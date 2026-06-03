평택을 5파전, 재보궐선거 최대 격전지로…져도 예측불가

전국 14곳에서 치러지는 국회의원 재보궐선거 중 평택을은 다섯 후보가 격돌하는 최대 격전지로 주목받고 있습니다. 더불어민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연, 자유와혁신 황교안 후보가 경쟁하는 가운데 여론조사는 오차범위 내 접전이 이어지고 있습니다. 단일화 논의는 무산되었고, 고덕신도시와 삼성 반도체 캠퍼스로 인해 젊은 유권자가 증가하면서 유권자 지형이 복잡해져 최종 결과는 투표함을 열어봐야 알 수 있을 전망입니다.

전국 14곳에서 치러지는 국회의원 재보궐선거 결과가 오늘 결정됩니다. 특히 후보 다섯 명이 격돌하는 최대 격전지인 평택을 에 온 나라의 이목이 집중되고 있습니다. 평택 고덕국제신도시 함박산 중앙공원 인근은 새 아파트 단지와 함께 세계 최대 규모의 삼성전자 반도체 캠퍼스, 평택시청 신청사가 건립되는 지역으로 새로운 중심지로 부상하며 정치적）,경제적 관심이 큽니다.

이번 선거는 더불어민주당 김용남 후보, 국민의힘 유의동 후보, 조국혁신당 조국 후보, 진보당 김재연 후보, 자유와혁신 황교안 후보 등 다섯 후보가 경쟁하는 5파전 구도입니다. 모두 당대표급 인사들이며, 범여권 3명, 범보수 2명으로 나뉘어 진영별 대결도 치열합니다. 여론조사는 오차범위 내 접전이 이어지고 있어 어느 후보도 독보적 지지를 얻지 못한 채 혼전 양상입니다. 단일화 논의도 있었지만, 범여권과 범보수 진영 내 후보들 사이 신경전으로 인해 결국 무산되었고, 모두 개별적으로 선거운동을 펼쳤습니다.

평택을은 보수 강세 지역이었으나 고덕신도시 개발과 삼성 반도체 캠퍼스 유치로 젊은 유권자가 대거 유입되어 정치 지형이 바뀌었습니다. 지난 총선에서는 민주당 이병진 전 의원이 당선되었으나 선거법 위반으로 의원직을 상실하며 이번 재선이 성사되었습니다. 사전투표율은 18.39%로, 부산 북갑(25.57%)이나 전국 재보궐선거 평균보다 낮은 수준입니다. 이는 5후보전으로 인한 부동층이 많고, 투표일까지 유권자들이 저울질하며 고민 중임을反映합니다.

평택을은 평택항 구도심, 팽성읍 주한미군기지 인근, 고덕신도시 등 세 가지 인구지형이 공존하며, 20~40대 젊은층이 유권자 절반을 차지해 표심 예측이 어렵습니다. 선거당일인 오늘, 후보들은 일찍 투표를 마치고 라디오 인터뷰나 SNS로 투표 독려에 힘쓰며, 개표는 저녁부터 진행될 예정입니다. 전국 14곳 재보궐선거 중에서도 평택을이 가장 치열한 접전을 보이고 있어 결과에 대한 관심이 높습니다





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