. 김 전 의원은 평택과의 인연과 민주당의 이념적 지평 확대에 기여할 수 있다는 점을 강조했다. 그는 조 대표의 사모펀드 의혹이 조 대표에게 불리하게 작용할 수 있다고 언급하며, 진보당 김재연 상임대표와의 범여권 단일화 논의는 시기상조라고 선을 그으면서도, 내란 반성 부족 및 부정선거 주장을 하는 후보에 대한 경계를 강조했다. 이는 국민의힘 유의동 전 의원과 자유와혁신 후보 황교안 전 국무총리를 겨냥한 것으로 해석된다.

김 전 의원은 민주당과 혁신당의 공조 관계가 깨지지 않기를 바란다고 밝혔다. 조국 대표는 정정당당한 경쟁을 통해 승리하겠다는 의지를 표명하며, 흑색선전이나 허위 비방은 하지 않겠다고 다짐했다. 혁신당은 민주당이 전직 검사이자 보수정당 출신인 김 전 의원을 공천한 것에 대해 불쾌감을 드러냈다. 강경숙 혁신당 의원은 김 전 의원의 정치적 노선 변화, 원색적 비난, 발언 번복 등을 비판하며 세월호 특조위에 대한 비판적 발언을 지적했다.

정춘생 혁신당 의원은 민주당이 ‘조국 저격수’를 공천한 것에 대해 이재명 정부를 함께 만든 우군인지 의문을 제기했다. 민주당과 혁신당은 공식적으로 후보 단일화에 대해 부정적인 입장을 밝혔다. 민주당 내에서는 다자구도 선거에서 범여권 및 범보수 표 분열을 고려할 때 단일화 없이도 승리 가능성이 있다는 의견이 제시되었다. 조승래 민주당 사무총장은 단일화 검토 계획이 없음을 밝혔다.

범여권 단일화 논의는 다음달 중순 지역 여론을 가늠한 후 본격화될 것으로 예상되며, 후보 등록 시기 및 공식 선거운동 시작일에 맞춰 진행될 가능성이 있다. 평택을 재선거는 여야 간 치열한 경쟁과 함께 다양한 정치적 이슈들이 얽히면서 주목을 받고 있다. 각 후보들은 자신들의 강점을 부각하고 상대방의 약점을 공략하며 유권자들의 지지를 얻기 위해 노력할 것으로 보인다. 선거 결과는 향후 정치 지형에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다





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