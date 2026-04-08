평택-울산 딜레마: 지방선거, 재보선, 후보 단일화… 민주당의 선택은?

6.3 지방선거와 국회의원 재보궐 선거를 앞두고, 민주당이 울산 시장 선거 승리를 위해 평택을 포기할 수 있을지 주목된다. 진보당과의 후보 단일화를 위한 전략적 선택, 그리고 험난한 협상 과정과 전망을 심층 분석한다.

평택과 울산. 지리적으로 연관성이 적은 두 도시가 6.3 지방선거 와 국회의원 재보궐 선거 에서 중요한 전략 지역으로 떠올랐다. 더불어민주당 과 진보당 등 범여권의 후보 단일화 를 둘러싼 치열한 정치적 공방이 예상되기 때문이다. 현재 두 지역을 둘러싼 핵심 질문은 '민주당이 울산시장 선거 승리를 위해 평택을 포기할 수 있는가?'이다. \먼저 울산시장 선거는 4파전 양상이다. 민주당은 김상욱 의원(울산 남구갑)을 울산시장 후보로 확정했고, 국민의힘은 김두겸 현 울산시장을 단수 공천했다. 박맹우 전 울산시장은 무소속 출마를 선언했고, 진보당 은 김종훈 전 울산 동구청장을 후보로 내세웠다. 울산은 보수 성향이 강하지만, 2018년 지방선거에서는 민주당이 시장과 기초단체장 5곳을 모두 휩쓸었다. 하지만 2022년 지방선거에서는 국민의힘이 시장과 기초단체장 4곳을 탈환했다. 특히, 울산 동구는 노동계 지지세가 강해 진보당 김종훈 후보가 강세를 보이고 있다.

여론조사 결과에서도 김종훈 후보는 두 자릿수 지지율을 기록하며, 민주당과 진보당 후보 단일화 시 국민의힘 후보를 앞서는 것으로 나타났다. 김상욱 후보와 김종훈 후보 모두 단일화의 필요성을 강조하고 있다. 민주당은 김상욱 후보의 당선을 위해 김종훈 후보와의 단일화를 추진해야 하지만, 단일화의 대가로 진보당이 평택을에서의 양보를 요구하고 있어 고민에 빠졌다. 진보당의 김재연 상임대표는 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언하고, 당선과 함께 국회 의석을 늘리는 것을 목표로 하고 있다. 진보당은 울산시장 후보 단일화를 지렛대로, 민주당의 평택을 양보를 이끌어내려 한다. 최근 여론조사에서 김재연 대표는 평택을 후보 적합도에서 높은 지지율을 기록했다. 진보당은 평택을에서 '범여권 단일 후보'를 목표로 선거 연대를 추진하며, 민주당에게 전략적 선택을 강요하고 있다. 진보당 관계자는 '울산과 평택을 연계한 선거 연대는 없을 것'이라며, 민주당이 평택을 후보를 전략 공천할 경우 선거 연대는 없을 것이라고 못박았다. \민주당은 평택을 양보에 대해 부정적인 입장을 보이고 있다. 울산시장 단일화는 울산 내 국회의원 보궐선거 및 기초단체장 선거 후보들을 중심으로 논의되어야 한다는 의견이 우세하다. 김상욱 후보가 의원직을 사퇴하고 치러질 울산 남구갑 보궐선거 또는 울산 지역 기초단체장 자리를 진보당에 양보하는 방안이 논의될 수 있다. 그러나 민주당 내에서는 진보당의 과도한 요구라는 비판과 함께, 울산과 평택을 연계하는 것에 대한 부정적인 시각이 강하다. 민주당 핵심 관계자는 울산에서 진보당이 가장 큰 변수임을 인정하면서도, 평택을에서 김재연 대표가 당선될 가능성이 낮다고 평가했다. 민주당 지도부는 중앙당 차원의 당 대 당 협상 또는 지역별 후보에게 선거 연대를 맡기는 방안을 두고 전략적 판단을 해야 할 상황이다. 진보당의 협상 전략에 따라 평택을을 포기하지 못한다면 울산시장 단일화는 난항을 겪을 가능성이 높다. 민주당 지도부는 울산과 평택의 연계에 대해 부정적인 입장을 고수하고 있다. 김상욱 후보는 중앙당의 결정을 기다리며 답답함을 호소하고 있다. 그는 국민의힘의 결집력을 고려할 때 단일화가 절실하며, 단일화 성사는 양당 중앙당의 결정에 달려 있다고 강조했다. 진보당은 4월 중순까지 단일화 여부를 결정할 계획이다. 진보당 관계자는 조국혁신당과의 선거 연대 문제 등을 고려하여 4월 둘째 주까지는 단일화 여부를 결정해야 한다고 밝혔다. \덧붙여, 뉴스토마토 여론조사는 무선 ARS 방식으로 진행되었으며, 휴대전화 가상번호 100%를 사용했다. 응답률은 6.4%이고, 2025년 12월 말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 가중값을 부여했다. 평택시민신문 여론조사는 전화자동응답(ARS) 방식으로 진행되었으며, 휴대전화 가상번호 100%를 사용했다. 응답률은 6.1%이고, 2026년 2월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 가중값을 부여했다





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6.3 지방선거 국회의원 재보궐 선거 더불어민주당 진보당 후보 단일화

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